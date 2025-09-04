4 tòa nhà chọc trời cao nhất Việt Nam: Nơi từng giữ ngôi vương “cao nhất” Đông Nam Á, nơi là biểu tượng kiến trúc vừa hội nhập vừa đậm chất dân tộc

Trong hơn 1 thập kỷ qua, các đô thị Việt Nam đã có sự phát triển và thay đổi ngoạn mục với hàng loạt tòa nhà chọc trời mọc lên, liên tục đạt tới những kỷ lục mới về chiều cao và sự hiện đại. Từ Hà Nội đến TP.HCM, những tòa nhà cao vút không chỉ nâng tầm cảnh quan đô thị mà còn khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ kiến trúc thế giới, là biểu tượng của một quốc gia năng động, sẵn sàng vươn mình, bứt phá mạnh mẽ.

Từ những phố phường tấp nập của TP.HCM đến nhịp sống sôi động của Hà Nội, các tòa tháp này sừng sững như minh chứng sống động cho sự phát triển kinh tế, sự hội nhập quốc tế và tư duy sáng tạo của người Việt trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.

Mỗi tòa nhà, với chiều cao kỷ lục và không gian tiện nghi, là nơi phục vụ nhu cầu làm việc, nghỉ dưỡng, giải trí, đồng thời là trung tâm kinh tế - tài chính, điểm nhấn du lịch hiện đại giữa lòng các đô thị phát triển nhất đất nước. Khi ánh đèn từ những đỉnh cao ấy rực sáng trên bầu trời đêm, đó chính là hình ảnh của một quốc gia không ngừng khát vọng, luôn sẵn sàng vươn mình mạnh mẽ về tương lai.

Giữa nhịp sống sôi động của TP.HCM, Landmark 81 vươn mình kiêu hãnh như một biểu tượng của khát vọng và sự đổi thay. Được khánh thành vào năm 2018, tòa tháp cao 461,2m hiện đang giữ “ngôi vị” là tòa nhà cao nhất Việt Nam, cũng từng giữ vị trí số một Đông Nam Á, sánh vai cùng những công trình biểu tượng trên thế giới.

Không chỉ đơn thuần là một khối bê tông và kính, Landmark 81 mang trong mình câu chuyện về một Việt Nam hiện đại, năng động và đầy khát vọng vươn xa. Với thiết kế lấy cảm hứng từ bó tre - biểu tượng của sức mạnh đoàn kết kết hợp cùng công nghệ xây dựng tiên tiến bậc nhất, tòa nhà này khẳng định vị thế của ngành bất động sản Việt Nam trên trường quốc tế. Công trình này thúc đẩy giá trị bất động sản khu vực, tạo nên sức hút đầu tư mạnh mẽ và hình thành một hệ sinh thái thương mại - dịch vụ sôi động. Đồng thời, Landmark 81 góp phần củng cố vai trò tiên phong của Vingroup trong việc kiến tạo những công trình đẳng cấp quốc tế, chinh phục những chuẩn mực khắt khe của kiến trúc toàn cầu.

Công trình kiến trúc đặc sắc này cũng là 1 điểm đến du lịch hàng đầu TP.HCM. Hàng năm, nơi đây thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước háo hức đến đài quan sát SkyView ở độ cao hơn 370m để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn về đêm. Bên trong tòa nhà là một thế giới giải trí hiện đại: rạp chiếu phim, sân băng, nhà hàng cao cấp, sky bar, trung tâm mua sắm Vincom Center… để du khách thỏa sức khám phá, trải nghiệm.

Là nơi hội tụ của phong cách sống sang trọng, hiện đại của một đô thị toàn cầu, tòa nhà chọc trời Landmark 81 như một biểu tượng mới cho TP.HCM, góp phần nâng tầm hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Sau khi hoàn thành, tòa nhà đã trở thành biểu tượng cho TP HCM và cũng thể hiện sự đóng góp quan trọng của khu vực tư nhân vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trước khi Landmark81 khánh thành, tòa tháp 72 tầng nằm trong khu đô thị mới Cầu Giấy, sát tuyến đường Vành đai 3, TP Hà Nội từng là công trình từng giữ “ngôi vương” tòa nhà cao nhất Việt Nam. Hoàn thiện năm 2011, cao 350m với 72 tầng, Landmark72 không chỉ là một khối thép và kính khổng lồ, mà còn là một trung tâm hội tụ sức mạnh kinh tế và nhịp sống hiện đại, là biểu tượng cho sự phát triển mạnh mẽ của khu vực phía Tây thủ đô Hà Nội.

Từ sảnh đón sang trọng, thang máy đưa bạn thẳng lên Sky72 - đài quan sát ở tầng cao nhất. Tại đây, thu vào tầm mắt là một Hà Nội vừa nên thơ vừa sôi nổi với Hồ Tây lấp lánh, sông Hồng uốn lượn, bao quanh thành phố nhộn nhịp, sôi động và xa xa là những dãy núi mờ sương... Cảm giác ấy không chỉ là “ngắm cảnh”, mà còn là được hòa mình vào nhịp thở của thủ đô, ngắm nhìn thành phố đang đổi thay từng ngày, mạnh mẽ và đầy tự tin.

Bên trong Landmark72 là một “thành phố thu nhỏ” với đầy đủ tiện ích của khách sạn 5 sao InterContinental Hanoi Landmark72 với dịch vụ đẳng cấp quốc tế, khu văn phòng hạng A quy tụ hàng loạt tập đoàn lớn, khu mua sắm nhộn nhịp, rạp chiếu phim hiện đại, phòng gym, spa và hàng loạt khách sạn sang trọng…

Landmark72 không chỉ nổi bật với chiều cao từng lập kỷ lục, mà còn là biểu tượng rực rỡ của sự phồn vinh và hội nhập toàn cầu của thủ đô Hà Nội. Tòa tháp góp phần tái định hình diện mạo đô thị hiện đại, lôi cuốn du khách trong nước và quốc tế, đồng thời khẳng định vai trò trung tâm kinh tế - tài chính hàng đầu miền Bắc. Mỗi bước chân trong không gian này là một hành trình trải nghiệm những tiện ích đỉnh cao, mở ra tầm nhìn hướng tới tương lai thịnh vượng, bền vững…

Năm 2014, giữa lòng Hà Nội nghìn năm văn hiến, nơi những mái ngói rêu phong đan xen nhịp sống sôi động, một kiệt tác kiến trúc đã vươn mình, kể câu chuyện về sự giao hòa giữa hồn xưa và sắc màu hiện đại. Với chiều cao 267m và 65 tầng lộng lẫy, Lotte Center Hà Nội vừa là một công trình kiến trúc độc đáo, vừa là biểu tượng đánh một dấu mốc quan trọng trên hành trình phát triển của thủ đô.

Thiết kế lấy cảm hứng từ tà áo dài duyên dáng - biểu trưng của nét thanh lịch, duyên dáng Việt Nam, Lotte Center là sự hòa quyện ngôn ngữ kiến trúc hiện đại với hồn cốt dân tộc. Tòa tháp được kết cấu với hai khối uyển chuyển, nối liền bởi những khu vườn treo xanh mát, vừa gợi nét văn hóa truyền thống, vừa mang hơi thở của sự phát triển hiện đại, bền vững. Thiết kế thông thoáng, tiết kiệm năng lượng này như một lời khẳng định: Hà Nội có thể hội nhập thế giới mà vẫn giữ trọn bản sắc.

Nằm trên trục Liễu Giai, kết nối hồ Tây trầm mặc với các khu kinh tế mới sôi nổi phía Tây, Lotte Center trở thành nhịp cầu giữa quá khứ và tương lai. Bên trong, tòa tháp là một thế giới tiện ích đẳng cấp: từ trung tâm thương mại nhộn nhịp, khách sạn 5 sao Lotte Hotel sang trọng, đến đài quan sát trên tầng 65 mở ra góc nhìn bao quát Hà Nội rực rỡ. Những nhà hàng tinh tế, spa thư giãn và không gian vui chơi gia đình năng động, hiện đại càng làm tăng sức hút của điểm đến này.

Khi hoàng hôn buông xuống, ánh đèn lấp lánh của tòa cao ốc bên cạnh Hồ Tây hòa cùng nhịp đập của một Hà Nội đang chuyển mình. Tòa tháp hiện đại, lung linh là hiện thân của khát vọng vươn xa hướng tới một thủ đô xanh hơn, hiện đại hơn, nhưng vẫn đậm sắc tinh hoa đất Việt.

Giữa nhịp sống sôi động của TP Hồ Chí Minh, một bông sen thép đã vươn mình kiêu hãnh dưới bầu trời xanh thẳm - Bitexco Financial Tower. Khánh thành vào năm 2010, tòa tháp kể nên hành trình khát khao vươn mình của thành phố trẻ, nơi di sản xưa cũ đan xen hài hòa với tầm nhìn tương lai và nhịp sống toàn cầu.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh sen thanh tao, biểu trưng cho sức sống bền bỉ trong văn hóa dân tộc, Bitexco Tower ôm trọn vẻ đẹp truyền thống đồng thời khẳng định cam kết phát triển hài hòa, giữ gìn cội nguồn. Những lớp kính uốn cong dịu dàng như cánh hoa bung nở, phản chiếu ánh mặt trời và nhịp sống phố phường, thể hiện sự khéo léo, táo bạo trong thiết kế và công nghệ xây dựng.

Chủ tịch Tập đoàn Bitexco từng kể rằng, ý tưởng xây dựng công trình này nảy sinh từ chuyến đi của ông tới thăm tòa Chrysler huyền thoại ở New York. Hành trình ấy khơi dậy trong ông mong ước xây dựng một kiệt tác để người Việt tự hào, sánh vai với Petronas của Malaysia hay các biểu tượng thế giới khác.

Mong muốn ấy đã thành hiện thực khi Bitexco Financial Tower hoàn thiện với chiều cao 262,5m, 68 tầng nổi bề thế cùng 3 tầng ngầm. Điểm nhấn đặc trưng của tòa nhà là bãi đáp trực thăng ở tầng 50, một nét chấm phá độc đáo trên bản đồ kiến trúc quốc tế. Năm 2013, tòa cao ốc được CNN vinh danh trong top 20 kiệt tác toàn cầu, đồng thời cũng là tòa nhà cao nhất Việt Nam trước khi nhường chỗ cho Landmark 81.

Với hơn 37,000m2 diện tích dành cho các văn phòng hạng A, đồng thời là một tổ hợp đa chức năng hoàn chỉnh ngay tại trung tâm kinh tế, Bitexco Financial Tower là địa điểm đặt văn phòng mơ ước của các doanh nghiệp hàng đầu.

Song Bitexco không chỉ dành cho ánh nhìn chiêm ngưỡng. Bên trong tòa nhà là nơi hội tụ một thế giới hiện đại với trung tâm mua sắm nhộn nhịp, cùng chuỗi nhà hàng tinh tế, bar sành điệu và rạp phim tiên tiến... Hàng loạt Mỗi góc không gian đều mời gọi khám phá sức sống mãnh liệt của một thành phố trẻ đang “lột xác”.

Khi hoàng hôn buông, từ Skydeck ngắm đèn phố lung linh, bạn sẽ thấu hiểu thông điệp sâu sắc: Việt Nam có thể trân trọng di sản, đồng thời mạnh mẽ sải cánh vươn xa, hướng tới chân trời vô tận với khát vọng bất tận.