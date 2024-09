Hơn cả mong đợi, Huber & Ranner với kỳ vọng vươn xa tại Việt Nam

Khởi đầu thuận lợi đầy ấn tượng với hơn 20 dự án đưa AHU của Huber & Ranner vào sử dụng, bắt đầu là dự án nhà máy LEGO tại Bình Dương, tiếp nối là hàng loạt các dự án: Cung thiếu nhi Hà Nội, Trung tâm Hội Nghị và Biểu Diễn thành phố Hải Phòng, Đài Truyền Hình Vĩnh Phúc, Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng, Bệnh viện Sơn Tây, Đài Kiểm Soát Không Lưu Sân Bay Long Thành, Nhà A - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam… Thành An E&T - nhà phân phối độc quyền của Huber & Ranner tại Việt Nam tiếp tục khẳng định năng lực và vị thế tiên phong của mình qua Hội thảo toàn quốc "Kick Off Conference AHU Huber & Ranner CHLB Đức tại thị trường Việt Nam".

Hội thảo diễn ra trong 2 ngày 16 và 17/7 tại Novotel Danang Premier Han River với sự tham gia của ông Dietmar Huber - chủ tịch Huber & Ranner đến từ CHLB Đức, ông Cheikh Faye - đại diện Eurovent Certita Certification, ông Nguyễn Xuân Tiên - Phó chủ tịch Kiêm Tổng thư ký Hội Khoa Học Kỹ Thuật Lạnh và Điều Hòa Không Khí Việt Nam, TS. Nguyễn Việt Dũng, Hiệu phó Trường Cơ Khí ĐH Bách Khoa Hà Nội, ông Hoàng Anh Thắng - Giám đốc Phát Triển Kinh Doanh Thành An E&T và cùng gần 150 khách mời là những chuyên gia hàng đầu trong ngành HVAC (Heating, Ventilation and Air conditioning).

Sản phẩm mẫu của Huber & Ranner được trưng bày tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Hoàng Anh Thắng - Giám đốc Phát Triển Kinh Doanh Thành An E&T cho biết, với trách nhiệm là Nhà phân phối độc quyền AHU Huber & Ranner, Thành An E&T đang nỗ lực từng bước thực hiện hóa tầm nhìn và sứ mệnh của hãng, mang đến sản phẩm thiết bị xử lý không khí trung tâm AHU/PAU chất lượng - hiện đại - tiết kiệm cho khách hàng. Đặc biệt, với điểm nhấn sản phẩm hướng tới cam kết Net Zero, Thành An E&T kỳ vọng sẽ đưa Huber & Ranner trở thành thương hiệu AHU thân thiện môi trường và có thể vươn xa hơn nữa tại thị trường Việt Nam.

Ông Dietmar Huber - CEO Huber & Ranner và ông Hoàng Anh Thắng - Giám đốc Phát Triển Kinh Doanh Thành An E&T.

Năm 2024 đánh dấu hành trình xây dựng và phát triển của Huber & Ranner tròn 50 năm đồng thời cũng là dấu mốc quan trọng trên bước đường tiến vào thị trường Việt Nam. Ông Dietmar Huber chia sẻ, Huber & Ranner được thành lập tại Pocking – thị trấn thuộc vùng Bavaria nước Đức, từ 1974, tới nay đã tròn nửa thế kỷ chuyên tâm với sứ mệnh sản xuất, cải tiến và đưa ra thị trường những thiết bị tối ưu phục vụ các nhu cầu đặc biệt về xử lý không khí.

Ông cũng bày tỏ vinh dự được cung cấp toàn bộ thiết bị cho các dự án tại Việt Nam trong thời gian vừa qua đồng thời khẳng định "nhất mực" tôn chỉ, slogan xuyên suốt "Hơn cả mong đợi", luôn luôn mang tới những sản phẩm đảm bảo yêu cầu khắt khe của chủ đầu tư, yêu cầu của nước sở tại. "Huber & Ranner kỳ vọng những bước tiến đầy triển vọng, phát huy tiềm năng vô cùng lớn của sản phẩm AHU ở Việt Nam" ông Dietmar Huber nhấn mạnh.

Phiên thảo luận "Vai trò của hệ thống HVAC nói chung và thiết kế xử lý không khí nói riêng trong xu thế hướng tới Net Zero"

Trong khuôn khổ Hội thảo còn diễn ra phiên thảo luận "Vai trò của hệ thống HVAC nói chung và thiết kế xử lý không khí nói riêng trong xu thế hướng tới Net Zero" với sự chủ trì của Tiến sĩ Hà Anh Tùng - Trưởng Bộ Môn Công Nghệ Nhiệt Lạnh, trường ĐHBK - ĐHQG TP HCM.

Phiên thảo luận đã diễn ra sôi nổi, cùng với các diễn giả, ông Trần Cường - Giám đốc Xí Nghiệp Cơ Điện 1, Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư và Thiết Kế Xây Dựng Việt Nam (CDC) và ông Võ Thanh Cang - Giám đốc Khối Cơ Điện, Công ty Cổ phần Xây Dựng Newtecons cũng có nhiều ý kiến tham luận xoay quanh các vấn đề thời sự, chuyên môn, kỹ thuật ngành HVAC và các nội dung liên quan tới xu hướng Net Zero.

Ông Cheikh FAYE - đại diện Eurovent Certita Certification.

Phiên tham luận còn có ý kiến phát biểu từ ông Cheikh Faye - đại diện Eurovent Certita Certification. Từ lâu, Eurovent Certified Performance đã được tin cậy trên 44 quốc gia và vùng lãnh thổ, chứng nhận hơn 66% các sản phẩm HVAC&R được phép thương mại tại châu Âu, được yêu cầu trong 22 chương trình trong lĩnh vực Khí hậu trong phòng, Thông gió & Lọc khí, Hệ thống làm lạnh và Chuỗi cung ứng Thực phẩm.

Ông Cheikh Faye đã chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà Eurovent tích lũy trong hơn 30 năm tuân thủ các quy trình và kiểm định chất lượng, đảm bảo thiết kế chính xác, đạt hiệu suất tối ưu và kéo dài tuổi thọ sản phẩm. Thông qua đó, có thể liên hệ tới cam kết Net Zero mà các doanh nghiệp đang đặt mục tiêu hướng tới hiện nay.

Cam kết Net Zero được xem là chìa khóa để các doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình kinh doanh bền vững, đây cũng là động lực để mỗi doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng các yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Cam kết phát triển bền vững của các doanh nghiệp, áp dụng công nghệ số là tiền đề quan trọng thực hiện mục tiêu đến năm 2050, bảo đảm tổng lượng phát thải khí nhà kính quốc gia đạt mức phát thải ròng bằng 0. Đây chính là cơ hội lớn với Huber & Ranner để mở rộng định vị sản phẩm AHU - Net Zero trên bản đồ thế giới.

Hội thảo toàn quốc "Kick Off Conference AHU Huber & Ranner CHLB Đức tại thị trường Việt Nam" đã được tổ chức thành công rực rỡ. Sự kiện cũng góp phần gợi mở các hoạt động chuyển giao tri thức - kiến tạo giải pháp hướng tới Net Zero, góp phần thực hiện Quyết định số 496/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc ban hành Kế hoạch quốc gia về quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozon, chất gây hiệu ứng nhà kính,..hướng đến phát thải ròng carbon bằng không vào năm 2050. Đồng thời, khẳng định vị thế tiên phong của Thành An E&T và Huber & Ranner - thương hiệu 50 năm tuổi đang từng bước nỗ lực chiếm lĩnh thị trường HVAC tại Việt Nam.

