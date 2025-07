Hơn 6.000 vụ lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại hơn 12.000 tỷ đồng

Theo thống kê của Bộ Công an, trong năm 2024 đã phát hiện hơn 6.000 vụ việc có tính chất lừa đảo, tổng số thiệt hại lên tới hơn 12.000 tỷ đồng. Một báo cáo gần đây cũng cho thấy, 70% người dân từng tiếp xúc với ít nhất một cuộc gọi hay tin nhắn lừa đảo mỗi tháng.

Tại lễ ra mắt Chiến dịch Phòng chống lừa đảo trực tuyến, Bộ Công an và Google đã trưng bày mô hình 7 thủ đoạn lừa đảo trực tuyến phổ biến tại Việt Nam cũng như những giải pháp công nghệ đang được áp dụng để ngăn chặn.

Chiến dịch tập trung vào nền tảng trực tuyến được thiết kế nhằm trang bị cho cộng đồng kiến thức hữu ích, giúp nhận diện và tránh xa các hình thức lừa đảo trực tuyến tinh vi, củng cố nền tảng an toàn cần thiết cho một xã hội số lành mạnh.

Hơn 200 nhà sáng tạo YouTube đã đăng ký tham gia với vai trò truyền tải thông điệp chiến dịch. Với sức ảnh hưởng lớn và giá trị chân thật trong chia sẻ của mình, các nhà sáng tạo nội dung này sẽ lồng ghép các thông tin quan trọng liên quan đến chống lừa đảo, kết hợp cùng câu chuyện cá nhân thông qua cách thức tương tác và gắn kết để chia sẻ đến hàng triệu người theo dõi của mình. Điều này đảm bảo mọi người, đặc biệt là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, được trang bị kiến thức cần thiết để tự bảo vệ bản thân trên không gian mạng.

Ngoài ra, chiến dịch cũng giới thiệu chuỗi 8 video giáo dục, mỗi video dài 1 phút, với sự tham gia của các chuyên gia từ Google và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an. Các video này sẽ làm rõ 7 hình thức lừa đảo phổ biến nhất và cung cấp cho khán giả các lời khuyên và công cụ phòng ngừa hữu ích.

Trung tá Vũ Trọng Nghĩa - Phó trưởng phòng 5 - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an - cho biết: "Với đội ngũ chuyên gia và khả năng tương tác, hướng đối tượng của Google, tôi đánh giá có thể góp phần thông tin tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo nhanh nhất, đúng đối tượng nhất đến toàn thể người dân Việt Nam. Tôi cũng hy vọng các KOL sẽ góp phần xây dựng kịch bản nội dung phong phú, giúp người dân dễ dàng hiểu và tiếp thu những nội dung cảnh báo".

Thông qua việc phối hợp chặt chẽ về bảo mật nền tảng, tuyên truyền hướng dẫn người dùng, xây dựng năng lực và ứng phó nhanh, Google cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trực thuộc Bộ Công an đang nỗ lực để không chỉ ngăn chặn làn sóng lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam mà còn góp phần xây dựng một tương lai số vững mạnh, đáng tin cậy - nơi mọi công dân và doanh nghiệp Việt đều có thể khai phá toàn bộ tiềm năng trực tuyến một cách an toàn.