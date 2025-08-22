Honda Việt Nam chính thức lên tiếng về thông tin xây dựng nhà máy sản xuất xe chạy bằng khí Hydro

Gần đây, trên một số nền tảng mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng Honda Toàn cầu có kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất xe chạy bằng khí Hydro tại tỉnh Trà Vinh, nhằm cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu xe điện như VinFast, Yadea và Đạt Bike. Thông tin này nhanh chóng gây xôn xao dư luận, được nhiều người chia sẻ rộng rãi.

Trước sự việc, Honda Việt Nam đã chính thức lên tiếng phản hồi. Doanh nghiệp khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật, đồng thời nhấn mạnh rằng hiện tại Honda Toàn cầu không có bất kỳ kế hoạch nào liên quan đến việc xây dựng nhà máy xe Hydro tại Việt Nam.

"Honda Việt Nam (HVN) xin khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật. Hiện tại, Honda Toàn cầu không có bất kỳ kế hoạch nào liên quan đến nội dung trên tại Việt Nam", fanpage thương hiệu này thông tin.

Động thái phản hồi kịp thời được xem là cần thiết trong bối cảnh thông tin giả mạo xuất hiện ngày càng nhiều trên các nền tảng trực tuyến, có thể gây hiểu lầm cho người tiêu dùng và ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu.

Theo báo cáo kinh doanh (từ tháng 4/2024 đến hết tháng 3/2025), Honda Việt Nam ghi nhận tăng trưởng ở cả hai mảng xe máy và ô tô.

Trong lĩnh vực xe máy, doanh nghiệp đạt gần 2,3 triệu xe bán ra, tăng 10% so với cùng kỳ và chiếm 83% thị phần trong Hiệp hội các Nhà sản xuất xe máy Việt Nam, tăng 1,6% so với năm trước. Năm qua, HVN giới thiệu 13 mẫu xe mới, trong đó có hai mẫu xe điện đầu tiên ICON e: và CUV e:. Ở mảng ô tô, doanh số đạt gần 30.000 xe, tăng 10,5%, với mẫu City nằm trong nhóm bán chạy hàng đầu thị trường.

Hiện Honda Việt Nam đang vận hành 3 nhà máy xe máy và 1 nhà máy ô tô với công suất lần lượt 2,75 triệu xe máy và 35.000 ô tô mỗi năm. Doanh nghiệp cũng vừa xuất xưởng chiếc xe máy thứ 40 triệu tại Việt Nam, đánh dấu cột mốc quan trọng sau gần ba thập kỷ hoạt động.

Hai mẫu xe máy điện đầu tiên gồm ICON e: và CUV e:, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình điện hóa tại thị trường Việt Nam. Đây là lần đầu tiên hãng áp dụng mô hình cho thuê thay vì bán trực tiếp. Người dùng có thể thuê với giá từ 1,47 triệu đồng/tháng, đặt cọc 2 triệu đồng, kèm các gói ưu đãi như thuê 3 tháng tặng thêm 1 tháng hoặc thuê 6 tháng tặng thêm 3 tháng.

Doanh nghiệp đồng thời đặt mục tiêu trung hòa carbon, kết hợp các chương trình thúc đẩy an toàn giao thông với định hướng "Zero deaths due to road traffic accidents by 2045".



