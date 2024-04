Hơn 600 vụ lừa đảo công nghệ thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng, công an đã bắt 377 đối tượng

Cơ quan công an đã chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bắt hàng loạt đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam ở nhiều địa phương trên cả nước với số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Đối với việc chống phá trên không gian mạng và tội phạm trên không gian mạng, trong quý I, hoạt động chống phá của tội phạm mạng diễn ra rất phức tạp, các thế lực thù địch hoạt động chống đối, phá hoại chính trị, tư tưởng gia tăng, các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo về tình hình chính trị nội bộ, chia rẽ đoàn kết. Tội phạm mạng gia tăng hoạt động tấn công mạng để đánh cắp thông tin, lừa đảo.

Quý 1/2024, Bộ Công an đã phát hiện hơn 20 triệu cảnh báo các hoạt động tấn công mạng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 3, Bộ Công an cũng phát hiện hơn 7 triệu cảnh báo, tăng 6% so với tháng 2/2024.

Thời gian vừa qua, hệ thống mạng của nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bị tội phạm tấn công, đánh cắp dữ liệu, thay đổi giao diện, cướp quyền quản trị. Thậm chí Bộ Công an đã phát hiện hàng chục GB dữ liệu có nội dung bí mật bị đánh cắp. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị bị tội phạm mạng tấn công rất dồn dập, không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới cũng bị tấn công mạng.

Về tội phạm mạng, tội phạm lợi dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc cũng gia tăng. Trong tháng 3, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố 42 vụ với 252 đối tượng đánh bạc lên đến hàng trăm tỷ đồng. Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng cũng xảy ra tương đối lớn (605 vụ), bắt giữ 377 đối tượng, số tiền các nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.

Từ các việc trên, Bộ Công an đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp tăng cường công tác đảm bảo an ninh, nội dung này trong buổi họp Chính phủ đã đề cập. Bộ Công an cũng mong muốn nhân dân tham gia tố giác tội phạm, không tin, không nghe, không làm theo các hướng dẫn qua điện thoại, qua các dịch vụ để cảnh giác tránh bị lừa đảo.