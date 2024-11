Hơn 150 người casting Bước chân di sản 2: Hoa hậu H'hen Niê xuất hiện đầy thu hút, có màn thị phạm “chất lừ”

Hơn 150 người đã tham gia buổi casting chương trình Bước chân di sản 2 diễn ra chiều 31/10 tại Vườn âm nhạc thuộc Nhà hát Lớn . Hà Nội. Hoa hậu H'hen Niê, Quán quân The New Mentor Lê Thu Trang, nhà thiết kế Anh Thư (thương hiệu áo dài Ngân An), CEO Thanh Hương (thương hiệu áo dài Hương Queen), nhà thiết kế Kenny Thái và ông Chu Anh Hùng - Phó Giám đốc Nhà hát Lớn cùng tham gia buổi tuyển chọn casting để tìm ra những gương mặt ấn tượng cho chương trình Bước chân di sản mùa 2. Trong buổi casting chương trình, hoa hậu H'Hen Niê đã có màn thị phạm đầy ấn tượng cho các người mẫu tham gia buổi tuyển chọn.

''Bước chân di sản" là ý tưởng của đạo diễn Hoàng Công Cường và siêu mẫu Hạ Vy với mong muốn đưa những bước chân thời trang đến các miền đất di sản, tôn vinh những giá trị bền vững của dân tộc.

Nhà thiết kế Anh Thư bày tỏ niềm vui khi buổi casting có nhiều gương mặt dù chưa diễn thời trang chuyên nghiệp nhưng lại sở hữu vóc dáng đẹp và phong cách trình diễn tự nhiên, đáng yêu tạo nên những nét cá tính riêng lạ, trong đó có cả những TikToker nổi tiếng trên mạng xã hội.

''Bước chân di sản" là ý tưởng của đạo diễn Hoàng Công Cường và siêu mẫu Hạ Vy với mong muốn đưa những bước chân thời trang đến các miền đất di sản, tôn vinh những giá trị bền vững của dân tộc. Năm 2022, Bước chân di sản mùa đầu tiên diễn ra tại Làng gốm Bát Tràng Hà Nội nhận được nhiều lời khen từ những người yêu di sản và giới mộ điệu.

Năm 2024 nhân kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô, chương trình Bước chân di sản 2 trở lại sẽ diễn ra vào ngày 22/11 tại địa điểm Nhà hát Lớn - một trong những biểu tượng kiến trúc nổi bật của Thủ đô. Nơi đây không chỉ là điểm đến văn hóa quan trọng mà còn là di sản kiến trúc nghệ thuật Pháp đầy ấn tượng.

Siêu mẫu Hạ Vy cho biết sẽ có 6 nhà thiết kế và thương hiệu thời trang tham gia Bước chân di sản lần 2. Đó là thời trang nam SeveUomo, áo dài Kenny Thái, áo dài Quyên Nguyễn, áo dài Hương Queen, áo dài Ngân An và nhà thiết kế Hà Trịnh.

''Với chủ đề Hà Nội và cúc họa mi, các nhà thiết kế sẽ sáng tạo ra những bộ sưu tập mới đậm chất nghệ thuật, tôn vinh Hà Nội và những vẻ đẹp, con người tạo nên sự thanh lịch, hào hoa cũng như những nét di sản văn hóa của Hà Nội khiến cho không gian Vườn âm nhạc của Nhà hát Lớn thêm gần gũi, lãng mạn và nên thơ.

Đạo diễn Hoàng Công Cường tiết ''Bước chân di sản 2'' có một điều đặc biệt là ứng dụng công nghệ 3D mapping để trình chiếu trực tiếp lên Nhà hát Lớn (một trong những bối cảnh rất di sản của Hà Nội) những hình ảnh đẹp nhất về Hà Nội, về ý tưởng của các nhà thiết kế.

Theo format của ''Bước chân di sản'' thường sẽ diễn ra vào ban ngày ít khi dùng ánh sáng, công nghệ nhưng ở mùa hai chúng tôi đã thay đổi diễn vào buổi tối với mong muốn sẽ mang tới những màn thời trang kết hợp âm nhạc mãn nhãn và ấn tượng cho người xem'' - đạo diễn Hoàng Công Cường chia sẻ.

Bên cạnh đó các bộ sưu tập mới của 6 nhà thiết kế và thương hiệu, sẽ có các phần trình diễn khách mời: Hồ Ngọc Hà, Tuấn Hưng, Mỹ Dung, Vũ Thịnh - người vừa tham gia ''Anh trai say hi'' và đặc biệt phần trình diễn Vedette của hoa hậu H'hen Niê hứa hẹn một đêm thời trang kết hợp âm nhạc lãng mạn, đáng nhớ và nhiều xúc cảm.