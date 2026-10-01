Hôm nay (28/10), 12 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 13 tỷ USD sẽ chính thức đổ bộ thành phố có quy mô GRDP lớn nhất Việt Nam

Từ ngày 26/10 - 29/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026), với hơn 2.700 đại biểu đăng ký tham dự và 214 diễn giả đến từ 27 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Do UBND TPHCM chủ trì, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư TPHCM (HCMC C4IR) thực hiện, với sự phối hợp, đồng thương hiệu của WEF, sự kiện hướng tới tăng cường kết nối đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hợp tác giữa TPHCM với các trung tâm kinh tế, tài chính và công nghệ toàn cầu.

Đáng chú ý, trong ngày 28/10, sẽ diễn ra Phiên khai mạc, toàn thể cấp cao, đối thoại Thủ tướng – WEF. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ dự, phát biểu chào mừng và định hướng tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026. Dự kiến sau phiên khai mạc và phiên toàn thể cấp cao, Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại trong 60 phút với lãnh đạo cấp cao Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về chủ đề "Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu".

Cũng trong khuôn khổ Diễn đàn, 12 dự án đầu tư của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, với tổng vốn đăng ký hơn 13 tỷ USD cũng sẽ được công bố. Các dự án tập trung vào những lĩnh vực như logistics, năng lượng và hạ tầng.

Chương trình dự kiến có 21 phiên thảo luận, đối thoại và tham luận chuyên sâu, cùng 16 hoạt động bên lề. Ban Tổ chức cũng lên kế hoạch tổ chức khoảng 20 cuộc tiếp xúc, làm việc giữa lãnh đạo Chính phủ, TPHCM với các đối tác quốc tế và khoảng 300 lượt phát biểu của chuyên gia, diễn giả.

Các phiên thảo luận tập trung vào chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế, tài chính, công nghệ chiến lược và đổi mới sáng tạo, trong đó có trí tuệ nhân tạo, kinh tế tuần hoàn, logistics xanh và phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Phiên toàn thể cấp cao ngày 28/10 và chương trình đối thoại với Thủ tướng Chính phủ dự kiến tập trung trao đổi về định hướng phát triển, lựa chọn chiến lược và vị thế của Việt Nam trong cấu trúc tăng trưởng mới.

Kỳ vọng đưa TP.HCM trở thành cửa ngõ kết nối Việt Nam với khu vực và thế giới

Trước đó, vào chiều 26/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026, chương trình CEO 500 với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, Công nghệ và Dòng chảy Tài chính toàn cầu” được tổ chức, tạo diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo TP.HCM, đại diện các bộ, ngành với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, thành phố đang bước vào một không gian phát triển mới. Sau sáp nhập, không gian kinh tế, đô thị và kết nối của Thành phố được mở rộng, tạo thêm dư địa cho các dự án quy mô lớn.

Cùng với đó, Nghị quyết số 260, Nghị quyết số 10, Nghị quyết số 19 và Luật Phát triển đô thị đang tạo ra khung thể chế mới, tăng cường phân cấp, phân quyền trong công tác quy hoạch và huy động nguồn lực phát triển.

“Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư quốc tế ngày càng mạnh mẽ, Thành phố xác định ưu tiên các dòng vốn FDI chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực tài chính, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo”, ông Vinh nói đồng thời nhấn mạnh, Thành phố quyết tâm thực hiện kế hoạch phấn đấu mục tiêu thu hút 19 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2026.

Theo lãnh đạo TP.HCM, vốn FDI chất lượng cao đi cùng công nghệ. Công nghệ chỉ phát huy giá trị khi có hạ tầng, năng lượng và nguồn lực tài chính đủ sâu.

"Nhà đầu tư ngày nay đặt quyết định của mình trong cả một hệ sinh thái: nguồn nhân lực ở đâu, chuỗi cung ứng kết nối thế nào, tiếp cận thị trường, vốn và công nghệ ra sao, và mở rộng từ một địa điểm sang cả khu vực như thế nào", ông nói.

Thông qua chương trình, TP.HCM mong muốn lắng nghe trực tiếp ý kiến của lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế về xu hướng dịch chuyển dòng vốn, công nghệ, tài chính toàn cầu cũng như những yếu tố quyết định việc lựa chọn địa điểm đầu tư.

Đây sẽ là cơ sở để TP.HCM đánh giá lại lợi thế cạnh tranh, xác định những năng lực cần bổ sung và tháo gỡ các điểm nghẽn trong môi trường đầu tư. "Từ lắng nghe, chúng tôi muốn đi đến kết nối. Từ kết nối, chúng ta cùng hành động", ông Vinh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Công Vinh khẳng định TP.HCM sẵn sàng tiếp nhận những đề xuất cụ thể từ cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trên tinh thần rõ việc, rõ đầu mối và rõ tiến độ.

Lãnh đạo thành phố kỳ vọng đây là dịp để cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu nhìn TP.HCM với một tâm thế mới. TP.HCM không chỉ là một thị trường lớn của Việt Nam mà còn hướng tới mục tiêu trở thành cửa ngõ kết nối Việt Nam với các dòng vốn, công nghệ, thị trường và nguồn lực phát triển của khu vực và thế giới.