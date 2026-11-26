Trên các đảo chắn và dải bờ biển nằm gần làng Point Lay, thuộc khu vực tây bắc Alaska, mùa thu hằng năm chứng kiến một bức tranh thiên nhiên khiến bất kỳ ai cũng phải choáng ngợp.

Hơn 200.000 con hải mã Thái Bình Dương xếp lớp dày đặc, những thân hình nặng nề với lớp mỡ nâu hồng và cặp ngà trắng ép sát vào nhau đến mức gần như không còn một tấc đất trống.

Âm thanh sóng biển hòa quyện cùng tiếng gầm rống vang dội của bầy thú tạo nên bầu không khí inh tai nhức óc, quyện theo mùi nồng nặc đặc trưng.

Thế nhưng, bầy hải mã khổng lồ này không hề lên bờ để nghỉ dưỡng. Khi băng biển ngày một ít đi, chúng không còn chốn dung thân ngoài khơi nên buộc phải tìm lên đất liền lánh nạn.

Trước thực trạng đó, một quỹ bảo tồn mới đây đã ký kết thỏa thuận với doanh nghiệp của cộng đồng người bản địa sở tại nhằm chuyển gần 50.000 mẫu Anh đất quanh khu vực này thành khu bảo tồn vĩnh viễn.

Từ vài nghìn lên 200.000 cá thể trong "làn sóng lên bờ"

Theo quy luật di cư theo mùa vốn có, hải mã Thái Bình Dương dành phần lớn mùa đông sống trên các tảng băng trôi tại biển Bering. Khi mùa hè và mùa thu tới, hải mã cái cùng con non sẽ tiến về phía bắc để kiếm ăn tại vùng nước nông của biển Chukchi.

Trong quá khứ, chúng cũng thỉnh thoảng ghé vào bờ, song cảnh tượng hàng vạn hay tới 200.000 cá thể cùng tập kết dọc bờ biển chưa từng là chuyện phổ biến ở Alaska.

Các tài liệu ghi nhận cho thấy, vào khoảng năm 2007, khu vực gần Point Lay mới chỉ xuất hiện vài nghìn con hải mã cái và con non dạt lên bờ.

Con số này nhanh chóng tăng mạnh lên hàng vạn cá thể vào các năm 2009 và 2011, trước khi chạm ngưỡng khoảng 200.000 con vào mỗi mùa thu hiện nay. Point Lay từ đó trở thành một trong những điểm tập kết lên bờ lớn nhất của loài hải mã tại khu vực Bắc Mỹ.

Việc phải chen chúc trên dải bờ biển chật hẹp kéo theo hàng loạt mối nguy sinh tử. Với trọng lượng có thể lên tới 2 tấn mỗi con nhưng lại mang bản tính rất dễ giật mình, bầy hải mã luôn đối mặt nguy cơ giẫm đạp ở mức cực cao.

Chỉ cần sự xuất hiện của gấu Bắc Cực, một chiếc máy bay bay tầm thấp, tàu thuyền đi ngang hoặc tàu du lịch tiếp cận quá gần, hàng vạn cá thể lập tức hoảng loạn lao ùa xuống biển.

Trong cơn hỗn loạn ấy, những con non yếu ớt thường trở thành nạn nhân xấu số; thực tế đã ghi nhận nhiều vụ giẫm đạp cướp đi sinh mạng của hàng chục, thậm chí hàng trăm con non chỉ trong một lần.

Không chỉ dừng lại ở nguy cơ giẫm đạp, tình trạng quá tải còn dẫn đến những bi kịch thương tâm khác. Năm 2019, bộ phim tài liệu "Hành tinh của chúng ta" của Netflix từng ghi lại hình ảnh gây ám ảnh tại một bãi biển ở Nga, nơi nhiều con hải mã phải trèo lên vách đá cao để tránh cảnh chen lấn rồi rơi từ độ cao khoảng 260 feet xuống nền đá bên dưới và bỏ mạng.

Giới khoa học nhấn mạnh, việc hải mã dạt lên bờ chỉ là phản ứng ứng phó tình thế, còn đất liền tuyệt đối không thể thay thế băng biển. Khác với hải cẩu có thể bơi lội vô thời hạn ngoài đại dương, hải mã cần bệ nghỉ ngơi và các mảng băng gần vùng kiếm ăn để chăm sóc con non.

Băng tan, ngư trường xa dần và thế tiến thoái lưỡng nan

Căn nguyên của hiện tượng này bắt nguồn từ tình trạng ấm lên toàn cầu do con người đốt nhiên liệu hóa thạch, khiến băng biển Bắc Cực liên tục thu hẹp và mỏng đi.

Dữ liệu giám sát từ NASA cho thấy, kể từ khi hệ thống vệ tinh bắt đầu theo dõi vào năm 1979, diện tích băng biển tối thiểu vào mùa hè ở Bắc Cực đã nhiều lần rơi xuống mức thấp kỷ lục.

Lớp băng hiện tại mỏng hơn trước rất nhiều, nên ngay cả trong những mùa hè tương đối mát mẻ, chúng vẫn dễ dàng bị tan chảy.

Sự suy giảm này đẩy hải mã vào hai nút thắt sinh tồn nghiệt ngã. Thứ nhất, nguồn thức ăn ưa thích của hải mã Thái Bình Dương là các loài sinh vật tầng đáy như ốc, ngao và giun nằm trên thềm lục địa nông.

Trước đây, băng biển mùa hè và mùa thu đóng vai trò như "bàn đạp" và "trạm nghỉ" ngay cạnh bãi kiếm ăn, cho phép chúng lặn xuống săn mồi rồi trèo lên băng nghỉ ngơi, nuôi con. Nay băng trôi rút sâu về phía bắc, lùi tới những vùng biển có độ sâu hơn 2 đến 3 km, vượt quá khả năng lặn chạm đáy của loài vật này.

Thứ hai, hải mã rơi vào nghịch lý nơi có thức ăn lại thiếu băng, còn nơi có băng lại không có thức ăn. Mất đi điểm tựa trên mặt nước, chúng buộc phải dồn lên những dải bãi triều có diện tích hạn chế, làm xáo trộn hoàn toàn nhịp sống tự nhiên.

Dù tổng quần thể hải mã Thái Bình Dương nhìn chung vẫn đang tương đối ổn định, các nhà quan sát cảnh báo rằng "trạng thái bình thường mới" khi băng biển biến mất đang dần hóa thành mối đe dọa hiện hữu.

Bảo vệ bãi biển mới chỉ là bước khởi đầu

Trước những biến đổi không thể đảo ngược trong ngày một ngày hai, các chuyên gia cho rằng cần kết hợp đồng bộ giữa bảo vệ trước mắt và quản trị lâu dài.

Trước hết, việc quỹ bảo tồn và doanh nghiệp bản địa đưa gần 50.000 mẫu Anh đất quanh Point Lay, bao gồm cả các đảo chắn, vào diện bảo tồn vĩnh viễn sẽ thiết lập một "vùng đệm an toàn" rõ ràng.

Cơ chế này giúp hạn chế hoạt động khai thác tài nguyên, tàu thuyền, máy bay và du lịch, từ đó trực tiếp giảm thiểu nguy cơ giẫm đạp do con người gây ra.

Song song đó, mô hình bảo tồn tại Point Lay cũng cho thấy tầm quan trọng của việc tôn trọng quyền lợi cộng đồng bản địa Inupiat. Bao đời gắn bó với hải mã và hệ sinh thái biển, người dân nơi đây vừa cần giữ gìn truyền thống, vừa chịu sức ép không nhỏ về bài toán kinh tế và khai thác tài nguyên.

Nguồn hỗ trợ tài chính từ thỏa thuận giúp địa phương ổn định thu nhập, tránh rơi vào thế buộc phải nhường đất cho khai thác dầu khí, đồng thời vẫn bảo lưu quyền tiếp cận tài nguyên thiết yếu của cư dân.

Khả năng nhân rộng mô hình này phụ thuộc vào sự tham gia của người dân trong quá trình ra quyết định, mức độ bảo đảm sinh kế cũng như nguồn lực duy trì công tác giám sát tại chỗ.

Bên cạnh đó, giới chức và các nhà khoa học cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khảo sát trên không, quan trắc thực địa và khám nghiệm xác nhằm nắm chắc thời điểm tập kết, quy mô đàn và nguyên nhân tử vong của hải mã, đồng thời áp dụng quy định nghiêm ngặt hơn về luồng tàu, độ cao bay và khoảng cách tham quan.

Tuy nhiên, việc lập khu bảo tồn trên đất liền về bản chất vẫn chỉ là giải pháp thích ứng trước tổn thương đã xảy ra, giống như động tác băng bó cầm máu cho một vết thương.

Để thực sự cứu lấy hệ sinh thái băng biển mà hải mã nương tựa, cộng đồng quốc tế vẫn phải hướng tới giải pháp căn cơ là cắt giảm phát thải khí nhà kính và đối phó với biến đổi khí hậu.

Hình ảnh hơn 200.000 con hải mã chen chúc trên bờ biển Alaska là lời nhắc nhở trực diện về tốc độ biến đổi khắc nghiệt của tự nhiên tại Bắc Cực.

Giữ vững dải bờ biển này đồng nghĩa với việc trao cho chúng một khoảng thở quý giá, nhưng khoảng thở ấy có trở thành cơ hội sống lâu dài hay chỉ là giải pháp tạm thời vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào những lựa chọn sắp tới của loài người.