30-12-2025 - 14:11 PM | Kinh tế số

Hơn 1/5 số video mà thuật toán của YouTube đề xuất cho người dùng mới là “AI rác” (AI slop) - những nội dung kém chất lượng do AI tạo ra với mục đích để “cày” lượt xem.

Hơn 1/5 số video Youtube gợi ý cho người dùng mới là nội dung “rác”- Ảnh 1.

Biểu tượng của YouTube. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ The Guardian, trong nghiên cứu mới nhất của công ty chỉnh sửa video Kapwing, các nhà nghiên cứu đã lập một tài khoản YouTube mới để theo dõi các gợi ý video đầu tiên. Trong số 500 video đầu tiên được thuật toán đề xuất, có 104 video là sản phẩm AI kém chất lượng. Ngoài ra, khoảng 30% số video này được xếp vào mục “brainrot” (nội dung “thối não”), được thiết kế để thu hút người xem bằng nội dung AI rẻ tiền.

Nghiên cứu còn khảo sát 15.000 kênh YouTube phổ biến nhất thế giới và phát hiện 278 kênh chỉ đăng tải “AI rác” nhằm tăng lượt xem. Những kênh này đã tích lũy hơn 63 tỷ lượt xem, 221 triệu người đăng ký và ước tính doanh thu hàng năm khoảng 117 triệu USD.

Nhà báo Max Read, người thường viết về các nội dung AI kém chất lượng, cho biết hiện có những cộng đồng rất đông trên Telegram, WhatsApp, Discord và các diễn đàn chuyên chia sẻ cách làm nội dung AI để kiếm tiền. Họ còn bán các khóa học, dạy cách tạo ra những video “rác” nhưng đủ gây chú ý để có lượt xem. Những người này gọi các chủ đề đó là “ngách”, trong đó có một ngách mà ông Read gần đây chú ý là video AI cảnh nồi áp suất phát nổ trên bếp.

Theo ông Read, những người tạo nội dung AI kém chất lượng xuất hiện ở khắp nơi, nhưng nhiều người đến từ các nước nói tiếng Anh, có internet khá tốt và thu nhập trung bình thấp hơn số tiền họ có thể kiếm được từ YouTube.

Các chuyên gia cảnh báo làn sóng “AI rác” đang làm suy giảm trải nghiệm người dùng, gây khó khăn cho quản lý nội dung và làm gia tăng nguy cơ “ô nhiễm thông tin” trên các nền tảng video trực tuyến trong kỷ nguyên bùng nổ trí tuệ nhân tạo.

Thông tin mới về bảo hiểm y tế tất cả người dân cần biết

Theo Quang Thịnh

VTV

