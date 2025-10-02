Hơn 8 triệu người ở Hà Nội sẽ nhận tin vui

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các cơ quan chuyên môn tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho toàn thể người dân Thủ đô, tối thiểu một lần mỗi năm.

Chỉ đạo này được Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, bà Vũ Thu Hà, đưa ra tại lễ phát động Chương trình Khám và quản lý sức khỏe nhân dân tại xã Quang Minh sáng 2/10.

Phát biểu tại sự kiện, bà Hà khẳng định: việc chăm lo, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân không chỉ là mục tiêu, động lực phát triển mà còn là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, luôn được đặt ở vị trí ưu tiên trong mọi chiến lược, chính sách. Đây đồng thời là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội cũng như từng cá nhân. Vì vậy, thành phố giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí hằng năm cho người dân.

Theo bà Hà, công tác này cần được thực hiện theo lộ trình, ưu tiên từng nhóm đối tượng cụ thể. Các cơ quan, ban ngành cũng cần lồng ghép mục tiêu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng trong các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Song song, ngành y tế Thủ đô phải đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền, đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách và hệ thống pháp lý. Mục tiêu trọng tâm là nâng cao năng lực y tế dự phòng, củng cố mạng lưới y tế cơ sở và hiện đại hóa phương thức quản trị để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Ngay từ năm 2023, xã Quang Minh (thuộc huyện Mê Linh cũ) đã là một trong những nơi đi đầu trong việc triển khai khám sức khỏe toàn dân ở Hà Nội. Khi đó, gần 400 y, bác sĩ đến từ 15 bệnh viện tuyến trung ương, thành phố và các huyện lân cận đã trực tiếp tham gia, thực hiện khám cho gần 160.000 người dân, đạt 88% so với kế hoạch đề ra.

Trong nhiều năm, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng luôn được Đảng bộ và chính quyền địa phương đặc biệt coi trọng, trở thành nhiệm vụ trọng tâm gắn liền với sự phát triển của xã.

Bước sang năm nay, chương trình khám sức khỏe tiếp tục được mở rộng với sự tham gia của đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ trạm y tế xã và 12 bệnh viện trung ương, thành phố. Dự kiến hơn 63.000 người dân thuộc mọi lứa tuổi, ngành nghề sẽ được khám tổng quát và tư vấn trực tiếp miễn phí.

Quy trình khám bao gồm cả lâm sàng và cận lâm sàng, kết hợp cập nhật thông tin vào hồ sơ sức khỏe điện tử, liên thông với hệ thống quản lý dữ liệu y tế của thành phố. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của y tế cơ sở.

Đợt khám được thiết kế bao phủ toàn bộ người dân của xã, phân thành 5 nhóm đối tượng: trẻ dưới 5 tuổi; học sinh; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị; người cao tuổi; cùng lao động tự do và các nhóm khác.

Các điểm khám cũng được bố trí phù hợp: tại trường học cho học sinh, còn trạm y tế xã đảm nhận khám cho cán bộ, công chức, người cao tuổi và người lao động tự do. Nội dung khám bao gồm đo huyết áp, chỉ số BMI, kiểm tra tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, thần kinh, da liễu, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, sản phụ khoa, cùng các kỹ thuật cận lâm sàng như siêu âm, điện tim, X-quang và xét nghiệm máu.

