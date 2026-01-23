Techvify: Góc nhìn doanh nghiệp về AI tái định nghĩa năng lực con người

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng hiện diện sâu rộng trong giáo dục và truyền thông, Hội thảo khoa học quốc tế "Đào tạo truyền thông trong bối cảnh AI và chuyển đổi số 2025" (ME.AI25) đã quy tụ nhiều PGS, TS, học giả và chuyên gia uy tín trong và ngoài nước cùng thảo luận về tác động của AI đối với đào tạo truyền thông.

Bên cạnh các tham luận mang tính học thuật, sự xuất hiện của Techvify – đại diện doanh nghiệp công nghệ duy nhất tham gia chia sẻ tại hội thảo – đã mang đến góc nhìn thực tiễn từ môi trường triển khai AI trong doanh nghiệp.

Tại sự kiện, David Ho – Head of Technology Consulting, Techvify – đã trình bày tham luận với chủ đề "How AI Is Redefining Human Capability in the Workplace", tập trung phân tích cách AI đang tái định nghĩa giá trị và năng lực của con người trong môi trường làm việc, đặc biệt ở các lĩnh vực gắn với truyền thông và tri thức.

Anh David Ho - Head of Technology Consulting, Techvify tham luận về chủ đề "How AI Is Redefining Human Capability in the Workplace" trong buổi hội thảo

AI không thay thế con người, mà tái cấu trúc vai trò con người

Theo đại diện Techvify, cách đặt câu hỏi "AI có thay thế con người hay không" không còn phản ánh đúng thực tiễn doanh nghiệp hiện nay. Trên thực tế, AI đang dần trở thành một lớp hạ tầng mặc định, được tích hợp trực tiếp vào các hệ thống làm việc như công cụ văn phòng, nền tảng quản trị tri thức hay hệ thống truyền thông nội bộ.

Doanh nghiệp không "thay thế con người bằng AI", mà thay thế các tác vụ lặp lại và tự động hóa phần việc mang tính thực thi. Điều này khiến vai trò của con người dịch chuyển từ việc tạo ra thật nhiều nội dung hoặc xử lý thông tin nhanh, sang khả năng phán đoán, hiểu đúng bối cảnh và chịu trách nhiệm cho các quyết định có sự hỗ trợ của AI.

Khi truyền thông trở nên khó hơn trong kỷ nguyên AI

Một trong những điểm nhấn được Techvify chia sẻ là nghịch lý trong truyền thông hiện nay: AI giúp việc tạo và lan tỏa nội dung trở nên dễ dàng hơn, nhưng đồng thời làm gia tăng rủi ro về quá tải thông tin, thiếu nhất quán và suy giảm niềm tin.

Trong môi trường đa kênh, nơi nội dung do AI hỗ trợ có thể được tạo ra và lan truyền nhanh chóng, vai trò của con người trở nên quan trọng hơn trong việc diễn giải, kiểm chứng và đảm bảo tính nhất quán giữa thông điệp nội bộ và bên ngoài. Theo Techvify, AI có thể trả lời "điều gì đang xảy ra", nhưng chỉ con người mới có thể trả lời "điều đó có ý nghĩa gì" và "nên hành động như thế nào" trong bối cảnh tổ chức và xã hội cụ thể.

Năng lực con người và vai trò đồng hành của doanh nghiệp

Từ thực tiễn triển khai AI, Techvify cho rằng những năng lực như tư duy phản biện, khả năng phán đoán, hiểu ngữ cảnh, năng lực truyền thông và ý thức trách nhiệm đạo đức không những không mất đi, mà còn trở nên quan trọng hơn trong kỷ nguyên AI. Đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông, nơi mỗi thông tin đều có thể tác động trực tiếp đến uy tín tổ chức và nhận thức xã hội, con người vẫn là chủ thể chịu trách nhiệm cuối cùng đối với nội dung và hệ quả mà thông tin đó mang lại.

Anh David Ho – Head of Technology Consulting, Techvify cho biết: "AI có thể giúp tạo nội dung nhanh hơn, nhưng chỉ con người mới có thể quyết định nội dung đó có phù hợp, có đáng tin và có nên được lan tỏa hay không. Trong kỷ nguyên AI, năng lực quan trọng nhất của con người không phải là tạo ra nhiều hơn, mà là tạo ra đúng và có trách nhiệm."

Anh David Ho – Head of Technology Consulting, Techvify chia sẻ trong chương trình

Từ góc nhìn doanh nghiệp, Techvify nhấn mạnh vai trò đồng hành cùng giáo dục trong việc thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn. Doanh nghiệp công nghệ không chỉ là nơi tiếp nhận nhân sự, mà còn góp phần định hình chuẩn năng lực nghề nghiệp mới – nơi AI đóng vai trò nền tảng hỗ trợ, còn con người giữ vai trò dẫn dắt về giá trị, ý nghĩa và trách nhiệm.

Sự tham gia của Techvify tại ME.AI25 cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của doanh nghiệp trong các diễn đàn học thuật về AI và truyền thông, góp phần bổ sung góc nhìn thực tiễn cho nghiên cứu lý luận, hướng tới một mô hình phát triển công nghệ lấy con người làm trung tâm.