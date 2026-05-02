Ông Trump nói xung đột ở Iran 'đã chấm dứt'

Theo Phươg Anh/VTC News | 02-05-2026 - 07:40 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với quốc hội rằng các cuộc xung đột ở Iran “đã chấm dứt” kể từ khi ông áp đặt lệnh ngừng bắn hai tuần vào ngày 7/4.

“Không có cuộc giao tranh nào giữa lực lượng Mỹ và Iran kể từ ngày 7/4/2026”, ông Trump viết trong các bức thư riêng gửi cho Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, đảng Cộng hòa, bang Louisiana và Chủ tịch Thượng viện Chuck Grassley, đảng Cộng hòa, bang Iowa.

“Các hành động thù địch bắt đầu vào ngày 28/2/2026 đã chấm dứt” , ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra vào đúng thời hạn theo "Nghị quyết Quyền lực Chiến tranh năm 1973" của Mỹ - thời hạn ông cần yêu cầu Quốc hội tuyên chiến với Iran hoặc cho phép sử dụng lực lượng quân sự chống lại nước này.

Trước đó vào 1/5, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng ông không hài lòng với đề nghị mới từ Iran về việc chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel.

Hôm 1/5 đánh dấu 60 ngày kể từ khi xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2. Theo "Nghị quyết về Quyền lực Chiến tranh", tổng thống Mỹ phải xin phép quốc hội sử dụng lực lượng quân sự trong vòng 60 ngày kể từ khi bắt đầu các hành động tấn công.

Quốc hội Mỹ chưa cho phép hành động quân sự chống lại Iran. Ông Trump gửi thư cho các lãnh đạo quốc hội nhằm ngăn cản việc hạn chế hành động quân sự này.

Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer, đảng Dân chủ, bang New York, cho rằng tuyên bố của tổng thống là "vô lý". Trong khi đó ông Trump từng ám chỉ rằng "Nghị quyết về Quyền lực Chiến tranh" là vi hiến, tuyên bố không xin phép quốc hội vì "chưa ai từng phải làm thế trước đây".

Trong khi đó, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, trong lời khai trước Ủy ban Quân sự Thượng viện, cho rằng cuộc xung đột đang “tạm dừng trong một thỏa thuận ngừng bắn".

Khi được hỏi tại sao ông không hài lòng với đề nghị mới nhất của Iran, ông Trump nói, “họ đang yêu cầu những điều mà tôi không thể đồng ý".

Các quan chức Pakistan tại Islamabad, những người tham gia làm trung gian hòa giải các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran, xác nhận Iran đã gửi cho họ một đề xuất cập nhật để chấm dứt chiến sự và họ đã gửi cho các quan chức Mỹ.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump nói rằng Iran đã “có những bước tiến” trong các cuộc đàm phán với Mỹ, “ nhưng tôi không chắc liệu họ có bao giờ đạt được mục tiêu hay không ".

