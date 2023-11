Hơn 30.000 tài khoản ngân hàng tại Việt Nam bị đánh cắp dữ liệu, hàng chục triệu dữ liệu cá nhân bị rao bán

Sáng thứ Năm, ngày 15/11/2023, Hội thảo Công nghệ thông tin & An toàn thông tin với chủ đề: “Định hướng đầu tư an toàn thông tin cho tương lai số” đã tại TP. Hồ Chí Minh với sự tham gia của gần 300 đại biểu là các lãnh đạo CNTT, ATTT cùng các chuyên gia an ninh mạng uy tín trong nước và quốc tế.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã nếu ra thực trạng cũng như giải pháp cho vấn đề an toàn thông tin, nhất là với doanh nghiệp trong tình hình nhân lực an ninh mạng đang thiếu hụt.

Chi tiết số lượng bản ghi thông tin cá nhân bị đánh cắp theo lĩnh vực trong Quý 3 năm 2023 (Ảnh: Viettel Threat Intelligence)

Thống kê từ Công ty An ninh mạng Viettel trong năm 2023 cho biết có hơn 11.000 tài khoản giáo dục và hơn 30.000 tài khoản ngân hàng bị xâm nhập, gây thiệt hại hơn 16 tỉ đồng. Cùng với đó, 10.552 tài khoản của các đơn vị bán lẻ, 26.654 tài khoản các đơn vị sản xuất bị xâm nhập và đánh cắp. Con số này tăng 200% so với năm ngoái.

Ngoài ra, một nguy cơ khác được các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo là việc rao bán thông tin người dùng, cung cấp dữ liệu nhạy cảm của doanh nghiệp đang bùng nổ. Theo giải pháp an ninh mạng Viettel Threat Intelligence ghi nhân, đã có 24 vụ rao bán dữ liệu trái phép, với hàng chục triệu thông tin cá nhân, khách hàng bị rò rỉ, rao bán và đòi tiền chuộc, chủ yếu trên diễn đàn Breachforums...

Số lượng bản ghi thông tin cá nhân bị lộ lọt của năm 2023 tăng gần gấp đôi so với năm ngoái (Ảnh: Viettel Threat Intelligence)

Đa số hacker sử dụng tài khoản nội bị đánh cắp để trích xuất dữ liệu sau đó rao bán. Điều này gây ra thiệt hại lớn cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, một xu hướng khác của tội phạm an ninh mạng là thực hiện các vụ lừa đảo liên quan đến tên miền, đối tượng đặc biệt được nhắm đến là các đơn vị bán lẻ hoặc lĩnh vực tài chính ngân hàng với hơn 5.800 vụ.

Các chuyên gia cũng chỉ ra, ở lĩnh vực ngân hàng, các hình thức lừa đảo chủ yếu bao gồm lừa đảo thông qua vay tiền trực tuyến, chuyển tiền quốc tế; giả mạo ví điện tử cũng như các dịch vụ liên quan đến thẻ tín dụng.

Ông Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông tại Hội thảo

Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra, Phiên Hội thảo chuyên đề đã chia sẻ về bối cảnh Tình hình nguy cơ ATTT, hướng tiếp cận giúp các tổ chức, doanh nghiệp có thể nâng cao năng lực ATTT dễ dàng và tối ưu chi phí. Cùng với đó là Phiên trải nghiệm thực tế các sản phẩm dịch vụ bảo mật và Phiên trao đổi tư vấn 1-1 giúp doanh nghiệp xác định được hiện trạng tình hình “sức khỏe" hệ thống ATTT của mình, từ đó lên phương án đầu tư tối ưu, phù hợp.