Hơn 40 hãng hàng không có thể đang sử dụng máy bay Boeing 737 lỗi hệ thống bánh lái

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đã ban hành các khuyến nghị an toàn khẩn cấp về khả năng hệ thống điều khiển bánh lái bị kẹt do hơi ẩm tích tụ trong bộ truyền động trên một số máy bay 737 sau sự cố hồi tháng 2 liên quan đến chuyến bay của United Airlines.



NTSB cũng tiết lộ 2 hãng hàng không khác đã gặp phải những sự cố tương tự vào năm 2019. "Chúng tôi lo ngại về khả năng các hãng hàng không khác không biết về sự hiện diện của các bộ truyền động này trên máy bay 737 của họ" - Chủ tịch NTSB Jennifer Homendy cho biết trong một lá thư gửi Quản trị viên Cục Hàng không Liên bang Mike Whitaker.



Vấn đề này là trở ngại mới nhất đối với Boeing khi hãng này phải đối mặt với một loạt câu hỏi về an toàn sau một vụ một chiếc 737 MAX 9 mới của Alaska Airlines bị thiếu 4 bu lông cố định tấm chắn cửa thoát hiểm vào thân máy bay.

NTSB cũng đang điều tra một sự cố xảy ra vào tháng 2 khi bàn đạp trên một chiếc United 737 MAX 8 bị kẹt đúng lúc hạ cánh tại Newark. Sự cố này rất may không gây ra thương tích đối với 161 hành khách và phi hành đoàn.



Sau thông báo của NTSB, cổ phiếu Boeing đã giảm 2,7% trong ngày 30/9.

NTSB lo ngại 271 bộ phận lỗi có thể được lắp đặt trên các máy bay do ít nhất 40 hãng hàng không nước ngoài khai thác, 16 bộ phận có thể đã được lắp đặt trên các máy bay đăng ký chủ sở hữu tại Mỹ và 75 bộ phận có thể đã được sử dụng trong quá trình lắp đặt theo các hợp đồng vừa hoàn tất mua bán. Song, NTSB và Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) không xác định được hãng hàng không nào có thể đang sử dụng máy bay có lắp đặt các bộ phận này.



FAA cho biết họ đang nghiêm túc xem xét các khuyến nghị của NTSB và dự kiến sẽ tiến hành thử nghiệm mô phỏng bổ sung vào tháng 10. Hội đồng đánh giá các biện pháp khắc phục của FAA đã tiến hành thảo luận và cho biết sẽ sớm triệu tập một cuộc họp với các cơ quan hàng không dân dụng bị ảnh hưởng để đảm bảo các hãng có thông tin cần thiết, cùng với các khuyến nghị về những hành động cần thực hiện.

Tuần trước, United Airlines cho biết các bộ phận điều khiển bánh lái có thể bị lỗi chỉ được lắp đặt trên 9 máy bay 737 ban đầu được chế tạo cho các hãng hàng không khác và tất cả các bộ phận này đã được tháo bỏ vào đầu năm nay.



Hôm 30/9, NTSB đã chỉ trích Boeing vì không thông báo cho United Airlines về việc các máy bay 737 mà hãng nhận được có bộ truyền động "được kết nối cơ học với hệ thống điều khiển bánh lái" và bày tỏ lo ngại rằng các hãng hàng không khác không biết về vấn đề này.

"Các phi hành đoàn có thể không biết điều gì sẽ xảy ra nếu bộ truyền động bánh lái bị hỏng ở độ cao thấp hoặc trong khi hạ cánh" - NTSB lo ngại, đồng thời gọi sự cố này là "không thể chấp nhận được". Phía Boeing cho biết họ đã thông báo cho các hãng hàng không khai thác dòng máy bay 737 bị ảnh hưởng về vấn đề có thể xảy ra với bộ truyền động nhả bánh lái vào tháng 8.