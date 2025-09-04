Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khối nghệ sĩ bị nhắc nhở ở diễu hành, Cục trưởng Xuân Bắc xử lý nhanh bằng 1 hành động!

04-09-2025 - 13:17 PM | Lifestyle

Không chỉ dặn dò bằng lời nói, Cục trưởng Xuân Bắc còn trực tiếp đồng hành cùng dàn sao.

Dù buổi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra thành công, để lại nhiều cảm xúc tốt đẹp nhưng loạt thông tin, diễn biến liên quan đến hoạt động này vẫn thu hút sự chú ý. Một trong những khối nổi bật tại hoạt động diễu hành chính là Khối Văn hoá - Thể thao, quy tụ gần 200 nghệ sĩ, vận động viên Việt. Để có những khoảnh khắc chỉn chu, trang trọng xuất hiện trên quảng trường Ba Đình lịch sử và khắp các tuyến phố thì các nghệ sĩ đã tập luyện nhiều ngày, tham gia đầy đủ các buổi tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt. 

Cho đến mới đây, xuất hiện clip khối Văn hoá - Thể thao bị nhắc nhở vì tác phong chưa chuẩn, đi chưa đều khiến đội hình không được đẹp. Theo đó, khối này bị nhắc: "Một vài cá nhân tôi không muốn nói xấu nhưng có những hình ảnh chưa được đẹp. Cho nên các đồng chí phải hoàn toàn tập trung, dù sơ duyệt hay tổng duyệt cũng mang tinh thần như chính thức, 40 năm mới có một lần". 

Khối Văn hoá - Thể thao bị nhắc nhở trước giờ diễn ra lễ diễu hành 

Sau khi Khối Văn hoá - Thể thao bị nhắc nhở, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn bị bắt gặp có hành động đặc biệt là đi cuối hàng, đồng hành và đôn đốc các nghệ sĩ nghiêm chỉnh, đi đúng hàng khi buổi lễ chính thức diễn ra. Hành động nhỏ nhưng thể hiện tinh thần trách nghiệm của Cục trưởng với hoạt động lớn của đất nước.

Khối nghệ sĩ bị nhắc nhở ở diễu hành, Cục trưởng Xuân Bắc xử lý nhanh bằng 1 hành động!- Ảnh 1.

Cục trưởng Xuân Bắc đi cuối hàng để theo dõi, theo sát các hoạt động của nghệ sĩ sau khi khối này bị nhắc nhở

Trước đó, trong ngày tổng duyệt cuối cùng, Cục trưởng Xuân Bắc cũng đã nhắc nhở và động viên tinh thần dàn nghệ sĩ siễu hành: "Chúng ta là những người đại diện để thực hiện chương trình 80 năm mới có một lần kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Vì thế tôi mong mọi người tập trung cao độ để làm tốt nhất công việc của mình. Vì tất cả những gương mặt này sẽ được hàng triệu người nhìn, cảm nhận, các bạn đang đại diện cho sức mạnh của khối biểu diễn, các bạn là tiết mục cuối cùng khép lại chương trình mà toàn quân, toàn dân ta cố gắng thực hiện. Chúng ta đang đến rất gần ngày trọng đại, hôm nay đạt được 10 thì hôm tới đạt được 12, cố gắng phối hợp với nhau để tập luyện hiệu quả nhé. Mọi người giữ gìn sức khoẻ". 

NSND Xuân Bắc dặn dò dàn nghệ sĩ cố gắng kết sức cho sự kiện diễu hành 2/9

Dù trước đó từng bị nhắc nhở trong buổi sơ duyệt vì đội hình chưa đều, tác phong chưa thật sự chuẩn chỉnh, nhưng khi bước vào lễ diễu hành chính thức, dàn nghệ sĩ của Khối Văn hoá – Thể thao đã thể hiện sự nghiêm túc và chuyên nghiệp tuyệt đối. Gần 200 nghệ sĩ cùng nhau sải bước đều tăm tắp, nụ cười rạng rỡ và khí thế tự hào lan toả trên Quảng trường Ba Đình cũng như khắp các tuyến phố Thủ đô. Khoảnh khắc ấy không chỉ xoá tan mọi băn khoăn trước đó mà còn giúp công chúng thêm tự hào khi thấy hình ảnh nghệ sĩ Việt xuất hiện trang nghiêm, góp phần mang đến một màn diễu hành trọn vẹn, giàu cảm xúc trong ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Khối Văn hoá - Thể thao khi lên sóng trực tiếp ở buổi lễ chính thức 

Khối nghệ sĩ bị nhắc nhở ở diễu hành, Cục trưởng Xuân Bắc xử lý nhanh bằng 1 hành động!- Ảnh 2.

Khối nghệ sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ, lan toả tinh thần tích cực trong sự kiện lớn

Bí mật về chiếc áo dài viral trên sóng VTV ngày 2/9: Chuyện chưa kể của NTK Nguyễn Thơ Thơ

 

Theo Hạ Anh

Phụ nữ số

Từ Khóa:
khối nghệ sĩ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
4 tòa nhà chọc trời cao nhất Việt Nam: Nơi từng giữ ngôi vương “cao nhất” Đông Nam Á, nơi là biểu tượng kiến trúc vừa hội nhập vừa đậm chất dân tộc

4 tòa nhà chọc trời cao nhất Việt Nam: Nơi từng giữ ngôi vương “cao nhất” Đông Nam Á, nơi là biểu tượng kiến trúc vừa hội nhập vừa đậm chất dân tộc Nổi bật

Bí mật về chiếc áo dài viral trên sóng VTV ngày 2/9: Chuyện chưa kể của NTK Nguyễn Thơ Thơ

Bí mật về chiếc áo dài viral trên sóng VTV ngày 2/9: Chuyện chưa kể của NTK Nguyễn Thơ Thơ Nổi bật

Lý do Mỹ Tâm thuê vệ sĩ lớn tuổi

Lý do Mỹ Tâm thuê vệ sĩ lớn tuổi

14:20 , 04/09/2025
KFC Zestival: Khi thương hiệu toàn cầu khẳng định dấu ấn trong lòng giới trẻ Việt Nam

KFC Zestival: Khi thương hiệu toàn cầu khẳng định dấu ấn trong lòng giới trẻ Việt Nam

13:30 , 04/09/2025
Xem iTVC Aristino mà gật đầu như trống hội – ekip nào đạo diễn mà đỉnh vậy trời?

Xem iTVC Aristino mà gật đầu như trống hội – ekip nào đạo diễn mà đỉnh vậy trời?

13:30 , 04/09/2025
Tính mua nhà 3 tỷ, cô vợ tiết lộ mức thu nhập hàng tháng khiến dân mạng sửng sốt: "Thôi ở thuê tiếp đi"!

Tính mua nhà 3 tỷ, cô vợ tiết lộ mức thu nhập hàng tháng khiến dân mạng sửng sốt: "Thôi ở thuê tiếp đi"!

13:20 , 04/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên