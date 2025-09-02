Ảnh nét căng và clip trọn vẹn Khối nghệ sĩ diễu hành 2/9: Quá đẹp, quá rạng rỡ, quá tự hào!

Sáng nay, Hà Nội vui như Tết, khắp nơi tràn ngập niềm vui và sự phấn khích khi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh chính thức diễn ra. Rất nhiều người dân đã có mặt tại các tuyến phố để tận mắt chứng kiến sự kiện trọng đại. Và góp phần làm nên bầu không khí thiêng liêng, đầy tự hào ấy chính là sự xuất hiện rạng rỡ của Khối Văn hoá - thể thao với những gương mặt quen thuộc với công chúng.

Diện những bộ trang phục chỉn chu, các nghệ sĩ Việt bước đi với thần thái hứng khởi, nụ cười rạng rỡ, mang đến một hình ảnh đẹp và khó quên. Từ Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh, Lan Ngọc, Lâm Vỹ Dạ cho đến những nghệ sĩ trẻ như MONO, Hoàng Yến Chibi, Tiểu Vy, Lương Thùy Linh… tất cả đều hòa mình trong đội hình diễu hành, tạo nên bức tranh đa sắc màu nhưng thống nhất trong niềm tự hào chung. Những thước phim ấy không chỉ khiến netizen trầm trồ vì quá đẹp, quá xịn, mà còn làm dâng trào cảm xúc tự hào dân tộc.

Có thể nói, sự góp mặt của dàn nghệ sĩ trong lễ diễu hành không chỉ mang ý nghĩa nghệ thuật, mà còn là minh chứng rõ ràng cho tinh thần đồng hành cùng đất nước. Đây chắc chắn sẽ là những hình ảnh đi vào ký ức của cả nghệ sĩ lẫn khán giả - một ngày 2/9 đầy xúc động và tự hào.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong khối văn hoá - thể thao diễu hành trên Quảng trường Ba Đình lịch sử vào sáng nay

Ca sĩ Mỹ Tâm diện áo dài trắng khi trình diễn ca khúc giữa Quảng trường Ba Đình

Thu Quỳnh - Thanh Sơn - Trang Pháp - MONO và Hoàng Thuỳ Linh sáng bừng khung hình

Khối Văn hoá - thể thao diễu hành trong không khí trang nghiêm

Nghệ sĩ Chiều Xuân, NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ, NSND Lan Hương (Em bé Lan Hương), diễn viên Diễm Hương lên sóng trực tiếp

Ca sĩ Trúc Nhân và Đức Phúc

Đen Vâu nổi bật trong đoàn diễu hành

Không chỉ trên Quảng trường Ba Đình, ở các tuyến phố trung tâm Hà Nội nơi đoàn diễu hành đi qua, dàn nghệ sĩ cũng nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người dân. Hàng nghìn khán giả mang theo cờ đỏ sao vàng, đứng kín hai bên đường hò reo, vẫy tay và ghi lại khoảnh khắc các nghệ sĩ sải bước trong niềm tự hào. Những nụ cười, cái bắt tay, lời chào thân thiện từ nghệ sĩ đã khiến khoảng cách giữa họ và khán giả trở nên gần gũi hơn bao giờ hết, tạo nên một bầu không khí vừa trang nghiêm, vừa rộn ràng, đầy xúc động trong ngày lễ lịch sử.

Hoàng Thuỳ Linh - Thu Quỳnh - Trang Pháp - MONO và Thanh Sơn dẫn đầu Khối văn hoá - thể thao để vẫy tay chào bà con

Diễn viên Thu Quỳnh không nén được xúc động trong giây phút đặc biệt

Đen Vâu tươi rói trong đoàn diễu hành

Nam rapper gây sốt với hành động "thả like" giữa phố

MC Khánh Vy - ca sĩ Phương Thanh và dàn nghệ sĩ nối đuôi nhau vẫy tay chào người dân

MONO vô cùng phấn khởi và hào hứng

Nam ca sĩ tích cực tham gia các hoạt động trong những ngày qua

Diễn viên Thanh Sơn

Ca sĩ Đức Phúc

Ca sĩ Trúc Nhân

Ca sĩ Erik

Á hậu Châu Anh

Trong suốt những ngày qua, dàn nghệ sĩ Việt đã góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước bằng nhiều hoạt động ý nghĩa. Họ không chỉ tham gia tổng duyệt, diễu hành từ sáng sớm mà còn đồng hành trong các tiết mục nghệ thuật, hòa giọng trong những ca khúc đầy khí thế, hay chia sẻ những hình ảnh, thông điệp cổ vũ trên mạng xã hội. Sự hiện diện nhiệt tình và hết mình ấy đã chứng minh nghệ sĩ không chỉ là những người hoạt động trong lĩnh vực giải trí, mà còn là những đại diện góp tiếng nói, góp hình ảnh để khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tiếp thêm năng lượng tích cực cho cộng đồng trong dịp lễ trọng đại của đất nước.