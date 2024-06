H'Hen Niê gây sốt với tạo hình lạ, body vẫn quyến rũ "hết chỗ chê" khi làm vedette cho NTK Hà Linh Thư

Trên sàn diễn đêm bế mạc Aquafina Vietnam International Fashion Week 2024 tối 16/6, Hoa hậu H'Hen Niê với vai trò vedette đã khiến bộ sưu tập Triumph - Khải Hoàn kết lại một cách mãn nhãn, ấn tượng. Bộ final look là hình ảnh người phụ nữ mang nét đẹp vừa mạnh mẽ, quyến rũ vừa nữ tính, dịu dàng với sắc đỏ sang trọng tôn lên vẻ đẹp khí chất. Thiết kế bodysuit cho H’Hen Niê không giúp tôn lên hình thể của nàng hậu, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt. Màu đỏ là biểu tượng của chiến thắng, của hạnh phúc, may mắn, niềm tin và cả sự táo bạo để tạo nên một H’Hen Niê khải hoàn theo cách riêng của chính mình.

NTK Hà Linh Thư chia sẻ, đây là lần thứ ba H'Hen được cô “chọn mặt gửi vàng" ở vị trí vedette. Nàng hậu sở hữu thân hình quyến rũ cùng lối sống đẹp và sự cống hiến nhân văn cho xã hội. Những phẩm chất tốt đẹp này cũng chính là tinh thần mà bộ sưu tập Triumph - Khải Hoàn muốn hướng đến.

Là gương mặt quen thuộc của Vietnam International Fashion Week, mỗi lần xuất hiện, NTK Hà Linh Thư đều mang tới những bộ sưu tập ấn tượng, mang đậm bản sắc phương Đông và hơi thở của thời đại cho giới mộ điệu. Khai thác chất liệu sở trường: nhung - lụa, nhà thiết kế gốc Hà thành thể hiện rõ quan điểm làm nghề, ca ngợi vẻ đẹp của phụ nữ Việt cùng giá trị dân tộc. Lần trở lại Aquafina Vietnam International Fashion Week 2024 này, NTK Hà Linh Thư giới thiệu bộ sưu tập Xuân/Hè mới nhất với chủ đề Triumph - Khải Hoàn. Cùng với ê-kíp sáng tạo của mình, cô đã mất 6 tháng làm việc, từ việc lên ý tưởng cho đến khi hoàn thiện 33 looks của bộ sưu tập.

Hà Linh Thư cho biết, cô lấy cảm hứng sáng tạo cho bộ sưu tập từ lịch sử hào hùng của dân tộc và đặc biệt là tinh thần bất khuất, dũng cảm của phụ nữ Việt Nam. Điều này thể hiện qua những chi tiết thêu tinh xảo các linh vật huyền thoại, mang biểu tượng chiến thắng và thịnh vượng như Phượng hoàng và Rồng trên mỗi bộ trang phục.

Đặc biệt, trọng tâm màu của bộ sưu tập với sắc đỏ thắm, vàng nhũ hay sắc tím Huế hoàng gia là sự tôn vinh di sản sơn mài đặc sắc của Việt Nam của nhà thiết kế gốc Hà thành. Nghệ thuật sơn mài vốn chỉ được biết đến nhiều trong hội họa, nội thất, nay đã được Hà Linh Thư thể hiện táo bạo và hiện đại, mang tinh thần tiên phong trong việc tạo nên những phụ kiện bằng sơn mài, như thêm một trọng âm nhấn mạnh vào sự vàng son của văn hoá Việt. “Vàng son không chỉ có nghĩa là màu vàng và màu đỏ son, nó còn thể hiện sự sang trọng, vương giả của cung đình - một không gian sống ‘vàng son lộng lẫy' như chính cách tôi đang trân quý nhung lụa trong thế giới thời trang của chính mình", cô nói.

Ngoài thông điệp sâu sắc về giá trị lịch sử dân tộc, bộ sưu tập Triumph - Khải Hoàn còn thể hiện tầm nhìn sáng tạo của Hà Linh Thư khi kết hợp trên mỗi trang phục các yếu tố lấy cảm hứng từ hình dáng của nữ thần Hy Lạp cổ đại thông qua phom dáng, cách xử lý chất liệu, đường may tinh tế hay sự cut-out phóng khoáng. Sự kết hợp hoàn hảo các họa tiết phương Đông với thẩm mỹ phương Tây, bộ sưu tập không chỉ thấm đượm thảm văn hóa phong phú của Việt Nam mà còn thể hiện sự giao thoa giữa văn hoá Đông - Tây trong thời đại mới.

Vẫn khai thác chất liệu chủ đạo lụa - nhung, ở Triumph - Khải Hoàn, NTK Hà Linh còn sử dụng thêm Taffeta, Tulle,... để thỏa sức sáng tạo. Nếu ở các bộ sưu tập trước, cô hướng mục tiêu đến với thiết kế ‘ready to wear' để phù hợp với nhịp sống, thì lần này, tinh thần thời trang cao cấp mang đậm nét hơn khi phía sau 33 looks đều ẩn chứa những câu chuyện với nhiều tầng ý nghĩa đặc biệt cùng kỹ thuật may đo, thêu tay truyền thống đầy tinh xảo, tỉ mỉ.

Thay vì tập trung vào cuộc chơi “màu sắc" với các tông màu nổi bật như trước đây, Hà Linh Thư dường như “dịu dàng” hơn về cách phối màu ở bộ sưu tập mới. Cô chú trọng hơn đến việc áp dụng những kỹ thuật mới, đặc biệt là đưa sơn mài vào thời trang, thông qua cách xử lý họa tiết Rồng, Phượng Hoàng xuyên suốt 33 mẫu thiết kế . Đây được xem là bước chuyển mình của NTK Hà Linh Thư trong sáng tạo nhưng vẫn giữ được ‘signature’ của thương hiệu, đó là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Ngoài H'Hen Niê, hai gương mặt nổi bật khác trong màn trình diễn của NTK Hà Linh Thư còn có TyhD Thùy Dương ở vị trí first face, Dianka Zakhidova (vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng), Phạm Thư, Kim Nhung...



Ảnh: Kiếng Cận Team