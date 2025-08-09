Hơn 1.500 vụ lừa đảo qua mạng xảy ra từ đầu năm, thiệt hại 1.660 tỷ đồng: Chuyên gia cảnh báo dấu hiệu phổ biến khiến nạn nhân mắc bẫy

Ngày 14/6/2025, Luật Công nghiệp Công nghệ số được Quốc hội chính thức thông qua, lần đầu tiên luật hoá các khái niệm tài sản số, tài sản mã hoá. Đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với thị trường tài sản số tại Việt Nam, góp phần hiện thực hóa Chiến lược Blockchain Quốc gia theo Quyết định số 1236/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 57-NQ/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 22/12/2024 về thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia.

Bên cạnh đó, hành lang pháp lý đối với lĩnh vực Blockchain và Tài sản số cũng đang được hoàn thiện nhanh chóng với Luật Dữ liệu, Luật Khoa học - Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đều đã được thông qua. 4 luật khác đang được xem xét, triển khai như Luật giao dịch điện tử, Luật Chuyển đổi số và sẽ sớm được Quốc hội cho ý kiến trong thời gian tới.

Trong tháng 8/2025, dự thảo Nghị quyết thí điểm sàn giao dịch tài sản số cũng sẽ được Bộ Tài chính trình Chính phủ, đặt nền móng cho một sản phẩm tài chính mới đang rất được cộng đồng quan tâm.

“Mặc dù đi sau nhưng Việt Nam đang có tốc độ hoàn thiện pháp lý về công nghệ blockchain, tài sản mã hóa và các quy định liên quan rất nhanh chóng và có xu hướng thúc đẩy đổi mới sáng tạo hơn là quản lý hành chính. Việc công nhận tài sản mã hoá là hợp pháp không những tạo ra cơ sở để bảo vệ nhà đầu tư và xử lý các hành vi vi phạm, mà còn thúc đẩy doanh nghiệp trong nước phát triển các mô hình đổi mới sáng tạo một cách chính danh”, bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VBA nhận định.

Tại sự kiện, ông Phan Đức Trung - Chủ tịch VBA đã có một số cảnh báo về tình trạng lừa đảo tài sản mã hóa. Theo ông Trung, blockchain và tài sản mã hóa là một lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh chóng chưa từng có.

Ông Phan Đức Trung , Chủ tịch VBA

Bên cạnh việc ứng dụng để tạo ra các mô hình tài chính minh bạch, hiệu quả, công nghệ này đang bị lợi dụng làm vỏ bọc cho các mô hình lừa đảo tinh vi. Từ đó dẫn đến những thiệt hại khổng lồ cho người dùng toàn cầu và Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Trong bối cảnh đó, báo chí truyền thông càng thể hiện rõ vai trò quan trọng, vừa là cầu nối đa phương giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng và thế giới, góp phần thúc đẩy quá trình tạo lập khung pháp lý, đồng thời góp phần quan trọng trong việc nhận diện, ngăn ngừa và giảm thiểu nguy cơ lừa đảo trên thị trường tài sản số.

Ông Phan Đức Trung khẳng định báo chí giữ vai trò quan trọng trong định hướng dư luận và phát triển hệ sinh thái tài sản số Việt Nam.

Dấu hiệu khiến nhà đầu tư dễ mắc bẫy lừa đảo

Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), chỉ tính riêng từ đầu năm 2025 đến nay, đã phát hiện gần 1.500 vụ việc lừa đảo qua mạng, gây thiệt hại hơn 1.660 tỷ đồng. Trong đó, riêng các hoạt động liên quan giao dịch tiền ảo, tiền mã hóa lên tới hơn 1.500 kênh, hội nhóm.

Các hoạt động tấn công mạng cũng diễn ra ngày nguy hiểm hơn. Từ năm 2024 đến nay, phát hiện trên 42 triệu cảnh báo tấn công mạng, 420.000 cảnh báo phát hiện mã độc nhằm vào các hệ thống thông tin.

Theo ông Phạm Gia Khánh, Giám đốc Công nghệ CTCP NippyLabs đưa ra 5 dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro cao. Một trong những cảnh báo phổ biến là cam kết lợi nhuận vượt quá 15% mỗi năm – mức lãi suất phi thực tế thường được dùng để lôi kéo nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm.

Ông Phạm Gia Khánh, Giám đốc Công nghệ, CTCP Nippy Labs

“Cũng cần thận trọng với những token gần như không có thông tin rõ ràng trên các kênh truyền thông chính thống hay mạng xã hội, hay những lời mời gọi đầu tư vào lĩnh vực mà bản thân chưa từng tìm hiểu như meme coin, DeFi, Layer 1, Layer 2", vị chuyên gia lưu ý.

"Ngoài ra, token do cá nhân hoặc nhóm người mới quen giới thiệu nhưng không có thông tin công khai, chỉ được quảng cáo trong các hội nhóm kín hoặc có liên quan đến mô hình đa cấp hoặc KOLs trên mạng xã hội,… đều là những lưu ý quan trọng cần được truyền thông rộng rãi đến cộng đồng”, ông Khánh cảnh báo.