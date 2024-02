Hôm nay Ngọc Trinh hầu tòa: Bản án nào cho nữ người mẫu?

Hôm nay, ngày 2/2, TAND TP.HCM dự kiến tổ chức xét xử bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh, 35 tuổi) và bị cáo Trần Xuân Đông (36 tuổi). Trong vụ án này, Ngọc Trinh, bị truy tố tội "Gây rối trật tự công cộng", theo Điểm a Khoản 2 Điều 318 BLHS, với khung hình phạt từ 2 - 7 năm tù.

Bị can Trần Xuân Đông bị VKSND TP.HCM truy tố với 2 tội "Gây rối trật tự công cộng", "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Phiên tòa xét xử Ngọc Trinh do thẩm phán Nguyễn Anh Tuấn làm chủ tọa, dự kiến chỉ diễn ra trong một ngày. Có 3 luật sư bào chữa cho người mẫu Ngọc Trinh.

Liên quan đến vụ án, ngoài 2 bị cáo Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông, tòa án cũng triệu tập 7 người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng truy tố, từ tháng 7/2023 đến tháng 10/2023, dù không có giấy phép lái xe hạng A2, nhưng Ngọc Trinh vẫn cùng với người dạy lái là Trần Xuân Đông đến những tuyến đường công cộng tại TP.Thủ Đức - TP.HCM để tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác nguy hiểm, phản cảm như nằm, quỳ gối trên yên xe, thả 2 tay để xe tự chạy...

Bên cạnh đó, Ngọc Trinh còn cho tổ chức quay phim, biên tập lại rồi đăng các clip lên các tài khoản mạng xã hội có số lượng người theo dõi lớn nhằm gây sự chú ý. Các clip khi đăng tải lên mạng xã hội Facebook, Youtube, Tiktok đã thu hút hàng triệu lượt xem gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Ngọc Trinh tại thời điểm bị khởi tố năm 2023 - Ảnh: Công an TP.HCM

Nhận thấy hành vi trên gây mất an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại địa phương, UBND phường Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) và Ban an toàn giao thông phường Tăng Nhơn Phú B (TP Thủ Đức) đã có văn bản đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xem xét xử lý Ngọc Trinh theo đúng quy định pháp luật.

Đến ngày 19/10/2023, Ngọc Trinh và Đông bị bắt tạm giam. Quá trình điều tra, cả hai khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 3 xe mô tô không rõ nguồn gốc, 1 flycam cùng nhiều giấy tờ xe giả và nhiều thiết bị điện tử là tang vật liên quan vụ án.

Qua điều tra, công an còn xác định, liên quan đến mô tô mang BKS 59A3-115.88, bị can Đông đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký số 122678 là giả. Người này thừa nhận, mặc dù biết giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô là giả, nhưng vì thấy xe giá rẻ nên vẫn cố ý mua về sử dụng.

Ngọc Trinh mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM, quá trình làm việc với cơ quan công an, Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Người mẫu Ngọc Trinh tại Cơ quan CSĐT - Ảnh: Công an TP.HCM

Trong đoạn clip tại cơ quan điều tra, Ngọc Trinh khẳng định hành vi của mình gây ảnh hưởng và tác hại xấu đến các bạn trẻ. Sau đó, nữ người mẫu cũng gửi lời khuyên tới mọi người "đừng bao giờ học tập và bắt chước các hành vi sai trái của tôi vừa qua".

Ngọc Trinh và đồng phạm bị đề nghị truy tố theo Điểm a Khoản 2 Điều 318 BLHS, với khung hình phạt từ 2 - 7 năm tù.

Cơ quan điều tra xác định, Ngọc Trinh có tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần và tình tiết giảm nhẹ là ăn năn, thành khẩn khai báo.

Vậy với khung hình phạt từ 2- 7 năm tù thì mức án của người mẫu Ngọc Trinh có thể phải chịu sẽ thế nào? Liệu nữ người mẫu có khả năng được tuyên dưới mức này không?

Chia sẻ về vấn đề này trên báo Dân Trí, Luật sư Quách Thành Lực (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định, bị can mới được áp dụng một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và chưa đủ cơ sở để xem xét áp dụng quy định về xét xử với mức phạt dưới khung hình phạt bị truy tố.

Cũng theo luật sư Lực, để được áp dụng quy định này, phía Ngọc Trinh cần tiếp tục thu thập các tài liệu, hồ sơ, chứng cứ để toà có ghi nhận làm tình tiết giảm nhẹ như Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả; Lập công chuộc tội hay Có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập, công tác...

Từ đó, nếu xét thấy bị can có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên thì tòa án có thể áp dụng quy định tại Điều 54 Bộ luật Hình sự 2015 để xem xét tuyên mức án dưới khung hình phạt bị truy tố. Ngược lại, nếu không có đủ các tình tiết giảm nhẹ, người mẫu Ngọc Trinh có thể sẽ vẫn bị áp dụng khung hình phạt 2-7 năm tù.

4 người liên quan không bị xử lý hình sự

Góp phần sản xuất các clip của Ngọc Trinh có 4 người liên quan. Cụ thể, Nguyễn Thị Thúy Kiều (trợ lý của Trinh) và Nguyễn Thành Long (tài xế của Trinh) cùng Tăng Duy Khánh (bạn của Long) được Trinh chỉ đạo chuẩn bị điện thoại, flycam để quay lại các clip Trinh lái xe máy.

Trong các clip, Trần Xuân Đông điều khiển xe mô tô chạy cùng, và hướng dẫn Trinh thực hiện các động tác nguy hiểm trên. Cùng lúc đó thì Long chở Thúy Kiều ngồi phía sau dùng điện thoại quay lại, còn Khánh dùng Flycam để quay phim.

Còn Nguyễn Hoàng Sơn (trợ lý của Đông) được Trinh nhờ chở Khánh để quay phim cho Trinh.

Ngọc Trinh đăng tải các clip thực hiện những động tác nguy hiểm trên xe phân khối lớn - Ảnh cắt từ clip

Theo cáo trạng truy tố, đối với Nguyễn Thị Thúy Kiều, Tăng Duy Khánh là những người Trinh nhờ quay phim và Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Hoàng Sơn được Trinh nhờ chở Kiều để quay phim. Những người này là những người làm thuê cho Trinh và Đông và được Trinh nhờ quay phim.

Cơ quan điều tra nhận định, trong nhận thức chủ quan của Kiều, Khánh, Long và Sơn thì họ chỉ là người làm thuê theo yêu cầu của Trinh là quay phim và việc quay phim đưa lên mạng xã hội không phải là hành vi gây rối trật tự công cộng.

Do đó, CQĐT không xử lý hình sự Kiều, Khánh, Long và Sơn về tội gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã chuyển tài liệu, phương tiện bay flycam của Khánh đến Công an TP.Thủ Đức để xem xét xử lý về hành vi bay flycam khi chưa được cấp phép.

Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội Gây rối trật tự công cộng như sau: 1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: a) Có tổ chức; b) Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách; c) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng; d) Xúi giục người khác gây rối; đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng; e) Tái phạm nguy hiểm.