Hơn 20.000 tỷ đồng sẽ được nhà đầu tư “rót” vào Quảng Nam

Tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 và khai mạc Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia - Quảng Nam 2024 diễn ra vào sáng nay 16/3, UBND tỉnh Quảng Nam trao quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Thoả thuận nghiên cứu địa điểm đầu tư cho các nhà đầu tư của 16 dự án tiêu biểu với tổng vốn đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Nam trao quyết định chủ trương đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Thoả thuận nghiên cứu địa điểm đầu tư cho các nhà đầu tư.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam trao 7 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 7 dự án thuộc Tập đoàn Thaco Trường Hải.

Cụ thể, nhà máy cơ điện lạnh với tổng vốn đầu tư hơn 400 tỷ đồng; nhà máy sản xuất dây điện ô tô du lịch, với tổng vốn đầu tư hơn 450 tỷ đồng; nhà máy sản xuất kính ô tô cao cấp, với tổng vốn đầu tư 390 tỷ đồng; nhà máy sản xuất Linh kiện khung thân vỏ ô tô, với tổng vốn đầu tư 800 tỷ đồng; nhà máy nội thất ô tô du lịch, với tổng vốn đầu tư hơn 540 tỷ đồng; nhà máy sản xuất ghế ô tô du lịch, tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng và Trung tâm R&D THACO Industries, tổng vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng.

Đồng thời, tỉnh Quảng Nam cũng trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án Mở rộng, nâng cấp bến cảng Chu Lai, thuộc khu bến cảng Tam Hiệp với tổng vốn đầu tư 1.560 tỷ đồng. Dự án này do Tập đoàn THILOGI làm chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Nam cũng trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy sản xuất thiết bị làm sạch, tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng do Công ty Karcher Beteiligungs (Cộng Hoà liên bang Đức); nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng, tổng vốn đầu tư hơn 820 tỷ đồng, do Công ty TNHH phát triển kỹ thuật Ức Thịnh (Trung Quốc) làm chủ đầu tư; dự án nam châm từ tính, với tổng vốn đầu tư 1.920 tỷ đồng, do Công ty Star Group Industrial Co.,Ltd (Hàn Quốc) làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, còn có dự án sản xuất thiết bị âm thanh, với tổng vốn đầu tư 960 tỷ đồng, do Công ty Guoguang Electric Co.,Ltd (Trung Quốc) làm chủ đầu tư; nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa và kim loại kiên cố Quảng Nam, với tổng vốn đầu tư 24 tỷ đồng, do Công ty TNHH Kiên cố PMG (Hoa Kỳ) làm chủ đầu tư; dự án sản xuất ghế trò chơi điện tử và ghế ô tô Arena Technologies, với tổng vốn đầu tư 19 tỷ đồng, do Công ty TNHH Tư nhân công nghệ Soleseat.

Tại Hội nghị, UBND tỉnh Quảng Nam cũng trao thoả thuận nguyên tắc nghiên cứu địa điểm đầu tư dự án Đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình, với tổng vốn đầu tư 6.850 tỷ đồng do Công ty cổ phần Tập đoàn Bin Corporation; dự án Đầu tư, kinh doanh kết cấu hạn tầng Khu công nghiệp phía Tây cao tốc đoạn qua huyện Thăng Bình, với tổng vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng do Công ty WHA Industrial Development Public Company Limited (Thái Lan) làm chủ đầu tư.