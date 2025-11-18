Hôm nay (18/11), vì sao "ông lớn" doanh nghiệp vàng ngưng nhận đăng ký giao dịch vàng miếng trực tuyến?

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC vừa thông báo về việc tạm ngưng đăng ký giao dịch vàng miếng trực tuyến.

SJC cho biết, nhằm điều chỉnh và nâng cấp hệ thống phục vụ, SJC tạm ngưng tiếp nhận đăng ký giao dịch Vàng miếng trực tuyến tại website tructuyen.sjc.com.vn.

Kể từ ngày 18/11/2025, khách hàng thực hiện giao dịch trực tiếp tại:

- SJC Nguyễn Thị Minh Khai: 418 – 420 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.Hồ Chí Minh.

- SJC Nguyễn Văn Nghi: 172 Nguyễn Văn Nghi, Phường An Nhơn, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian giao dịch: Thứ hai – Thứ sáu:

- Sáng: 08 giờ 30 – 11 giờ 30.

- Chiều: 13 giờ - 16 giờ 45.

SJC mong khách hàng thông cảm với sự thay đổi tạm thời này và khẳng định đang nỗ lực để mang đến một hệ thống giao dịch tiện lợi và an toàn hơn trong thời gian tới.

Về giá vàng, sáng nay 18/11, Công ty SJC giảm mạnh cả vàng miếng lẫn vàng nhẫn trơn. Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại đây giảm 1,7 triệu đồng/lượng xuống 147,3-149,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn trơn 24k cũng giảm xuống 1,7 triệu đồng/lượng 144,8-147,3 triệu đồng/lượng. So với đỉnh của tuần trước, giá vàng đã giảm khoảng 5 triệu đồng/lượng.



