Ngày 16/11, Amazon MGM Studios chính thức công bố Robert Pattinson là James Bond tiếp theo, kế nhiệm Daniel Craig trong thương hiệu điệp viên đình đám. Đây là thông tin được giới điện ảnh quốc tế chờ đợi suốt nhiều năm, sau khi Daniel Craig khép lại hành trình 007 bằng No Time to Die (2021). Pattinson trở thành diễn viên thứ 7 đảm nhận vai diễn biểu tượng này, sau Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan và Daniel Craig. Người ngồi ghế đạo diễn cho phần phim Bond mới là Denis Villeneuve, trong khi kịch bản được chấp bút bởi Steven Knight.

Robert Pattinson là James Bond tiếp theo

Không phải ngẫu nhiên mà việc lựa chọn Robert Pattinson lập tức trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên MXH. James Bond không đơn thuần là một vai diễn chính mà là chiếc áo quá lớn đi kèm sức nặng của hơn 60 năm lịch sử điện ảnh, một thương hiệu phòng vé trị giá hàng tỷ USD và lượng người hâm mộ có những kỳ vọng khắt khe. Người kế nhiệm Daniel Craig không chỉ phải thuyết phục khán giả về ngoại hình, phong thái của một điệp viên 007 mà còn phải tìm ra bản sắc riêng cho nhân vật đã quá quen thuộc với nhiều thế hệ.

Và Pattinson không phải lựa chọn được mặc định từ đầu. Cuộc tuyển chọn James Bond trải qua nhiều vòng thử vai, với những cái tên được nhắc đến như Callum Turner, Josh O'Connor, Jack Lowden hay Nicholas Hoult. Cuối cùng, nam diễn viên 40 tuổi vượt qua các ứng viên để nhận vai diễn được xem là một trong những cơ hội lớn nhất Hollywood. Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, một diễn viên đã có độ nổi tiếng toàn cầu, sở hữu hàng loạt thương hiệu bom tấn trong hồ sơ sự nghiệp, được lựa chọn cho vai 007 thay vì một gương mặt ít được biết đến hơn.

Thực tế, Robert Pattinson vốn đã là một trong những gương mặt bận rộn của Hollywood. Anh nổi tiếng toàn cầu từ khi còn rất trẻ nhờ vai Edward Cullen trong Twilight. Bộ phim đưa Pattinson thành thần tượng của hàng triệu khán giả, nhưng đồng thời cũng khiến anh bị đóng khung trong hình tượng nam thần lãng mạn, có phần an toàn. Thay vì tiếp tục tận dụng sức nóng ấy để xuất hiện trong những dự án thương mại tương tự, Pattinson lại chọn một con đường khó hơn khi tham gia các bộ phim độc lập, làm việc với những đạo diễn có cá tính mạnh và liên tục thử nghiệm những dạng nhân vật khác biệt.

Good Time của anh em đạo diễn Safdie, The Lighthouse của Robert Eggers hay gần đây là Mickey 17 của Bong Joon Ho là những ví dụ tiêu biểu. Pattinson không ngại trở thành một kẻ tội phạm tuyệt vọng, một người đàn ông có tâm lý bất ổn hay những nhân vật kỳ dị, khó đoán. Những lựa chọn này giúp anh dần thoát khỏi cái bóng Twilight, chứng minh khả năng diễn xuất và xây dựng được vị thế riêng trong mắt giới làm phim.

Song song, Pattinson cũng không đứng ngoài những bom tấn quy mô lớn. Anh góp mặt trong Tenet của Christopher Nolan, đảm nhận vai Người Dơi trong The Batman của Matt Reeves và tiếp tục xuất hiện ở Dune: Part Three với nhân vật Scytale. Trước khi khoác lên mình bộ tuxedo lịch lãm của chàng điệp viên 007, Pattinson đã có một năm 2026 đại thắng với với The Drama, siêu phẩm The Odyssey cán mốc doanh thu 1,8 tỷ USD toàn cầu, đồng thời chuẩn bị tái ngộ khán giả vào tháng 12 qua bom tấn Dune: Part Three. Nam tài tử sinh năm 1986 vẫn đang nắm giữ linh hồn của thương hiệu The Batman Part II dự kiến ra mắt năm 2028.

Twilight

The Odyssey

Vì thế, việc nam tài tử người Anh trở thành James Bond như một sự công nhận cho hành trình gần 2 thập kỷ không ngừng làm mới bản thân. Với Pattinson, đây vừa là đỉnh cao mới, vừa là một thử thách hoàn toàn khác so với Batman hay Edward Cullen. Mặt khác, việc cùng lúc thâu tóm những tượng đài thương mại lớn nhất của Hollywood không chỉ chứng minh sức hút phòng vé mà còn khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối của các nhà làm phim dành cho thực lực của Pattinson.

Nhìn về điện ảnh Việt, nếu phải tìm một gương mặt tạo ra hiệu ứng "mở mắt ra là thấy ngoài rạp" tương tự, cái tên sáng giá nhất là Steven Nguyễn. Chưa cần đến một thương hiệu điện ảnh quốc tế mang tầm vóc James Bond, nam diễn viên vẫn khiến khán giả chú ý bởi số lượng dự án liên tục được công bố. Từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027, Steven Nguyễn có tên trong 8 phim điện ảnh. Đây là một con số đáng kể đối với bất kỳ diễn viên nào, đặc biệt trong bối cảnh thị trường phim Việt đang có sự cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Đây cũng không đơn thuần là những dự án nằm trên giấy. Chỉ trong vài tháng cuối năm 2026, Steven Nguyễn đã liên tiếp xuất hiện trên màn ảnh rộng với Trại Buôn Người và Chị Chị Em Em 3, trước khi tiếp tục có Bắt Cá Ba Tay, Phi Vụ Bông Tuyết Vàng và Người Mẹ Xấu nối đuôi nhau ra mắt trong tháng 12. Sang năm 2027, nam diễn viên vẫn chưa có dấu hiệu giảm tốc khi tiếp tục góp mặt trong Lái Chị Vào Tim Em, Hoàng Hậu Cuối Cùng và mới đây nhất là Tuyên Ngôn Độc Lập - dự án điện ảnh tái hiện những ngày tháng lịch sử trước thềm Quốc khánh 2/9.

Việc xuất hiện trong nhiều tác phẩm liên tiếp cũng cho thấy Steven Nguyễn đang được các nhà làm phim tin tưởng ở nhiều thể loại khác nhau. Nếu Trại Buôn Người khai thác hình tượng người đàn ông nông dân chất phác bị cuốn vào đường dây buôn người xuyên biên giới, Chị Chị Em Em 3 lại đặt anh vào một nhân vật có màu sắc hoàn toàn khác, nhiều góc khuất trong đời sống tình cảm và hôn nhân. Bắt Cá Ba Tay mang đến màu sắc hài tình cảm, trong khi Lái Chị Vào Tim Em tiếp tục mở ra một hướng đi mới cho nam diễn viên ở dòng phim giải trí. Với Hoàng Hậu Cuối Cùng và Tuyên Ngôn Độc Lập, anh lại có cơ hội xuất hiện trong những dự án mang màu sắc lịch sử, chính kịch, cho thấy phạm vi lựa chọn vai diễn ngày càng đa dạng.

Người Mẹ Xấu

Chị Chị Em Em 3

Sự bận rộn này có thể xem là thành quả đáng chú ý sau một hành trình dài kiên trì với nghề. Trước khi trở thành gương mặt được săn đón, Steven Nguyễn từng có khoảng thời gian chật vật tìm kiếm cơ hội diễn xuất, phải làm thêm công việc soát vé tại sân khấu để trang trải cuộc sống. Anh từng trải qua nhiều lần casting thất bại, nhận những vai diễn nhỏ và kiên nhẫn tích lũy kinh nghiệm qua từng dự án. Bi Long Đại Ca và Hùng Long Phong Bá là những dấu mốc giúp nam diễn viên dần được khán giả biết đến, trước khi vai diễn trong Mưa Đỏ đưa tên tuổi anh đến gần hơn với khán giả.

Có thể nói, Steven Nguyễn đang sở hữu một lợi thế mà các nhà sản xuất luôn tìm kiếm, đó là độ nhận diện tăng, ngoại hình có sức hút và khả năng đảm nhận những vai diễn đòi hỏi thể lực, hành động. Nhưng quan trọng hơn, anh đang có thời điểm thuận lợi để chuyển hóa sự chú ý của khán giả thành những cơ hội nghề nghiệp thực tế, và sức hút cyar anh đang được thị trường ghi nhận. Dẫu vậy, 8 bộ phim trong một năm cũng là con số đi kèm áp lực không nhỏ.

Steven Nguyễn và Trọng Trí tại sự kiện công bố dự án phim truyện điện ảnh Tuyên Ngôn Độc Lập

Đặt Robert Pattinson và Steven Nguyễn cạnh nhau, họ đều đang là những gương mặt chiếm sóng tuyệt đối trên cả phòng vé lẫn truyền thông. Ở bất kỳ thời điểm nào trong năm, khán giả dường như cũng bắt gặp tên của họ từ poster ngoài rạp, các chiến dịch quảng bá cho đến những cuộc thảo luận trên MXH. Robert Pattinson liên tục nắm giữ các siêu phẩm tỷ đô của Hollywood, còn Steven Nguyễn trở thành gương mặt quen thuộc bậc nhất của màn ảnh rộng Việt Nam suốt hai năm liền.

Hollywood có Robert Pattinson với James Bond, điện ảnh Việt có Steven Nguyễn với 8 dự án nối đuôi nhau ra rạp. Tất nhiên, độ phủ sóng của hai người mang hai bản chất khác biệt. Một người đang đứng trước cơ hội bước vào hàng ngũ những biểu tượng điện ảnh toàn cầu, người còn lại có một năm bận rộn hiếm thấy trong sự nghiệp. Nhưng ở cả hai trường hợp, việc liên tục xuất hiện trong những dự án đáng chú ý đều cho thấy họ đang nằm trong nhóm diễn viên có sức hút thương mại mà thị trường muốn khai thác.