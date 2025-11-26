Hơn 43.000 trái chủ cần biết: Quy định thu phí thi hành án trong vụ Trương Mỹ Lan

Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM vừa có thông cáo báo chí về kết quả tổ chức thi hành bản án trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, đồng thời làm rõ những thắc mắc liên quan đến việc thu phí thi hành án ở các đợt chi trả tiền cho trái chủ.



Chi trả hơn 8,7 ngàn tỉ đồng qua 5 đợt

Theo bản án sơ thẩm ngày 17-10-2024 và phúc thẩm ngày 21-4-2025, bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền hơn 30.081 tỉ đồng cho 43.108 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã mua các mã trái phiếu gồm QT-2018.12.1; SET.H2025; ADC-2018.09; ADC-2019.01; ADC-2018.09.01 và SNW-2018.10.

Tính đến ngày 26-11-2025, THADS TPHCM đã hoàn thành 5 đợt chi trả, với tổng số tiền thu được và phân phối lên đến hàng nghìn tỉ đồng. Riêng đợt 5, cơ quan THADS đã thu thêm 205,7 tỉ đồng từ việc xử lý tài sản và chi trả cho 42.451 trái chủ theo tỷ lệ 0,683% trên số tiền được thi hành án.

Đối với các trường hợp trái chủ chưa cung cấp thông tin tài khoản, cơ quan THADS tiếp tục gửi tiết kiệm theo quy định nhằm bảo đảm an toàn tài chính cho người được thi hành án.

Vì sao đợt 5 thu phí thi hành án?

Nhiều thắc mắc trong thời gian qua tập trung vào việc thu phí thi hành án dân sự, đặc biệt là trong đợt chi trả lần 5. THADS TP HCM đã chính thức giải thích.

Theo đó, đợt 1 không thu phí vì đây là khoản tiền thu trong thời gian tự nguyện thi hành án. Đợt 2 thu phí theo đúng quy định. Đợt 3 và 4: Tạm thời chưa thu phí do nhận nhiều đơn kiến nghị của trái chủ đề nghị miễn phí; cơ quan THADS đã báo cáo và xin ý kiến cấp có thẩm quyền.

Đến đợt 5, việc thu phí được triển khai trở lại theo: Điều 60 Luật Thi hành án dân sự; Thông tư 216/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về mức thu và chế độ quản lý phí thi hành án.

Các bị cáo trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm

Ngoài việc thu phí ở đợt 5, THADS TPHCM cũng thực hiện thu bổ sung phí thi hành án đối với đợt 3 và 4, theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

Tiếp tục xử lý tài sản, chuẩn bị các đợt chi trả tiếp theo

THADS TPHCM đang tiếp tục xác minh, đo vẽ, thẩm định giá các tài sản trong bản án của bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân liên quan. Yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển giao số tiền đang bị phong tỏa theo bản án sơ thẩm và phúc thẩm của hai giai đoạn.

Khi tài sản được xử lý và SCB chuyển tiền, cơ quan thi hành án sẽ chi trả ở các đợt tiếp theo cho trái chủ.