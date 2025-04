Hyundai tiếp tục xả hàng loạt xe hot đời 2024: Cao nhất 75 triệu đồng, đại lý bồi thêm nhiều ưu đãi

Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) đã chính thức triển khai chương trình ưu đãi giảm giá trực tiếp lên đến 75 triệu đồng cho các mẫu xe có số VIN 2024 mà hãng đang phân phối tại thị trường Việt. Đây được xem là động thái kích cầu và xả hàng tồn của Hyundai trong bối cảnh thị trường ô tô đang cạnh tranh mạnh mẽ.

Theo thông tin từ HTV, danh sách các mẫu xe được áp dụng ưu đãi trong tháng 4 không có sự thay đổi so với tháng trước. Cụ thể, mẫu xe hạng A - Hyundai Grand i10 được giảm giá ở phiên bản 1.2 MT Tiêu chuẩn. Với Hyundai Accent, các phiên bản được ưu đãi gồm 1.5 MT, 1.5 AT, 1.5 AT Đặc biệt và 1.5 AT Cao cấp.

Trong khi đó, Hyundai Elantra được khuyến mãi ở bản 1.6 AT Tiêu chuẩn và Custin ở bản 2.0T Cao cấp. Hyundai Stargazer X có ưu đãi ở 3 bản 1.5 AT Tiêu chuẩn, 1.5 AT và 1.5 AT Cao cấp. Cuối cùng là Hyundai Santa Fe với khuyến mãi ở 3 bản là 2.5 Prestige, 2.5 Turbo Calligraphy và 2.5 Exclusive.

Ngoài ra, mỗi đại lý cũng đưa ra chương trình ưu đãi riêng nhằm thu hút khách hàng và chạy doanh số đầu năm. Đơn cử, đại lý TP. Hòa Bình thông báo tùy từng dòng xe đại lý tặng thêm cho khách hàng mua xe trong tháng 4/2025 phim cách nhiệt cao cấp, sơn gầm, camera hành trình, bảo hiểm thân vỏ và gói vay lãi suất. Trong khi đó, một số đại lý ở khu vực TP.HCM lựa chọn tặng bộ phụ kiện chính hãng cho khách hàng.

Đặc biệt, một đại lý ở khu vực Hà Nội cho biết sẽ giảm ngay 15 triệu đồng cho khách hàng mua Hyundai Accent VIN 2024, cùng với đó là bảo hiểm dân sự, tặng thu phí tự động VETC, gói phụ kiện cao cấp. Trong khi đó, với Hyundai Tucson dầu đặc biệt VIN 2024, đại lý còn mạnh tay giảm hơn 70 triệu đồng tiền mặt, kèm combo phụ kiện chính hãng theo xe.

Trước đó, Hyundai SantaFe VIN 2024 phiên bản Prestige và Calligraphy Turbo cũng được đại lý giảm tới 115 triệu đồng. Hay phiên bản SantaFe Exclusive nhận mức giảm 99 triệu đồng.

Kết thúc tháng 2/2025, tổng doanh số bán hàng của Hyundai đạt 3.022 xe, giảm gần 2% (tương đương 52 xe) so với tháng liền trước. Hyundai Accent tiếp tục là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 2/2025 với 455 xe đến tay khách hàng, giảm 75 so với tháng 1/2025. Hyundai Tucson đứng ở vị trí thứ 2 với số bán ở mức 403 xe, giảm 73 xe so với tháng liền trước; Hyundai Stargazer đứng ở vị trí thứ 3 với 304 xe, Hyundai Creta đứng ở vị trí thứ 4, đạt 303 xe.