Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 100 thỏa thuận hợp tác kinh tế được ký kết tại Hội chợ mùa Thu 2025

30-10-2025 - 19:05 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau 5 ngày, hội chợ mùa Thu 2025 đã ghi nhận hơn 100 thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ (MoU) được ký kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam và đối tác quốc tế trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, chuyển giao công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng và hợp tác xuất khẩu.

Hơn 100 thỏa thuận hợp tác kinh tế được ký kết tại Hội chợ mùa Thu 2025- Ảnh 1.

Hội chợ ghi nhận hơn 100 thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ (MoU) được ký kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam và đối tác quốc tế

Theo thống kê sơ bộ của Ban Tổ chức Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025, sau 5 ngày diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hội chợ đã thu hút hàng trăm nghìn lượt khách/mỗi ngày đến tham quan, trải nghiệm và giao dịch mua sắm.

Các phân khu trưng bày, gian hàng chuyên đề và khu không gian văn hóa - thương mại luôn duy trì mật độ khách ổn định, sôi động, thể hiện rõ hiệu quả lan tỏa của Hội chợ trong việc kích cầu tiêu dùng nội địa, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, quảng bá hàng Việt và xây dựng hình ảnh Việt Nam năng động, sáng tạo, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban Tổ chức đã triển khai trên 30 hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, hội nghị giao thương và diễn đàn chuyên đề, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm của nền kinh tế. Các chủ đề trọng tâm như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển thương hiệu và kinh tế tuần hoàn được lồng ghép xuyên suốt trong toàn bộ chương trình, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

Đặc biệt, nhiều phiên kết nối quốc tế đã diễn ra với sự tham gia của các doanh nghiệp và tổ chức xúc tiến đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, New Zealand và Liên minh châu Âu, thu hút sự quan tâm và đánh giá tích cực của đối tác nước ngoài.

Đến nay, Hội chợ đã ghi nhận hơn 100 thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ (MoU) được ký kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam và đối tác quốc tế trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, chuyển giao công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng và hợp tác xuất khẩu, mở ra cơ hội mới trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Việc các hợp đồng, các thỏa thuận, biên bản ghi nhớ được ký kết ngay tại Hội chợ không chỉ khẳng định tầm vóc và sức hút của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025, mà còn thể hiện rõ vị thế ngày càng nâng cao của Việt Nam trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Những biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác được ký ngay tại Hội chợ cũng đã minh chứng sinh động cho một Việt Nam năng động, hội nhập và giàu sức sống. Kết quả này khẳng định rằng thị trường Việt Nam không chỉ hấp dẫn về quy mô và tốc độ phát triển, mà còn là một điểm đến an toàn, thân thiện và đầy triển vọng cho các nhà đầu tư quốc tế trong giai đoạn mới.

Theo Anh Thơ

Báo Chính phủ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phó Thủ tướng lý giải nguyên nhân chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới có lúc gần 20 triệu đồng, có lúc thu lại chỉ còn 1 triệu

Phó Thủ tướng lý giải nguyên nhân chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới có lúc gần 20 triệu đồng, có lúc thu lại chỉ còn 1 triệu Nổi bật

Thông tin mới nhất về tiến độ mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành

Thông tin mới nhất về tiến độ mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành Nổi bật

Hỗ trợ vé máy bay, vé tàu cho người lao động khó khăn về quê đón Tết

Hỗ trợ vé máy bay, vé tàu cho người lao động khó khăn về quê đón Tết

18:31 , 30/10/2025
Ngập lênh láng do triều, cao tốc chậm tiến độ..., Sở Xây dựng TPHCM nói gì?

Ngập lênh láng do triều, cao tốc chậm tiến độ..., Sở Xây dựng TPHCM nói gì?

18:04 , 30/10/2025
Thị trường cà phê uống liền tại Việt Nam tăng trưởng mạnh

Thị trường cà phê uống liền tại Việt Nam tăng trưởng mạnh

17:44 , 30/10/2025
Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Nợ công thấp hơn nhiều giới hạn quy định; chi đầu tư phát triển sẽ chiếm 40%

Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Nợ công thấp hơn nhiều giới hạn quy định; chi đầu tư phát triển sẽ chiếm 40%

17:27 , 30/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên