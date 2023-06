Hơn 1 triệu thí sinh bước vào buổi thi đầu tiên với môn Văn: Tác phẩm nào sẽ được gọi tên?

Hôm nay (28/6), hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 với môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn, thời gian làm bài thi là 120 phút. Theo thống kê của Bộ GDĐT, tổng số thí sinh đăng ký dự thi thành công trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 là 1.024.063.

Tính đến 17 giờ ngày 13/5, khi kết thúc thời gian đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, Hà Nội có 102.822 thí sinh đăng ký. Trong số đó, số thí sinh vừa đăng ký thi vừa để xét tốt nghiệp, vừa để xét tuyển đại học là 93.411 (chiếm tỷ lệ trên 90,8%). Số thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tốt nghiệp là 5.309 (chiếm khoảng 5,1%). Số thí sinh dự thi chỉ để xét tuyển vào các trường đại học là 4.102 (chiếm tỷ lệ gần 4%).

TP.HCM có 85.453 thí sinh tham dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, trong đó có 72.886 thí sinh bậc THPT, 9.194 thí sinh giáo dục thường xuyên và 3.373 thí sinh tự do. Toàn TP tổ chức 165 điểm thi, tăng 7 điểm thi so với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Sở GDĐT TP.HCM đã phối hợp với lực lượng công an, các sở ban ngành có liên quan đảm bảo tính bảo mật, an toàn cho kỳ thi từ khâu sao in đề thi, bảo vệ các điểm thi, điểm chấm thi…

Còn tại Đà Nẵng, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 13.133. Trong đó có 11.854 thí sinh GDPT, 1.279 thí sinh GDTX; có 522 thí sinh tự do và 86 thí sinh là con em đồng bào dân tộc. Năm nay, Đà Nẵng bố trí 29 điểm thi chính thức và 2 điểm thi dự phòng.

6h00

Dù 7h35' mới chính thức bắt đầu giờ làm bài môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2023, tuy nhiên từ rất sớm, sĩ tử và người nhà đã có mặt tại các điểm thi.

Hà Nội

Cơn mưa buổi sáng sớm khiến việc di chuyển của thí sinh gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ có sự hỗ trợ kịp thời từ lực lượng tình nguyện viên, các bạn vẫn kịp thời bước vào phòng thi, chuẩn bị cho môn thi đầu tiên.

Thời tiết Hà Nội sáng nay không được thuận lợi, hình ảnh ghi nhận tại điểm trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Một tình nguyện viên che ô cho thí sinh

Những cái ôm, hôn động viên trở thành nguồn động lực to lớn

Một bà mẹ đưa con đến điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng

Lực lượng sinh viên tình nguyện luôn túc trực để hỗ trợ thí sinh và người nhà kịp thời, hình ảnh ghi nhận tại điểm trường THPT Kim Liên

Thí sinh hối hả chạy vào phòng thi

TP.HCM

Thời tiết tại TP.HCM trong ngày thi đầu tiên khá thuận lợi. Phần đông thí sinh và phụ huynh đều chủ động tới sớm để tránh tắc đường.

Điểm thi trường THPT Trưng Vương

Một nam sinh được cả bố và mẹ đưa đi thi

Những khẩu hiệu vui cổ vũ thí sinh từ lực lượng tình nguyện viên

Ghi nhận tại điểm thi trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1, TP.HCM), từ 6h sáng, rất đông phụ huynh đã đưa con em của mình đến điểm dự thi, nhiều phụ huynh, học sinh tỏ ra lo lắng trước môn thi đầu tiên Ngữ văn.



Tranh thủ thời gian trước buổi thi, một số em sĩ tử đã ôn luyện lại bài vở. "Với môn này thì em muốn nhồi máu cơ tim, học ngày học đêm không biết học bao nhiêu tác phẩm nữa. Nói chung là em cũng có mơ Người Lái Đò Sông Đà với Đất Nước nữa, nhưng em không có học tủ, chỉ có hồi hộp tý thôi à. Tối qua em cũng tranh thủ ngủ, sáng chỉ mong thi ổn áp. Em mơ thấy ông lái đò chở em đi chơi nên em khá chắc sẽ ra chứ em hồi hộp lắm. Sáng nay em ăn không nổi luôn, thi xong về ăn cho nó bình tĩnh xíu. Mong các bạn đừng ôn tủ, ôn nhiều lên, ôn dự phòng nữa chứ tủ đè chết cả đám, chết ngắt luôn", em Trần Quang Thịnh nói.

Em Trần Quang Thịnh

Trong khi đó, 3 mẹ con cô Nguyễn Thị Quý (ngụ quận 4) đã trao cái ôm thắm thiết để động viên con gái bước vào phòng thi. Cô Tuyết cho biết chỉ mong con cố gắng làm hết sức mình là được.

"Con cứ bình tĩnh làm, mẹ không quan trọng kết quả, không quan trọng con đạt điểm 8, 9 hay 10, miễn con làm tốt theo khả năng của con là được rồi. Cả em và mẹ luôn cổ vũ cho con, truyền năng lượng cho con", cô Quý nói.

Cô Nguyễn Thị Quý và con trai đến động viên con gái bước vào phòng thi

Một số hình ảnh khác tại điểm thi trường THCS Trần Văn Ơn

Đà Nẵng

Sáng 28/6, hơn 10 nghìn thí sinh ở Đà Nẵng bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, với môn Ngữ văn - môn duy nhất thi theo hình thức tự luận. Theo ghi nhận tại điểm thi trường THPT Phan Châu Trinh, từ rất sớm, phụ huynh đã đưa con em đến các điểm thi để tránh tình trạng tắc đường.

Lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ tại điểm thi

Nhiều thí sinh tranh thủ coi lại số báo danh và phòng thi