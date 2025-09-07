Hơn 600.000 video ngắn, 20 triệu like, 1 tỉ view về diễu binh Quốc khánh 2-9

Chiều 6-9, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, ông Lê Hải Bình, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL), đã làm rõ hơn về ý nghĩa và giá trị lịch sử của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình. Ảnh: Nhật Bắc

Theo Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình, đến lúc này chúng ta vẫn còn sống trong âm hưởng của những ngày Tết Độc Lập, âm hưởng của diễu binh, diễu hành và nhiều hoạt động khác của đất nước ta, nhân dân ta kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Thành công của sự kiện, các hoạt động nêu trên là công sức của rất nhiều lực lượng, của các ban bộ, ngành Trung ương và địa phương, của cả nhân dân dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm.

"Trong những ngày vừa rồi, người dân có nói rằng, Đảng, Nhà nước đã rất tinh tế khi sắp xếp 79 khối diễu binh, diễu hành còn khối 80 chính là nhân dân. Nhân dân đã làm nên nền tảng của toàn bộ sự kiện này"- ông Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, thế giới cũng rất quan tâm bởi những hoạt động của Việt Nam rất đặc biệt. Lực lượng tham gia diễu binh đã nói lên sức mạnh của lực lượng vũ trang chúng ta gồm quân đội nhân dân, công an nhân dân và hình ảnh đẹp nhất là hình ảnh đi trong vòng tay của nhân dân.

Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình cho biết thế giới cũng ngạc nhiên khi nhân dân ta ra đường rất đông, chờ xem các lực lượng và chia sẻ với nhau rất nhiều điều khó thấy ở nơi nào khác trên thế giới. Và trật tự an ninh, an toàn xã hội của đất nước, của Thủ đô Hà Nội trong bối cảnh đó cũng rất đẹp. Theo ông Lê Hải Bình, báo chí và nhiều phóng viên nước ngoài rất ngạc nhiên.

Hình ảnh các khối tham gia diễu binh, diễu hành để lại nhiều ấn tượng trong lòng nhân dân

Toàn bộ ý nghĩa của những ngày đó, đặc biệt là vai trò của nhân dân, đã được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong bài diễn văn Lễ kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL cho biết bài diễn văn có khoảng 1.480 từ, rất ngắn gọn, nhưng trong đó có 17 lần nhắc đến Nhân dân, 13 lần nhắc đến Dân tộc, 10 lần nói đến Độc lập và 9 lần nói đến Tổ quốc.

"Đặc biệt chúng ta nhớ một câu trong bài diễn văn rất ngắn gọn và súc tích của Tổng Bí thư, đó là: Sức mạnh thuộc về nhân dân, từ nhân dân và vì nhân dân"- Thứ trưởng Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đến ngày 5-9 đã đón gần 5 triệu lượt người đến tham quan, và kéo dài đến 15-9.

Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL cho biết ý nghĩa đầu tiên của những hoạt động đó là sự khẳng định con đường 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ là con đường đúng đắn, đi qua những cuộc kháng chiến để giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Ý nghĩa thứ hai là niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, niềm tin vào con đường đi tới phía trước và niềm tin vào sức mạnh của nhân dân ta, sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc ta, sức mạnh nội sinh của dân tộc.

Khối xe bánh xích diễu binh qua đường Điện Biên Phủ trong tiếng hò reo của nhân dân

Ý nghĩa thứ ba đọng lại trong đó là sự tri ân. Sự tri ân đối với tiền nhân như trong bài diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm có nói đến: Chúng ta tri ân các bậc tiên tổ đã gây dựng đất nước. Chúng ta cũng tri ân những người đã hy sinh xương máu trong chặng đường 80 năm qua, hy sinh tuổi thanh xuân và mồ hôi nước mắt của mỗi người đã dựng xây nên đất nước của chúng ta ngày hôm nay. Sự tri ân này vừa là truyền thống của nhân dân ta, vừa là tình yêu đối với đất nước.

Ý nghĩa thứ tư, theo Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình, là niềm tự hào. "Chúng ta càng yêu nước bao nhiêu thì càng tham gia vào các sự kiện, càng xem các sự kiện và lại càng thấy yêu nước, thấy tự hào hơn. Tự hào về đất nước mình, tự hào về nhân dân mình, tự hào về Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và tự hào cả về những nét đẹp văn hóa của nhân dân ta"- ông Lê Hải Bình cho hay.

Ý nghĩa thứ năm là dấy lên khát vọng vươn mình, khát vọng phát triển hơn nữa, khát vọng để xứng đáng với công sức của các bậc tiền nhân, với ước nguyện của Bác Hồ.

Ý nghĩa thứ sáu là thông điệp gửi tới quốc tế về một đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, hữu nghị, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Từ đó, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và trên thế giới.

Liên quan đến diễu binh, diễu hành vừa qua, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình cho biết có 4.600 người xếp chữ trên khán đài, 1.600 người tham gia vào khối diễu binh, 160 người tham gia vào khối diễu hành, bao gồm các nghệ sĩ tiêu biểu, 80 ca sĩ đến từ 3 miền Bắc - Trung - Nam, 2.000 diễn viên quần chúng tham gia vào chương trình biểu diễn nghệ thuật cuối buổi lễ.

Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL gửi lời cảm ơn tới các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của tất cả các cơ quan báo chí, đã rất tích cực tuyên truyền, thông tin trong các sự kiện vừa qua.

Theo thống kê của Bộ, thời gian vừa qua, có 15.844 tin bài về các sự kiện này, tạo nên một làn sóng rất đẹp với nhiều nội dung chia sẻ về "Rạng rỡ Việt Nam", "Tự hào Việt Nam", "Proud of Việt Nam". Bên cạnh đó, có gần 600.000 video, clip ngắn được chia sẻ với 20 triệu like, 2 triệu share và đặc biệt là 1 tỉ view.

Theo ông Lê Hải Bình, chưa bao giờ những hình ảnh về đất nước Việt Nam được lan tỏa trong khuôn khổ đất nước cũng như trên trường quốc tế đẹp như vậy.

Trong những ngày sắp tới, Bộ VH-TT-DL mong lực lượng báo chí tiếp tục lan tỏa, nhân lên những âm hưởng, ý nghĩa nêu trên, để chúng ta tiếp tục về đích trong năm 2025 trên tất cả các lĩnh vực cũng như các năm sắp tới.