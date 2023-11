Hơn 200 quán karaoke ở Hà Nội giải thể, hàng trăm quán đổi mục đích kinh doanh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội (Sở VHTT&DL Hà Nội) vừa có văn bản gửi Báo điện tử VTC News để thông tin về việc kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh hoạt động karaoke trên địa bàn TP Hà Nội.

Sở VHTT&DL Hà Nội cho biết, căn cứ kết quả rà soát của Công an Thành phố Hà Nội, tính đến tháng 7/2023, trên địa bàn thành phố có tổng số 1.438 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Sau khi tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC&CNCH trên toàn quốc, 100% cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố được Công an Thành phố phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát, xác định không đảm bảo các yêu cầu về PCCC.

Cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động hoặc yêu cầu ngừng hoạt động để sửa chữa, khắc phục theo quy định của pháp luật (184 cơ sở có quyết định tạm đình chỉ hoạt động; 1.170 cơ sở có quyết định đình chỉ hoạt động; 84 cơ sở yêu cầu ngừng hoạt động bằng văn bản).

Đến nay, trong tổng số 1.438 cơ sở kinh doanh karaoke có 202 cơ sở đã chính thức giải thể, không còn hoạt động kinh doanh karaoke; 93 cơ sở đang tháo dỡ hệ thống âm thanh, loa đài, chuyển đổi loại hình; 128 cơ sở đã chuyển đổi loại hình (nhà hàng, café ca nhạc...).

Nhiều cơ sở kinh doanh karaoke ở giải thể sau thời gian dài đóng cửa. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Theo Sở VHTT&DL, thời gian qua, do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke buộc phải đóng cửa, tạm dừng kinh doanh theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố để phòng chống dịch trong thời gian dài từ đầu năm 2020 đến ngày 8/4/2022 mới được UBND Thành phố cho phép hoạt động trở lại.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thành phố gặp nhiều khó khăn, kinh doanh không ổn định, hiện tại phần lớn cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thành phố đang tạm dừng hoạt động, do không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật.

"Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy trong thời gian ngắn có nhiều sự thay đổi, tuy nhiên không kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành, gây khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý tại địa phương, các cơ sở kinh doanh karaoke không đáp ứng kịp thời với các điều kiện kinh doanh theo quy định mới ", Sở VHTT&DL nhận định.

Hơn một năm dừng hoạt động, nhiều cơ sở kinh doanh karaoke đang trong tình trạng sửa chữa, nâng cấp. (Ảnh: Minh Đức)

Sở VHTT&DL Hà Nội cũng nhấn mạnh, karaoke là một trong những hoạt động dịch vụ có điều kiện, được quy định rõ trong văn bản pháp luật, do tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, tệ nạn xã hội. Hiện nay, trên địa bàn thành phố, phần lớn các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động do chưa đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke diễn biến phức tạp, có tình trạng hoạt động “chui” hoặc biến tướng với cách thức thay đổi đăng ký kinh doanh, biển hiệu nhưng vẫn còn hoạt động tương tự karaoke, tiềm ẩn các nguy cơ gây mất an ninh, trật tự, mất an toàn về PCCC.

Ngay sau khi nắm bắt được vi phạm trên, Công an Thành phố đã chỉ đạo Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã chủ động, phối hợp chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác có liên quan đến hoạt động karaoke trên địa bàn.

Mặt khác, tăng cường công tác giám sát, quản lý chặt chẽ không để các cơ sở không đảm bảo các quy định của pháp luật ngang nhiên hoạt động.

"Theo thống kê chưa đầy đủ, tổng tiền phạt các vi phạm do các quận, huyện, thị xã xử phạt là hơn 2,8 tỷ đồng", Sở VHTT&DL thông tin.

Thông tin thêm về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn TP Hà Nội đang được phục hồi ra sao, Sở VHTT&DL Hà Nội cho biết, đến nay trên địa bàn đã có 21 cơ sở đảm bảo các yêu cầu về PCCC để được đưa vào hoạt động trở lại và 15 cơ sở được cấp Giấy chứng nhận thẩm quyền duyệt thiết kế về PCCC (đang thi công theo thiết kế được duyệt để tiếp tục được nghiệm thu PCCC và được đưa vào hoạt động, sử dụng trong thời gian ngắn sắp tới).

Danh sách 15 cơ sở karaoke trên địa bàn Hà Nội đủ điều kiện kinh doanh (tính đến ngày 2/11/2023): 1. Karaoke The Voice (173 Quan Hoa, Cầu Giấy) 2. Karaoke 5 sao (96 Thái Thịnh, Đống Đa) 3. Karaoke 5 sao (645-646 nhà H5, Tân Mai, Hoàng Mai) 4. Karaoke 5 sao (473 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm) 5. Karaoke 5 sao (16 Cửu Việt, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm) 6. Karaoke 5 sao (16 Trịnh Văn Bô, Nam Từ Liêm) 7. Karaoke 5 sao (Hà Đông) 8. Karaoke Binbo (81 Láng Hạ, Ba Đình) 9. Karaoke Zozo (544 đường Láng, Đống Đa) 10. Karaoke Paris Club 1 (Tầng 2, lô đất CT2, KĐT Tây Nam hồ Linh Đàm, Hoàng Mai) 11. Karaoke Paris Club 2 (Thanh Trì) 12. Karaoke Zone 9 (179 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân) 13. Karaoke Pataya (192 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân) 14. Karaoke Level (36 Vũ Trọng Khánh, Hà Đông) 15. Karaoke Lido (14-16 ngõ 1, TDP 8, Đình Thôn, Nam Từ Liêm)