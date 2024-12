Hơn 530.000 lượt khách trong 6 ngày vận hành Metro 1

Ngày 28/12, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1, đơn vị vận hành) đã có thống kê về lượng hành khách di chuyển bằng tàu metro số 1 TPHCM (Bến Thành - Suối Tiên) trong 6 ngày đầu vận hành chính thức.

Trong 6 ngày, có 3 ngày lượng hành khách tăng cao. Cụ thể, ngày đầu vận hành (22/12), đã có 177 chuyến tàu metro số 1 TPHCM lăn bánh phục vụ 149.870 hành khách. Trong dịp Giáng sinh (24/12), đã có 220 chuyến tàu metro số 1 TPHCM lăn bánh phục vụ 90.384 hành khách; ngày 25/12, có 200 chuyến tàu lăn bánh với 115.962 hành khách đi tàu. Các ngày còn lại có hơn 38.000 đến hơn 72.000 khách/ngày.

Tổng cộng, trong 6 ngày vận hành, metro số 1 TPHCM đã đón hơn 530.000 lượt khách.

Hành khách chờ lên tàu metro. Ảnh: Duy Anh

Theo kế hoạch đặt hàng và biểu đồ giờ đưa ra của Sở GTVT TPHCM, ước tính tuyến metro số 1 sẽ đón 27.257 khách vào ngày đầu vận hành, các ngày còn lại dự kiến đón 38.939 khách/ngày. Như vậy, trong 6 ngày vừa qua, metro số 1 TPHCM đã đón lượng khách vượt kế hoạch vận chuyển 239,6%.

Trong những ngày đầu vận hành, tàu metro số 1 phải tạm dừng hoạt động 10 phút vào tối 26/12 để kiểm tra tín hiệu. Chiều 27/12, do ảnh hưởng của mưa lớn kết hợp dông, sét, dẫn đến hệ thống bảo vệ an toàn điện toàn tuyến metro 1 được kích hoạt. Do đó, Ban Quản lý Đường sắt đô thị và Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 đã quyết định tạm dừng lịch trình chạy tàu, đưa tàu về các nhà ga nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và song song đó tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống của tuyến.

“Trong giai đoạn đầu vận hành, việc quyết định dừng và rà soát toàn bộ hệ thống theo quy trình là hết sức cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối. Sau kiểm tra và nhận thấy không có bất thường, các đơn vị liên quan đã quyết định cho phép đoàn tàu hoạt động trở lại bình thường”- đơn vị vận hành tuyến cho biết.