Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hôm nay (18/11), vì sao "ông lớn" doanh nghiệp vàng ngưng nhận đăng ký giao dịch vàng miếng trực tuyến?

18-11-2025 - 11:31 AM | Tài chính - ngân hàng

Hôm nay (18/11), vì sao "ông lớn" doanh nghiệp vàng ngưng nhận đăng ký giao dịch vàng miếng trực tuyến?

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC chưa thông báo về thời gian sẽ tiếp tục khôi phục hoạt động tiếp nhận đăng ký giao dịch vàng miếng trực tuyến.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC vừa thông báo về việc tạm ngưng đăng ký giao dịch vàng miếng trực tuyến.

SJC cho biết, nhằm điều chỉnh và nâng cấp hệ thống phục vụ, SJC tạm ngưng tiếp nhận đăng ký giao dịch Vàng miếng trực tuyến tại website tructuyen.sjc.com.vn.

Kể từ ngày 18/11/2025, khách hàng thực hiện giao dịch trực tiếp tại:

- SJC Nguyễn Thị Minh Khai: 418 – 420 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.Hồ Chí Minh.

- SJC Nguyễn Văn Nghi: 172 Nguyễn Văn Nghi, Phường An Nhơn, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian giao dịch: Thứ hai – Thứ sáu:

- Sáng: 08 giờ 30 – 11 giờ 30.

- Chiều: 13 giờ - 16 giờ 45.

SJC mong khách hàng thông cảm với sự thay đổi tạm thời này và khẳng định đang nỗ lực để mang đến một hệ thống giao dịch tiện lợi và an toàn hơn trong thời gian tới.

Về giá vàng, sáng nay 18/11, Công ty SJC giảm mạnh cả vàng miếng lẫn vàng nhẫn trơn. Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại đây giảm 1,7 triệu đồng/lượng xuống 147,3-149,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn trơn 24k cũng giảm xuống 1,7 triệu đồng/lượng 144,8-147,3 triệu đồng/lượng. So với đỉnh của tuần trước, giá vàng đã giảm khoảng 5 triệu đồng/lượng.


Thanh Anh

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
vàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhờ đâu Sacombank lãi gần 11.000 tỷ đồng?

Nhờ đâu Sacombank lãi gần 11.000 tỷ đồng? Nổi bật

"Mỏ vàng" không ngờ đến của nhiều ngân hàng, còn lãi nhiều hơn kinh doanh ngoại hối, thu phí dịch vụ

"Mỏ vàng" không ngờ đến của nhiều ngân hàng, còn lãi nhiều hơn kinh doanh ngoại hối, thu phí dịch vụ Nổi bật

"Có lúc cửa hàng vàng găm hàng gây khó khăn cho công tác quản lý, nhất là vàng chế tác lẻ trong dân"

"Có lúc cửa hàng vàng găm hàng gây khó khăn cho công tác quản lý, nhất là vàng chế tác lẻ trong dân"

11:15 , 18/11/2025
Một ngân hàng mới tăng mạnh lãi suất tiết kiệm lên kịch trần

Một ngân hàng mới tăng mạnh lãi suất tiết kiệm lên kịch trần

11:01 , 18/11/2025
Sáng 18/11: Giá vàng nhẫn, vàng miếng tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm

Sáng 18/11: Giá vàng nhẫn, vàng miếng tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm

09:54 , 18/11/2025
Độc quyền cho chủ Bộ đôi Sinh lời VIB: Vé Super Fan Anh Trai "Say Hi" 2025 Concert

Độc quyền cho chủ Bộ đôi Sinh lời VIB: Vé Super Fan Anh Trai "Say Hi" 2025 Concert

07:45 , 18/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên