Hơn nửa dân số Mỹ không đủ tiền trả cho tang lễ: Mức chi phí khiến đa số phải rơi vào cảnh nợ nần

Theo Thư Nghiêm | 02-05-2026 - 08:48 AM | Tài chính quốc tế

Cái chết là điều không thể tránh khỏi. Và chi phí cho nó nhiều khi lại khiến các gia đình rơi vào cảnh trở tay không kịp. Những hóa đơn này không hề đến một cách thầm lặng, và đối với hàng triệu người Mỹ, nó đi kèm với một cuộc tháo chạy về tài chính.

Theo khảo sát của công ty tư vấn tài chính Mỹ CardRates, 58% người trưởng thành tại Mỹ cho biết họ hoặc gia đình sẽ cần phải vay tiền nếu phải chi trả cho một đám tang ngay hôm nay. Điều này đồng nghĩa với việc hơn một nửa dân số Mỹ không có sự chuẩn bị về tài chính cho một trong những sự kiện chắc chắn sẽ xảy ra trong cuộc đời.

Theo Hiệp hội Giám đốc Tang lễ Quốc gia Mỹ (NFDA), chi phí trung bình toàn quốc cho một đám tang bao gồm lễ viếng và chôn cất là 8.300 USD (khoảng 220 triệu đồng). Hỏa táng có lễ viếng thì thấp hơn, nhưng vẫn là một con số đáng kể, ở mức 6.280 USD (khoảng 165 triệu đồng). 

Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) báo cáo rằng số dư tài khoản giao dịch trung bình của các gia đình Mỹ chỉ ở vào khoảng 8.000 USD (tương đương 210 triệu đồng).

Những con số này cho thấy một biên độ an toàn rất thấp. 

Chỉ một đám tang là có thể làm cạn kiệt tiền tiết kiệm hoặc đẩy các gia đình vào cảnh nợ nần gần như ngay lập tức.

Khi được hỏi họ sẽ trang trải chi phí như thế nào, 34% số người tham gia khảo sát cho biết họ sẽ đi vay vốn, 31% vay từ gia đình hoặc bạn bè, 26% sẽ dùng thẻ tín dụng và 8% còn lại cho biết họ sẽ bán tài sản.

Khoảng cách này tồn tại ở mọi thế hệ. Khoảng 71% Gen Z cho biết họ sẽ cần đi vay, tiếp theo là 58% thế hệ Millennials, 51% Gen X (người sinh ra trong giai đoạn 1965-1980) và 52% thế hệ Baby Boomers (người sinh ra trong giai đoạn 1946-1964). Ngay cả những người sắp nghỉ hưu cũng không đứng ngoài vòng xoáy.

Đây không chỉ là nỗi lo trong tương lai.

Khảo sát từ công ty giải pháp tài chính Debt.com cho thấy 37% người Mỹ đã từng vay tiền để trả cho tang lễ hoặc các chi phí cuối đời, một sự gia tăng đột biến so với mức 14% của năm trước đó. Trong số những người đã vay, 59% sử dụng thẻ tín dụng và 38% vay tiêu dùng cá nhân.

57% khác cho biết họ không thể chi trả cho một đám tang xảy ra ngay hôm nay mà không mắc nợ.

Mô hình này rất rõ ràng: Khi chi phí ập đến, nhiều gia đình không có thời gian để tính toán. Họ dựa vào bất kỳ phương án nào có sẵn, ngay cả khi điều đó gây thêm áp lực tài chính dài hạn.

Không phải tự nguyện, mà là thiết yếu

Đây là lúc việc chuẩn bị chuyển từ "tự nguyện" sang "thiết yếu".

Dựa trên dữ liệu, đây không phải là một tình huống hiếm gặp hay cá biệt. Đó là một lỗ hổng tài chính phổ biến xuyên suốt các nhóm tuổi và mức thu nhập.

Chi phí tang lễ có thể là điều không thể tránh khỏi, nhưng cách chi trả thì có thể chủ động được.

Lập kế hoạch cho các chi phí cuối đời không chỉ là tiết kiệm một khoản tiền lớn. Nó thường bao gồm việc điều phối giữa tiết kiệm, bảo hiểm và khả năng tiếp cận thanh khoản để tiền luôn sẵn sàng khi cần thiết nhất. 

Các gia đình có thể xây dựng một lộ trình tính toán cho các khoản chi lớn, khó lường mà không phải dựa vào các khoản nợ lãi suất cao hay những quyết định vội vàng phút chót.

