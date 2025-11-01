Họp lớp báo 23 người tham gia, lúc đi ăn lại thành 52 người: Ăn xong tôi lặng lẽ rời nhóm chat!

Bài chia sẻ của một người về buổi họp lớp sau khi được đăng tải trên trang 163 (MXH Trung Quốc) đã thu hút nhiều sự chú ý.

Nhiều buổi họp lớp ngày nay đã khác xưa. Lẽ ra đó phải là dịp để hoài niệm tuổi trẻ, ôn lại tình bạn, thì nay, trong mắt nhiều người, buổi họp lớp đã trở thành “sân khấu phô trương”. Như chuyện đi họp lớp mà anh Trần đã chia sẻ với tôi.

Anh Trần chia sẻ, buổi họp lớp của họ dự kiến 23 người, nhưng thực tế có tới 52 người đến. Kết thúc buổi tiệc, anh Trần đã âm thầm rời khỏi nhóm lớp.

Anh Trần năm nay 34 tuổi, vợ chồng anh đều về quê làm nông nghiệp. Cuộc sống tuy vất vả nhưng giản dị, ấm no. So với anh Trần, hầu hết bạn cùng lớp đều ở lại thành phố, có công việc ổn định, thu nhập khá.

Khi lớp trưởng thông báo tổ chức họp lớp, danh sách ban đầu chỉ có 23 người đăng ký. Anh Trần vốn ngại đi, vì sợ bị so sánh. Nhưng người bạn thân từng ngồi cùng bàn gọi điện nói: “Lâu rồi anh em chưa gặp, đi cho vui”.

Cuối cùng, anh Trần lên thành phố. Nhưng khi bước vào nhà hàng, anh choáng ngợp, một nửa số người anh chẳng nhận ra, và nhiều người còn dẫn theo cả vợ con. Số lượng từ 23 thành 52 người.

Buổi tiệc theo hình thức chia đều tiền, mọi người hứa rằng người đi cùng sẽ tự chi phần của mình, không để ai thiệt. Nhưng anh Trần vẫn cảm thấy không thoải mái.

Khi đến phần giới thiệu, mỗi người lần lượt chia sẻ về công việc hiện tại. Đến anh Trần, anh chỉ nói: “Mình làm nông ở quê”.

Lớp trưởng cười lớn: “Vậy lần sau nhớ mang gà quê cho tụi này nhé!”. Cả bàn bật cười. Anh Trần cười gượng, mặt nóng bừng.

Sau bữa ăn, người bạn cũ lại gần nói chuyện, nhắc lại kỷ niệm xưa, hai người vừa cười vừa rơi nước mắt.

Nhưng quanh đó, nhiều người khác đang khoe công việc, nhà cửa, xe cộ,... Tối hôm đó, anh lặng lẽ rời nhóm chat của lớp.

Nhiều buổi “họp lớp” trở thành nơi phô diễn

Theo tìm hiểu, việc số người tham dự tăng gấp đôi không hiếm. Một người từng thẳng thắn chia sẻ: “Nếu chỉ mình tôi đi, ai biết tôi bây giờ đã khác? Còn nếu tôi đi cùng vợ con, đeo đồng hồ, xách túi, lái xe sang, người ta sẽ biết tôi thành công”.

Nhiều người xem đây là dịp “quảng cáo” cho bản thân hoặc công ty. Một buổi họp lớp có thể trở thành cơ hội làm ăn, gặp gỡ đối tác tiềm năng. Vậy nên, họ sẽ không bỏ lỡ.

Buổi họp lớp “đúng nghĩa”

Thật ra, thời đi học, đâu phải ai trong lớp cũng thân thiết. Mối quan hệ thật sự gắn bó chỉ quanh vài người bạn thân.

Khi lớn lên, mỗi người một cuộc sống riêng. Nhiều gương mặt trong tấm ảnh lớp giờ ta đã chẳng nhớ nổi tên. Vậy nên, thay vì những buổi họp lớp đông đúc, một buổi gặp nhỏ, vài người bạn thân, cùng nhau ăn tối, ôn chuyện cũ, có khi lại ý nghĩa hơn nhiều.

Một người bạn của tôi từng nói: “Tôi chỉ đi họp lớp nhỏ, nơi có những người hiểu tôi, từng cùng tôi chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Chúng tôi không cần nói nhiều, chỉ cần gặp lại đã thấy ấm lòng”.

Có lẽ, đó mới là ý nghĩa thật sự của một buổi họp lớp. Không phải để so sánh hơn thua, mà là để cảm nhận thời gian và biết ơn thanh xuân đã từng gắn kết chúng ta.