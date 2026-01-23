Việt Yên Riverside – Tâm điểm thương mại, mua sắm giải trí mới của Việt Yên và Bắc Ninh

Tâm điểm sôi động mới của Việt Yên

Giữa làn sóng đô thị hóa và sự dịch chuyển trung tâm kinh tế về các vùng vệ tinh của Bắc Ninh, Việt Yên Riverside được định vị như một hạt nhân thương mại mới, nơi các hoạt động mua sắm, dịch vụ và giải trí hội tụ, vận hành liên tục. Không dừng lại ở vai trò một khu đô thị đơn thuần, dự án được phát triển theo tư duy "điểm đến", được dẫn dắt bởi hệ không gian công cộng quy mô gần 3ha với hai công viên lớn nhất khu vực Việt Yên, trở thành nơi sinh hoạt, gặp gỡ và trải nghiệm của cộng đồng.

Song hành với đó là cấu trúc bốn tuyến phố thương mại được định vị kinh doanh rõ nét, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu tiêu dùng, dịch vụ của cư dân và khu vực lân cận. Lợi thế kế cận hồ sinh thái càng gia tăng sức hút, tạo nên một không gian vừa sôi động giao thương, vừa cân bằng trải nghiệm sống – yếu tố cốt lõi để Việt Yên Riverside hình thành một đô thị để sống và trải nghiệm.

Nổi bật trong cấu trúc thương mại của Việt Yên Riverside là Boutique Shophouse – Nhà phố Đại lộ Thương gia, biểu tượng kiêu hãnh được đặt tại tâm mạch đại lộ chính. Với 100% sản phẩm trực diện trung tâm hành chính, cận kề trường học và nằm trên trục đại lộ rộng 28m, dòng shophouse này sở hữu lợi thế hiếm có về tầm nhìn, lưu lượng người qua lại và khả năng nhận diện thương hiệu. Đây không chỉ là nơi kinh doanh, mà còn là "mặt tiền danh giá" của cộng đồng tinh hoa Việt Yên, nơi mỗi không gian đều mang trong mình giá trị biểu trưng và sức hút thương mại dài hạn.

Vị thế "lõi của lõi" là yếu tố then chốt làm nên sức bật cho trục thương mại này. Việt Yên Riverside tọa lạc tại khu vực trung tâm kết nối khi tọa lạc trên trục Quốc lộ 37, kết nối trực tiếp các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám… Đồng thời, dự án dễ dàng tiếp cận cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, thuận tiện di chuyển về TP Bắc Giang (cũ) và Thủ đô Hà Nội, tạo dòng khách hàng ổn định từ khu hành chính, dân cư hiện hữu và cộng đồng chuyên gia, kỹ sư khu công nghiệp.

Giá trị của Boutique Shophouse không chỉ đến từ vị trí, mà còn từ phong cách kiến trúc Neo-Classical được lựa chọn có chủ đích. Những đường nét cổ điển châu Âu được tiết chế tinh tế, kết hợp với bố cục hiện đại, tạo nên diện mạo sang trọng, bền vững với thời gian. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng đề cao trải nghiệm và thẩm mỹ không gian, kiến trúc trở thành "đòn bẩy cảm xúc", giúp các thương hiệu ẩm thực, thời trang, dịch vụ cao cấp dễ dàng định vị và thu hút khách hàng.

Trên nền tảng đó, định hướng khai thác thương mại tại Việt Yên Riverside được thiết kế theo mô hình đa tầng giá trị. Những nhà hàng cao cấp, không gian ẩm thực trải nghiệm, các tuyến phố mua hay dịch vụ giải trí chuyên biệt sẽ được hình thành, tạo nên các "thương phố" sôi động. Đây chính là sự khác biệt của Việt Yên Riverside khi không chỉ bán sản phẩm, mà kiến tạo cả một hệ sinh thái kinh doanh có khả năng tự vận hành và gia tăng giá trị theo thời gian.

Đại nhạc hội Việt Yên Riverside và dấu ấn của điểm đến

Để khẳng định vai trò tâm điểm thương mại – giải trí mới của khu vực, Việt Yên Riverside đã lựa chọn cách "đánh thức" không gian đô thị bằng một đại nhạc hội có quy mô lớn bậc nhất từng được tổ chức tại Việt Yên. Đại nhạc hội Việt Yên Riverside với chủ đề "Tết Việt Yên Vui" không chỉ là một sự kiện văn hóa – giải trí, mà còn là màn ra mắt ấn tượng của một đô thị đang bước vào giai đoạn vận hành sôi động, thu hút sự quan tâm và đổ về của đông đảo người dân toàn khu vực.

Đại nhạc hội Việt Yên Riverside "Tết Việt Yên Vui" diễn ra tại khuôn viên khu đô thị với nhiều hoạt động giải trí hấp dẫn.

Sự kiện sắp tới tại Việt Yên Riverside quy tụ dàn nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu mến như Văn Mai Hương, Thành Vá, Long Lucca, Hạ Vy, Thu Phương, Dương Thuận, Haazyy…, hứa hẹn mang đến hai đêm nhạc giàu cảm xúc và bùng nổ năng lượng. Âm nhạc được kỳ vọng sẽ trở thành chất xúc tác kết nối cộng đồng, đưa Việt Yên Riverside trở thành điểm hẹn giải trí nổi bật trong những ngày đầu năm.

Không chỉ dừng lại ở sân khấu chính, toàn bộ khu đô thị sẽ được "kích hoạt" như một lễ hội mở quy mô lớn. Các tuyến trang trí rực rỡ sắc xuân, không gian lễ hội ngoài trời, hệ thống điểm check-in ấn tượng cùng chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa truyền thống dự kiến được bố trí xuyên suốt, tạo nên trải nghiệm đa lớp – nơi bản sắc văn hóa hòa quyện cùng hơi thở đô thị hiện đại.

Với quy mô tổ chức bài bản và cách tiếp cận không gian tổng thể, sự kiện được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm trong suốt thời gian diễn ra. Không khí lễ hội lan tỏa hứa hẹn tạo nên nhịp sinh hoạt sôi động từ ngày sang đêm, góp phần kích hoạt đời sống thương mại – dịch vụ và gia tăng sức hút cho khu đô thị mới.

Trên nền tảng thương mại được quy hoạch đồng bộ cùng chiến lược kích hoạt không gian rõ nét, Việt Yên Riverside đang từng bước định hình vai trò không chỉ là nơi an cư, mà còn là tâm điểm mua sắm, giải trí và dịch vụ mới của Việt Yên, hướng tới hình ảnh một đô thị vận hành năng động, đa tiện ích trong tương lai gần.