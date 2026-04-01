Hơn 2.900 trường học tại Hà Nội phải rà soát nhà cung cấp thực phẩm sau chấn động 300 tấn lợn bệnh len lỏi vào bếp ăn

Loạt yêu cầu siết chặt kiểm soát thực phẩm

Dẫn lời từ bài viết của Dân Trí, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu hơn 2.900 trường học phải công khai thực đơn và định lượng món ăn, đồng thời rà soát, đánh giá lại toàn bộ nhà cung cấp thực phẩm và nguyên liệu. Các trường cũng phải kiểm tra kỹ hồ sơ pháp lý, giấy tờ an toàn thực phẩm của từng đối tác, kiểm soát chặt chẽ khâu nhận nguyên liệu - tuyệt đối không nhận thực phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu hư hỏng hoặc không đúng hợp đồng.

Hướng dẫn ban hành ngày 31/3 cũng quy định rõ: các trường chỉ được tiếp tục ký kết và sử dụng dịch vụ của những nhà cung cấp đáp ứng đầy đủ các quy định hiện hành. Sở đồng thời đề nghị các địa phương chủ động cảnh báo nguy cơ, điều tra và xử lý kịp thời nếu xảy ra bất kỳ sự cố nào liên quan đến an toàn thực phẩm.

Vụ án: 3.600 con lợn bệnh tuồn ra thị trường

Theo Dân Trí, ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 8 bị can liên quan đến đường dây giết mổ và tiêu thụ lợn nhiễm dịch tả châu Phi, trong đó có 4 người bị khởi tố về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Các bị can gồm Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Văn Thanh, Nguyễn Thị Bình, và Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát.

Từ đầu năm 2026 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn mắc bệnh, tương đương gần 300 tấn thịt, đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và cung cấp cho một số trường học tại Hà Nội thông qua Công ty Cường Phát.

Các đối tượng liên quan đến đường dây đưa 300 tấn lợn bệnh ra thị trường.

Nhiều trường lên tiếng khẳng định không liên quan

Trước làn sóng lo lắng của phụ huynh, nhiều trường tiểu học ở Hà Nội đã phát thông báo xác nhận chưa từng ký kết hợp đồng hay sử dụng sản phẩm của công ty liên quan. Trong số đó có Tiểu học Trần Đăng Ninh (Hà Đông), hệ thống trường Marie Curie (cả ba cơ sở tại Từ Liêm, Hà Đông và Long Biên) và trường M.V Lomonoxop Mỹ Đình.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông về công tác kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học - nơi hàng triệu trẻ em ăn bán trú mỗi ngày.