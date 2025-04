SUV điện Mercedes G 580 về Việt Nam: Giá từ 7,75 tỷ đồng, quay xe 360 độ, chạy 473km/sạc, có cả "hàng hiếm" Edition One

Mercedes-Benz G 580 with EQ technology phiên bản Edition One (gọi tắt là G 580 EQ Edition One) - mẫu xe thuần điện đầu tiên của dòng G-Class tại Việt Nam đã chính thức được Mercedes-Benz Việt Nam giới thiệu.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Mercedes-Benz G 580 EQ Edition One hiện chỉ có 2 chiếc đầu tiên tại Việt Nam, đều thuộc bản giới hạn “Edition One”, với mức giá khuyến nghị 8,68 tỷ đồng. Phiên bản tiêu chuẩn của G 580 EQ dự kiến được phân phối vào cuối năm 2025 với mức giá khoảng 7,75 tỷ đồng.

Mercedes-Benz G 580 được phát triển trên khung gầm mới so với G-Class xăng/dầu trước đây. Ngoại hình xe duy trì với thiết kế đặc trưng của dòng G-Class – vuông vức, mạnh mẽ, đi kèm loạt chi tiết hiện đại như lưới tản nhiệt Black Panel, mâm AMG 20 inch, gói logo Manufaktur...

Phiên bản Edition One được trang bị sẵn bộ mâm thể thao khí động học 10 chấu kích thước 20 inch được sơn đen bóng, kẹp phanh trước và sau màu xanh.

Nắp capo được làm nhô lên hơn so với phiên bản sử dụng động cơ đốt trong nhằm tối ưu khả năng khí động học. Lưới tản nhiệt bổ sung khả năng phát sáng nhằm phân biệt với các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong.

Mercedes-Benz còn bổ sung một chi tiết nhỏ trên phần rìa trước mui xe, giúp ổn định luồng không khí di chuyển qua vị trí này. Đặc biệt, phiên bản G-Class thuần điện còn bổ sung khe gió trên vòm bánh sau, giúp giảm hiện tượng không khí nhiễu động.

Thay thế cho vị trí treo bánh dự phòng là hộp dụng cụ "Design Box" có thể sử dụng để chứa các vật dụng nhỏ như cáp sạc, dây xích bánh xe mùa đông.

Phiên bản Edition One của G 580 đã về Việt Nam còn có gói AMG Line, Night Package và Manufaktur Logo Package với các logo G màu đen. Trong đó, gói AMG Line mang đến bộ cản thể thao gần giống trên G 63. Bộ mâm 20 inch màu đen AMG Line chỉ có trên bản Edition One. Logo chào mừng, tay nắm cửa Manufaktur cũng sẽ là điểm phân biệt với bản tiêu chuẩn.

Bên trong khoang nội thất, G 580 được Mercedes-Benz trang bị màn hình kỹ thuật số kích thước 12,3 inch phía sau vô-lăng và màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 11,6 inch,hệ thống âm thanh 18 loa Burmester 3D và hệ thống giải trí MBUX đời mới.

Phiên bản G 580 Edition One có ghế da và táp lô bọc da Nappa, ghế tích hợp massage và sưởi, điều hòa không khí. Đai an toàn màu xám là trang bị của gói Manufaktur.

Cung cấp sức mạnh cho Mercedes-Benz G 580 là 4 mô-tơ điện độc lập dành cho từng bánh, sản sinh ra tổng công suất 579 mã lực và mô-men xoắn lên đến 1.165 Nm. Con số này thậm chí còn cao hơn cả G 63 phiên bản chạy xăng.

Xe sử dụng pin có dung lượng 116 kWh với lớp bảo vệ bằng carbon dưới gầm. Theo thông số từ hãng, bộ pin này cho phạm vi hoạt động tới 473 km sau mỗi lần sạc đầy. Hỗ trợ sạc nhanh, G 580 có thể sạc từ 10-80% chỉ trong khoảng 32 phút.

Phiên bản điện này còn có nhiều tính năng hỗ trợ địa hình độc đáo, ví dụ như G-Turn cho phép xe quay đầu 360 độ tại chỗ trên địa hình mềm hoặc không bằng phẳng, G-Steering giúp giảm bán kính quay đầu khi off-road, hay camera 360 độ hỗ trợ hiển thị ca-pô trong suốt. Xe có thể leo dốc cao đến 45 độ, duy trì ổn định trên sườn nghiêng 35 độ và lội nước sâu 850 mm, tức ngang hông của người lớn.