Hơn 81.000 DN đăng ký thành lập mới, trở lại hoạt động trong 4 tháng

"Trong tháng 4, sản xuất công nghiệp tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình kích cầu du lịch hấp dẫn tiếp tục phát huy tác dụng, thu hút lượng khách quốc tế đến Việt Nam". Đây là những thông tin đáng chú ý trong Báo cáo Tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2024 do Tổng cục Thống kê công bố sáng nay (29/4).

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2024, sản xuất công nghiệp tháng Tư tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 4 ước tính tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 6% so với cùng kỳ năm trước, trong khi cùng kỳ năm 2023 giảm 2,5%.

Sản xuất công nghiệp tháng Tư tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực

Trong tháng 4, cả nước có hơn 15.000 DN thành lập mới, tăng 8,4% so với tháng trước. Bên cạnh đó, cả nước có 7.618 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; hơn 4.600 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, khoảng 1.300 DN hoàn tất thủ tục giải thể. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, cả nước có hơn 81.000 DN đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Số DN rút lui khỏi thị trường là khoảng 86.000 DN, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 4/2024 ước đạt gần 44.000 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt khoảng 143.000 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 20/4, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 9 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. 4 tháng đầu năm nay, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam ước đạt hơn 6 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 4, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành đạt hơn 522.000 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành đạt khoảng 2.062 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2024 tăng 0,07% so với tháng trước. 4 tháng đầu năm, bình quân CPI tăng 3,93% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,81%.

Về xuất, nhập khẩu hàng hóa, trong tháng Tư, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt hơn 61 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt khoảng 239 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 15%; nhập khẩu tăng 15,4%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu hơn 8 tỷ USD.

Các chỉ số tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2024 do Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/4 - Đồ họa: TCTK

Trong tháng 4, hoạt động vận tải diễn ra sôi động phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch và tiêu dùng của nhân dân trong ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4 - 1/5. Tính chung 4 tháng đầu năm, vận tải hành tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê, chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình kích cầu du lịch hấp dẫn tiếp tục phát huy tác dụng, thu hút lượng khách quốc tế đến Việt Nam khá cao so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 4/2024, số lượng khách quốc tế đến nước ta đạt gần 1,6 triệu lượt người, tăng 58,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm, khách quốc tế đến nước ta đạt 6,2 triệu lượt người, tăng 68,3% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19.