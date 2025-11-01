Đi họp lớp, người bạn giàu nhất phát cho mỗi người 1 phong bì: Về đến nhà tôi mở ra mà sững sờ với thứ bên trong

Bài viết dưới đây là chia sẻ của cô Trần (Trung Quốc) sau khi trở về từ buổi họp lớp sau 20 năm.

Buổi họp lớp sau 20 năm

Buổi họp lớp kỷ niệm 20 năm ra trường năm nay khiến tôi háo hức hơn thường lệ. Sau bao năm, ai cũng đã có cuộc sống riêng, người thành đạt, người bình thường, người vẫn đang chật vật mưu sinh. Trong số đó, nổi bật nhất vẫn là Lương - người được xem là “giàu nhất lớp”. Hiện anh bạn này là chủ một công ty lớn, thường xuất hiện trong các chương trình từ thiện và trên mạng xã hội với hình ảnh người đàn ông thành đạt, sống giản dị và nhân hậu.

Buổi họp lớp hôm đó diễn ra trong một nhà hàng sang trọng do chính Lương đích thân chọn. Ai cũng có chút e dè, bởi không ít người ngại khi nhìn lại mình ở tuổi này vẫn chưa có gì nổi bật. Tuy nhiên cậu bạn ấy vẫn luôn xuất hiện với nụ cười hiền, cái bắt tay thân tình, nói chuyện nhẹ nhàng như thuở còn ngồi trên ghế nhà trường.

Ảnh minh hoạ

Trong bữa tiệc, Lương không nói nhiều về bản thân. Anh chỉ hỏi han từng người, nhớ tên con cái của bạn bè, hỏi ai còn ở quê, ai đã chuyển lên thành phố. Không khí dần trở nên thoải mái, tiếng cười rộn ràng như xưa. Khi tiệc gần tàn, cậu bạn này bất ngờ đứng dậy phát biểu.

“Hai mươi năm rồi, có những điều chúng ta quên đi, nhưng có những điều nên được nhớ lại. Hôm nay, coi như món quà nhỏ để mọi người mang về”, anh bạn này vừa nói, vừa tự tay trao cho mỗi người một phong bì màu trắng. Đặc biệt, anh không quên bảo mọi người về nhà rồi mới mở.

Ngay khi đó, nhiều bạn trong lớp bàn tán về thứ có bên trong chiếc phong bì này. Người đoán là tiền, bạn lại nói có phiếu mua hàng, hay thiệp mời sự kiện. Khi đó, tôi chỉ cười nhận lấy món quà mà không nghĩ nhiều.

Bên trong chiếc phong bì

Phải đến khi về tận nhà, tôi mới tò mò mở phong bì ra. Thực tế, Lương không để tiền hay thẻ quà tặng nào ở bên trong. Món quà là 1 tờ giấy nhỏ, kèm bức ảnh cả lớp chụp năm cuối cấp 3. Dưới bức ảnh là dòng chữ nắn nót của Quang:

“Nếu có thể quay lại, tôi vẫn muốn được ngồi cùng các bạn thêm một lần nữa, trong căn phòng cũ, với những ước mơ chưa kịp phai. Hãy giữ lại điều tốt đẹp nhất của thanh xuân”

Phía sau tờ giấy, còn có dòng chữ viết tay khác: “Tôi đã chuẩn bị sẵn một quỹ học bổng nhỏ mang tên lớp mình. Mỗi năm sẽ giúp 3 sinh viên nghèo ở trường cũ. Mỗi người bạn hôm nay, chính là người đồng sáng lập.”

Tôi đọc đi đọc lại mấy dòng ấy, tự nhiên thấy mắt cay cay. Không phải vì món quà vật chất, mà vì tấm lòng sâu sắc của người bạn năm xưa.

Hóa ra, thứ khiến người ta “giàu” không phải là số tiền trong tài khoản, mà là cách họ dùng nó để gieo lại điều tử tế. Lương có thể dễ dàng tặng cho mỗi người một phong bì dày cộp tiền mặt. Tôi nghĩ điều đó chẳng khó với anh. Nhưng cậu bạn chọn cách khác để mỗi người khi mở phong bì đều được chạm đến phần ký ức đẹp nhất của mình, và cùng anh bắt đầu một việc ý nghĩa.

Mấy ngày sau, nhóm chat lớp học bỗng nhộn nhịp. Ai cũng chia sẻ cảm xúc, kể lại khoảnh khắc khi mở phong bì. Người nói “mình đã khóc”, người viết “đã lâu rồi mới cảm nhận được sự ấm áp đến vậy”. Có người còn đề nghị cùng góp thêm vào quỹ học bổng đó, biến điều Lương khởi xướng thành việc làm chung của cả lớp.

Tối hôm đó, tôi lấy lại bức ảnh, cẩn thận ép vào khung. Dưới ánh đèn bàn, gương mặt từng người bạn hiện lên rõ ràng. Và tôi tin tất cả những ai từng mở phong bì ấy sẽ mãi không thể quên cảm xúc trong đêm hôm đó. Một món quà không đắt tiền, nhưng đủ để ấm lòng suốt cả đời.