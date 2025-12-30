Kinh doanh online trên Shopee, TikTok, các sàn đã nộp thuế thay, hộ kinh doanh cần xuất hóa đơn nữa không? - Cục Thuế trả lời

Ngày 26/12, Bộ Tài chính phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính với người nộp thuế về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2025. Tại đây, Bộ Tài chính và cơ quan thuế, hải quan đã trả lời trực tiếp và trực tuyến các câu hỏi của người nộp thuế để giải đáp các vướng mắc.

Theo đó, cá nhân đã có câu hỏi đặt cho Cục Thuế với nội dung như sau: Tôi thuộc hộ kinh doanh nhóm 2 (doanh thu trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng/năm), hiện chỉ kinh doanh online trên các sàn Shopee và TikTok, các sàn này đã nộp thuế thay. Vậy trong trường hợp này, tôi có cần phải xuất hóa đơn nữa hay không?

Trả lời nội dung này, cơ quan thuế cho biết, việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số của hộ, cá nhân được thực hiện theo Nghị định số 117/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20/3/2025 của Chính phủ quy định:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 6 và khoản 7 như sau:

"Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và các trường hợp lập hóa đơn theo quy định tại Điều 19 Nghị định này. Hóa đơn phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này. Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này”.

Cơ quan thuế cho biết, nghĩa vụ sử dụng loại hóa đơn nào và chủ thể lập hóa đơn sẽ phụ thuộc vào quy mô doanh thu và hình thức bán hàng của cá nhân, hộ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử.

Cụ thể, trường hợp cá nhân kinh doanh trên sàn có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên và có hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng, thì thuộc diện sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP.

Đối với hộ kinh doanh trên sàn nhưng không trực tiếp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng, thì thuộc diện sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, trừ trường hợp hộ kinh doanh đủ điều kiện và đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Trường hợp cá nhân, hộ kinh doanh thực hiện ủy nhiệm cho sàn thương mại điện tử lập hóa đơn, theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 32/2025/TT-BTC, thì sàn thương mại điện tử có trách nhiệm lập và xuất hóa đơn thay cho cá nhân, hộ kinh doanh theo nội dung được ủy nhiệm.

Cơ quan thuế cho biết, trong thời gian tới, khi Chính phủ và Bộ Tài chính ban hành các nghị định, thông tư mới hướng dẫn cụ thể hơn về quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, nếu có nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan, cơ quan thuế sẽ thông tin rộng rãi để người nộp thuế nắm bắt và thực hiện theo đúng quy định.



