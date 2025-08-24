4,4 triệu hồ sơ nộp trực tuyến

Tại cuộc họp Chính phủ chiều 23/8, Bộ Nội vụ cho biết, sau gần 2 tháng triển khai vận hành chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, các địa phương đã hoàn thành sắp xếp, kiện toàn HĐND), UBND cấp tỉnh, cấp xã; thành lập 465 cơ quan chuyên môn thuộc UBND 34 tỉnh, thành phố và 9.916 phòng chuyên môn thuộc UBND 3.321 xã, phường, đặc khu.

Từ ngày 1/7 đến 19/8, cả nước đã tiếp nhận tổng cộng gần 4,4 triệu hồ sơ (ảnh minh họa).

Tính đến nay, đã có 32/34 địa phương thành lập 3.139 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã . Trong đó, thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh vận hành theo mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp và tổ chức các chi nhánh hoặc điểm phục vụ hành chính công.

Theo lãnh đạo Bộ Nội vụ, từ ngày 1/7 đến 19/8, cả nước đã tiếp nhận tổng cộng gần 4,4 triệu hồ sơ, trong đó 74,7% hồ sơ nộp trực tuyến.

Thống kê cho thấy, TPHCM vẫn là địa phương có số lượng hồ sơ cao nhất với hơn 645.000 hồ sơ, trong khi Điện Biên có số lượng hồ sơ thấp nhất với gần 15.000 hồ sơ.

Hơn 16.100 cơ sở nhà đất dôi dư

Tính đến ngày 19/8, có tổng số hơn 94.000 người có quyết định nghỉ việc , trong đó gần 82.000 người đã nghỉ hưu, nghỉ việc, hơn 50.000 người đã nhận tiền chi trả.

Bộ Nội vụ đã ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Kết luận 183 của Bộ Chính trị, trong đó có việc kết thúc thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của Nghị định số 178/2024.

Đây là vấn đề lớn, triển khai trong thời gian ngắn nên nhiều địa phương gặp khó khăn. Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các cơ quan, địa phương rà soát kỹ, xem xét đúng đối tượng cho nghỉ chính sách theo quy định, không để xảy ra tình trạng cho nghỉ tràn lan, đồng thời chú trọng giữ chân những cán bộ có năng lực để bảo đảm chất lượng đội ngũ.

Về sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công, Bộ Tài chính cho biết, đến ngày 15/8, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư, cần xử lý là hơn 16.100 cơ sở, trong đó có 6.704 cơ sở nhà đất phát sinh do sắp xếp đơn vị hành chính.

Riêng đối với xe ô tô, hiện nay, vẫn còn 354/3.321 đơn vị hành chính cấp xã chưa được trang bị xe ô tô. Cùng với đó đến nay vẫn còn 601/3.321 đơn vị hành chính cấp xã chưa đáp ứng về máy móc, thiết bị và chủ yếu chưa đáp ứng về mặt chất lượng máy móc, thiết bị phục vụ nhiệm vụ.

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm, hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ sau sắp xếp theo quy định, muộn nhất là ngày 30/8 phải hoàn thành theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Về tổ chức và biên chế, Bộ Nội vụ được giao tiếp tục hướng dẫn làm sao cho phù hợp, trơn tru, vận hành hiệu quả nhất; các cơ quan tiến hành rà soát tổng thể, phân loại, trước mắt những vị trí nào thiếu thì cần sớm bổ sung.