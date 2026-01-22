Vietnam Land đảm nhiệm phân phối F1 dự án Vinhomes Pearl Bay tại Nha Trang

Đây được xem là bước đi chiến lược của cả hai bên nhằm đẩy mạnh hoạt động giới thiệu và phân phối dự án bất động sản biển cao cấp tại thị trường Nha Trang đầy tiềm năng.

Vietnam Land khẳng định năng lực phân phối dự án chiến lược

Việc được lựa chọn làm đối tác phân phối chiến lược F1 cho Vinhomes Pearl Bay tiếp tục khẳng định vị thế của Vietnam Land trong hệ sinh thái các đơn vị phân phối bất động sản hàng đầu. Uy tín thương hiệu, kinh nghiệm thị trường và năng lực triển khai thực tế là những yếu tố then chốt giúp Vietnam Land nhận được sự tin tưởng từ chủ đầu tư Vinhomes.

Không chỉ đảm nhiệm vai trò kết nối sản phẩm đến khách hàng, Vietnam Land còn đồng hành cùng chủ đầu tư trong việc tối ưu chiến lược phân phối, đảm bảo tính minh bạch và chuyên nghiệp trong toàn bộ quá trình bán hàng. Sự kiện công bố đã diễn ra trong không khí trang trọng, thu hút đông đảo đối tác và chuyên viên kinh doanh tham dự tại trung tâm thành phố biển Nha Trang.

Sự kiện Vietnam Land ký kết với Vinhomes phân phối dự án Vinhomes Pearl Bay

Vinhomes Pearl Bay - Một sản phẩm mới của Vingroup

Nằm tại phía Đông Nam TP. Nha Trang, trên địa bàn phường Vĩnh Nguyên và Vĩnh Trường (Khánh Hòa), Vinhomes Pearl Bay là dự án đô thị nghỉ dưỡng ven biển quy mô 33,8ha với tổng vốn đầu tư 7.453 tỷ đồng. Dự án nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của thị trường nhờ sở hữu vị trí chiến lược, quy hoạch đồng bộ và hệ sinh thái tiện ích mang dấu ấn thương hiệu Vinhomes.

Vinhomes Pearl Bay được phát triển theo định hướng đô thị biển đa chức năng, nơi cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn cuộc sống an cư, nghỉ dưỡng và giải trí trong cùng một không gian. Lợi thế kết nối trực tiếp với hệ sinh thái Vinpearl Nha Trang mang đến trải nghiệm sống khác biệt với chuỗi tiện ích cao cấp, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ sinh hoạt, nghỉ dưỡng đến kinh doanh dịch vụ.

Văn phòng bán hàng cũng được khai trương cùng ngày

Bên cạnh đó, dự án đặc biệt chú trọng yếu tố cảnh quan, không gian xanh và sự riêng tư, tạo nên môi trường sống hài hòa giữa thiên nhiên và tiện nghi hiện đại. Bước sang năm 2026, Vinhomes Pearl Bay được kỳ vọng trở thành biểu tượng đô thị nghỉ dưỡng mới, đồng thời mở ra dư địa tăng trưởng bền vững cho nhà đầu tư.

Vietnam Land và vai trò kết nối thị trường bất động sản cao cấp

Vietnam Land được biết đến là đơn vị có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực phân phối bất động sản cao cấp, đóng vai trò kết nối hiệu quả giữa chủ đầu tư và thị trường. Với vai trò phân phối chiến lược F1 dự án Vinhomes Pearl Bay, doanh nghiệp cam kết mang đến thông tin chính thống, pháp lý minh bạch và giải pháp tư vấn phù hợp cho từng nhóm khách hàng.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động phân phối, Vietnam Land còn đồng hành cùng chủ đầu tư trong việc xây dựng chiến lược tiếp cận thị trường, góp phần nâng cao giá trị dự án và đảm bảo quá trình bán hàng diễn ra chuyên nghiệp, hiệu quả. Đội ngũ tư vấn được đào tạo bài bản, am hiểu thị trường địa phương là một trong những lợi thế giúp doanh nghiệp tạo dựng niềm tin với khách hàng.

Đội ngũ Vietnam Land có mặt tại dự án Vinhomes Pearl Bay

Sự kiện công bố phân phối chiến lược F1 Vinhomes Pearl Bay được xem là cột mốc quan trọng, không chỉ với Vietnam Land mà còn với thị trường bất động sản Nha Trang. Sự kết hợp giữa chủ đầu tư uy tín và đơn vị phân phối chuyên nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo nên động lực phát triển mới trong giai đoạn sắp tới.

Liên hệ Vietnam Land để sở hữu nhà phố – biệt thự Vinhomes Pearl Bay:

Hotline: 0912 132 323

Trụ sở chính: Số 280A17 Lương Định Của, P An Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Chi nhánh Nha Trang: STH22.30 Thích Quảng Đức, Phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa.

Website thông tin dự án: https://vietnamland.vn/vinhomes-pearl-bay/

Website: https://vietnamland.vn/