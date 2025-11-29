Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ: Hiểu đủ, duy trì đúng để đảm bảo quyền lợi

Đừng để hiểu lầm về hợp đồng bảo hiểm gây mất niềm tin

Thống kê của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, chi trả quyền lợi bảo hiểm trong 9 tháng năm 2024 ước đạt 64.070 tỷ đồng, tăng 16,07% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy bảo hiểm nhân thọ đã và đang hỗ trợ chi trả cho nhiều khách hàng với số tiền hàng chục nghìn tỷ mỗi năm.

Nhưng trong nhiều tình huống, ngành bảo hiểm nhân thọ vẫn xảy ra tranh chấp, điển hình như khi tất toán hợp đồng khách hàng nhận thấy các quyền lợi được hưởng không như tư vấn lúc đầu, làm giảm niềm tin vào bảo hiểm.

Thực tế, điều này đa số đến từ việc người mua thường chỉ đọc lướt hợp đồng và phó thác hết cho tư vấn viên; hay chỉ quan tâm quyền lợi mà đôi khi không để ý những điều khoản, điều kiện ràng buộc. Trong khi đó những điều khoản này sẽ quyết định việc người tham gia có được nhận quyền lợi hay không khi sự kiện bảo hiểm xảy ra.

Khách hàng cần hiểu rằng, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cũng là hợp đồng dân sự, nên khi tự nguyện ký vào bản hợp đồng cũng có nghĩa sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình đã ký. Vì thế để đảm bảo quyền lợi, khách hàng cần đọc và hiểu rõ nội dung trong hợp đồng, nếu có thắc mắc nên hỏi rõ người tư vấn. Trường hợp vì lý do gì không đọc được ngay thì còn thời gian 21 ngày cân nhắc.

Anh X.N (38 tuổi, TP.HCM) là khách hàng đã mua bảo hiểm 5 năm chia sẻ: "Hợp đồng bảo hiểm là giao dịch cho một sản phẩm tài chính trung và dài hạn, đồng thời là tài sản của chính mình. Do đó để tránh phát sinh khiếu kiện về sau, trong 21 ngày cân nhắc, tôi cùng vợ đã đọc kỹ hợp đồng, tìm hiểu quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm nên rất an tâm tham gia."

Nếu thu nhập giảm, đừng vội kết thúc hợp đồng bảo hiểm

Với những trường hợp khách hàng gặp khó khăn về tài chính và không thể tiếp tục đóng phí, đừng vội vàng hủy hợp đồng trước thời hạn. Việc này có thể làm mất khoản phí tham gia, hoặc nếu sản phẩm có giá trị hoàn lại thì số tiền nhận được thường thấp hơn số phí đã đóng.

Để duy trì hợp đồng bảo hiểm khi gặp áp lực tài chính, khách hàng có thể trao đổi với công ty bảo hiểm xử lý theo một trong ba cách sau:

Tận dụng quyền lợi gia hạn nộp phí

Doanh nghiệp bảo hiểm thường cho phép gia hạn thêm một khoảng thời gian (thường 60 ngày) sau ngày đến hạn nộp phí. Trong thời gian này, hợp đồng vẫn được duy trì quyền lợi bảo vệ, nên khách hàng an tâm thu xếp tài chính.

Thay đổi định kỳ nộp phí

Để giảm áp lực tài chính ngắn hạn, khách hàng có thể gửi yêu cầu tới công ty bảo hiểm đề nghị chuyển định kỳ đóng phí từ năm thành nửa năm, hoặc hàng quý/tháng. Số tiền cần nộp sẽ được giảm tương ứng, nhưng lưu ý yêu cầu chỉ thực hiện được vào ngày kỷ niệm năm của hợp đồng.

Tạm ứng tiền từ giá trị hoàn lại

Nếu hợp đồng bảo hiểm có giá trị hoàn lại đủ để nộp phí, khách hàng có thể yêu cầu tạm ứng. Lưu ý, việc tạm ứng phí tự động có thể phát sinh khoản giảm thu nhập đầu tư (được hiểu là khoản lãi). Vì thế, khi có đủ tài chính, khách hàng nên sớm hoàn trả lại cả khoản phí và khoản giảm thu nhập đầu tư.

Khách hàng gặp khó khăn tài chính hãy cởi mở chia sẻ với công ty bảo hiểm để được tư vấn giải pháp phù hợp.

Chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp, yên tâm duy trì hợp đồng dài lâu

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là cam kết dài hạn, với thời gian bảo vệ người tham gia 5 năm, 10 năm, 15 năm hoặc trọn đời. Prudential hiểu rằng khi chọn được giải pháp bảo vệ phù hợp với nhu cầu, người mua sẽ yên tâm duy trì hợp đồng lâu dài.

Peace of Mind – Yên tâm là khi Tâm yên, Prudential không ngừng tái định nghĩa khái niệm bảo vệ, mang đến đa dạng giải pháp được thiết kế dựa trên nhu cầu của các gia đình Việt. Đơn cử, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung PRU-Bảo Vệ Tối Đa là giải pháp bảo hiểm thiết thực, linh hoạt và thích nghi với biến động cuộc sống. Sản phẩm cung cấp quyền lợi bảo vệ trước các rủi ro như tai nạn, gánh nặng viện phí, tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn,... với phạm vi rộng và mức bảo vệ cao.

Đi cùng quyền lợi bảo vệ tối ưu, PRU-Bảo Vệ Tối Đa còn hỗ trợ tích lũy tài chính dài hạn với nhiều khoản thưởng gồm Thưởng Tri Ân Khách Hàng, Thưởng Duy Trì Hợp Đồng. Cùng đa dạng quyền linh hoạt như rút tiền linh hoạt từ giá trị tài khoản, thay đổi số tiền bảo hiểm… giúp người tham gia chủ động điều chỉnh kế hoạch tài chính theo từng giai đoạn cuộc đời.

PRU-Bảo Vệ Tối Đa đồng hành cùng khách hàng xây dựng một kế hoạch bảo vệ tài chính tối ưu theo nhu cầu!

Đặt khách hàng là trọng tâm trong mọi hoạt động, Prudential không chỉ xây dựng các giải pháp hỗ trợ tài chính thiết thực, mà còn nỗ lực ứng dụng công nghệ tiên tiến giúp quản lý hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đơn giản hơn. Nếu có thắc mắc nào, khách hàng hãy liên hệ tư vấn viên Prudential để được giải đáp chi tiết!