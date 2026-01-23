Hội thao truyền thống Five Star Group: Tầm nhìn “lấy con người làm trung tâm” của một nhà lãnh đạo

Diễn ra vào đầu mỗi năm, Hội thao đã trở thành một sự kiện truyền thống tại Five Star Group, quy tụ hàng trăm cán bộ nhân viên và đối tác từ các công ty thành viên trong hệ sinh thái tập đoàn. Sự kiện không chỉ mở màn cho một năm làm việc mới, mà còn là dịp để tập thể cùng nhau nhìn lại hành trình đã qua, tiếp thêm năng lượng và tinh thần đoàn kết cho chặng đường phía trước. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang loay hoay với bài toán giữ chân nhân sự và xây dựng văn hóa nội bộ, cách mà Five Star Group chọn – tổ chức một ngày hội thể thao quy mô – dường như là một lối đi riêng nhưng hiệu quả.

Hội thao truyền thống 2026 - Vươn tầm Thịnh Vượng tổ chức tại Five Star Eco City đại đô thị sinh thái chuẩn quốc tế phía Nam Thành phố Hồ Chí Minh, đường Đinh Đức Thiện nối dài, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ít ai biết rằng, phía sau mô hình hội thao sôi động này là một chiến lược bài bản được Chủ tịch Trần Văn Mười kiên trì theo đuổi trong suốt hành trình hơn 30 năm qua. Ông không xem thể thao là hoạt động ngoại vi, mà là một phần trong triết lý phát triển bền vững của tổ chức. "Muốn doanh nghiệp mạnh, trước tiên từng cá nhân phải khỏe mạnh về thể chất, tinh thần và ý chí", ông từng chia sẻ. Triết lý ấy không nằm trên giấy, mà được cụ thể hóa qua hàng loạt hành động: từ việc đầu tư xây dựng hệ thống Trung tâm thể thao Đa năng đến việc tạo cơ hội cho mọi nhân viên được tham gia rèn luyện, thi đấu, gắn kết.

Hội thao năm nay đánh dấu một bước chuyển mới khi được tổ chức thông qua hệ giá trị "T-V-M" – viết tắt của True, Visionary, Morality (Chân thực – Tầm nhìn – Đạo đức) và chủ đề dựa trên thông điệp mới của tập đoàn "Nền tảng vững bền, vươn tầm thịnh vượng". Các môn thi đấu không chỉ đa dạng như bóng đá, bóng bàn, đi bộ, tennis, pickleball, chèo thuyền kayak và Golf… mà còn mang tính biểu trưng cho những phẩm chất mà Five Star muốn nuôi dưỡng trong từng con người: kỷ luật, bản lĩnh, tinh thần vượt giới hạn và tinh thần đồng đội. Không khí rộn ràng tại các điểm thi đấu, tiếng cổ vũ vang dội và những khoảnh khắc chiến thắng được chia sẻ chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức sống của văn hóa doanh nghiệp nơi đây.

Nhưng giá trị lớn nhất mà Hội thao mang lại không nằm ở những tấm huy chương hay bảng thành tích. Đó là cảm giác thuộc về, là niềm tự hào khi được là một phần của một tổ chức đề cao sức mạnh con người. Chính từ sự đồng lòng ấy, những kế hoạch kinh doanh, những chỉ tiêu doanh số hay các mục tiêu chiến lược được triển khai hiệu quả hơn, với tinh thần chủ động và gắn kết từ bên trong.

Ở một khía cạnh khác, Hội thao Five Star Group - Vươn Tầm Thịnh Vượng còn là không gian để các lãnh đạo và nhân viên được tương tác một cách gần gũi, cởi mở, phá bỏ khoảng cách thường thấy trong môi trường công sở. Tại đây, họ không còn là cấp trên hay cấp dưới, mà là những đồng đội cùng hướng tới chiến thắng. Chính sự bình đẳng ấy tạo nên một chất keo vô hình nhưng bền chặt – thứ mà không nhiều doanh nghiệp có thể xây dựng được bằng những chương trình huấn luyện hay khóa đào tạo thông thường.

Giữa bối cảnh doanh nghiệp ngày càng chịu áp lực về hiệu quả, về chuyển đổi số hay đổi mới sáng tạo, lựa chọn tập trung vào con người tưởng chừng là điều hiển nhiên, nhưng không dễ thực hiện nếu thiếu đi một tầm nhìn dài hạn và một ý chí kiên định. Five Star Group, bằng hành động cụ thể và tinh thần không phô trương, đã và đang cho thấy rằng: đầu tư vào con người không chỉ là trách nhiệm, mà là chiến lược phát triển bền vững.

Hội thao Five Star Group 2026 - Vươn tầm thịnh vượng đã khép lại sau một ngày đầy năng lượng và nhiệt huyết, nhưng những giá trị được gieo trồng trong từng bước chạy, từng cái bắt tay hay nụ cười chiến thắng sẽ tiếp tục lan tỏa trong từng phòng ban, từng dự án và từng quyết định. Đó chính là cách một doanh nghiệp xây dựng nội lực – không bằng khẩu hiệu, mà bằng hành động nhất quán từ chính người đứng đầu.

Và cũng từ đó, câu hỏi đặt ra không còn là "tổ chức hội thao để làm gì", mà là "doanh nghiệp sẽ đi bao xa nếu biết cách đặt con người làm gốc rễ cho mọi hành trình phát triển".