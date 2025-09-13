Họp lớp được hỏi lương, tôi định nói 200 triệu đồng/tháng thì vợ trả lời thay: “Chục triệu đủ ăn”, về nhà bị loại khỏi nhóm chat nhưng hài lòng

Mới đây, một câu chuyện về buổi họp lớp của tài khoản họ Lưu đang được thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Cụ thể, anh Lưu về quê thăm họ hàng, tình cờ thấy lớp cấp 3 lên kế hoạch tụ họp nên rủ vợ cùng đi.

Trước buổi họp lớp, anh Lưu và vài người bạn từ thành phố về được hoa khôi họ Lâm thêm vào một nhóm chat riêng với lý do “bạn lâu ngày không gặp, nói chuyện trước cho đỡ ngại”. Họ trò chuyện rôm rả, vừa ôn lại kỷ niệm xưa vừa nói về buổi gặp mặt nên ai cũng hào hứng, thậm chí hứa hẹn sẵn sàng chia sẻ cơ hội đầu tư, kinh doanh trên thành phố cho nhau.

Ảnh minh hoạ

Trong bữa ăn, mọi người bắt đầu trò chuyện vui vẻ, không ngại khoe về những thành tích công việc hoặc tài sản kiếm được từ khi ra trường. Có một số người nói về cách họ đầu tư, kinh doanh, có người lại kể về các mối quan hệ họ có được. Người bạn họ Lâm lúc này đột nhiên hỏi anh Lưu về mức lương và chế độ phúc lợi tại công ty anh làm việc.

Anh Lưu lúc này cũng muốn thể hiện bản thân như các bạn, định nói mình kiếm được 55.000 NDT/tháng (hơn 200 triệu đồng). Thế nhưng vợ lại đá chân ra hiệu, trả lời thay anh Lưu: “Lương anh ấy chỉ khoảng trên dưới 5.000 NDT/tháng (18 triệu đồng), cộng cả lương của tôi mới gọi là tạm đủ sống”. Người đàn ông hiểu ý vợ nên cũng chỉ gật gù đồng tình.

Cô gái họ Lâm và một số bạn học sững người, không tiếp tục hỏi chuyện anh Lưu nữa, quay sang nói chuyện với nhau. Sau bữa tiệc, anh Lưu phát hiện mình đã bị xoá khỏi nhóm chat do Lâm lập ra. Nhớ lại cảnh tượng trên bàn ăn, anh Lưu cảm thấy có chút mất mặt khi bị bạn học cũ thờ ơ. Lúc này vợ anh lại nói không nên khoe khoang vì có thể dẫn đến những rắc rối không ngờ đến.

“Trong buổi họp lớp mà mọi người chỉ tập trung khoe khoang, so sánh lẫn nhau như vậy, nếu anh nói mình có thu nhập cao và sống dư dả, bạn học cũ ghen tỵ chứ ít người thật lòng mừng cho anh. Nếu thực sự có dự án đầu sinh lời tốt, tại sao họ có thể sẵn lòng chia sẻ cho bạn học đã cả chục năm không gặp?”, vợ anh Lưu nói.

Ảnh minh hoạ

Người đàn ông nhận ra mình suýt đã có phút bốc đồng, tìm kiếm sự công nhận của người khác để chứng minh thành công của bản thân. Vậy nên dù bị loại khỏi nhóm chat, anh không còn cảm giác buồn bã hay xấu hổ nữa mà hài lòng chấp nhận bản thân không phù hợp với những mối quan hệ này.

Không lâu sau, anh Lưu nhận được tin có 2 người trong nhóm chat đã nghe lời hoa khôi Lâm đi đầu tư nhưng bị lừa mất hết nhiều tài sản. Người đàn ông vô cùng sững sờ, lập tức chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội và nhận được nhiều bình luận tán thành việc làm tỉnh táo của vợ anh. Đa số bình luận trong bài đăng của anh Lưu cho rằng việc giữ bí mật về tình hình tài chính cá nhân sẽ tốt hơn thay vì khoe khoang với những người không thân quen.

Một cư dân mạng họ Lý để lại ý kiến: “Tôi từng trải qua tình huống tương tự và nhận ra đừng nên khoe quá mức về tài sản hay thành tựu của bản thân. Hạnh phúc nằm ở chính bạn, không cần phải cho cả thế giới biết. Khi bạn gặp khó khăn, những người từng ghen tỵ sẽ tìm cách gây khó dễ thay vì giúp đỡ”.