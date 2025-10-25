Họp lớp được hỏi tiền tiết kiệm, tôi trả lời thật 25 tỷ đồng nhưng không ai khen, nghe lớp trưởng nói một câu mà cả đời không thể quên

Triệu Minh (33 tuổi, Trung Quốc) sinh ra trong một gia đình khá giả. Triệu Minh là con một, ra đời khi ông bà Triệu đã ngoài 40 nên càng được cưng chiều, luôn tạo điều kiện tốt nhất cho con trai.

Từ nhỏ anh đã đi học ở những ngôi trường đắt đỏ, không bao giờ phải lo nghĩ về tiền bạc. Khi bạn bè đại học còn phải đi làm thêm trong các nhà hàng hay xin thực tập không lương thì Triệu Minh chỉ cần tập trung vào học, mỗi tháng được bố mẹ cho tiền tiêu.

Vừa ra trường, Triệu Minh được nhận vào công ty lớn trong khi một số người bạn xung quanh vẫn loay hoay tìm việc, chấp nhận cả mức lương thấp. Anh còn được bố mẹ mua cho một căn hộ ở gần gia đình, xe hơi cũng không thiếu. Công việc ổn định vài năm, Triệu Minh cũng nhanh chóng cưới vợ. Ai nhìn vào cuộc sống của chàng trai này cũng có phần ao ước khi sau lưng anh luôn có sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ gia đình.

Ảnh minh hoạ

Những năm gần đây, sức khoẻ của ông bà Triệu yếu hơn trước, ra vào viện thường xuyên để thăm khám. Vậy nên họ bắt đầu làm các thủ tục để lập di chúc, để cho con trai duy nhất là Triệu Minh thừa kế tài sản bao gồm một số bất động sản và tiền tiết kiệm khoảng 7 triệu NDT (25 tỷ đồng).

Chàng trai họ Triệu rất trân trọng khối tài sản này vì anh biết đây là mồ hôi công sức của bố mẹ làm ăn kinh doanh nhiều năm. Thế nhưng cũng chính vì thế mà Triệu Minh chịu không ít "lời ra tiếng vào" từ họ hàng, nói anh "sướng từ trong trứng nước", từ nhỏ đã không phải lo cơm ăn áo mặc, nay được thừa kế nhiều như vậy lại càng thảnh thơi hơn.

Ảnh minh hoạ

Buổi họp lớp đại học dịp Tết vừa rồi, Triệu Minh cũng hồ hởi tham dự sau nhiều năm vắng mặt. Lâu ngày không gặp, các bạn thi nhau khoe thành tích, người thì vừa trả nợ xong để có căn nhà của riêng mình, người tự hào vì mới lên chức quản lý. Triệu Minh nhìn lại bản thân, nhà hay xe đều do bố mẹ mua, công việc so với ngày ra trường không có gì đổi khác.

Đúng là so với bạn bè, anh có xuất phát điểm hơn hẳn, nhưng cũng vì thế mà có phần an phận, không dám bước ra khỏi vùng an toàn. Chưa bao giờ Triệu Minh cảm nhận được niềm hạnh phúc khi đạt được thành tựu "tự thân vận động", vì vậy anh càng ngưỡng mộ hội bạn cùng lớp này. Được hỏi về tiền tiết kiệm, Triệu Minh cũng thật thà nói về số tài sản trị giá 7 triệu NDT (25 tỷ đồng).

Tuy nhiên khi Triệu Minh chia sẻ về những áp lực công việc, một số người bạn lại cười nói: "Giàu như Minh mà cũng biết buồn sao". Có người còn khuyên Triệu Minh nghỉ việc, lấy vốn bố mẹ cho để tự kinh doanh, thậm chí có bạn bảo anh chẳng cần làm việc vất vả, nếu bố mẹ cho tài sản thừa kế thì gửi tiết kiệm lấy lãi đủ sống sung sướng rồi.

"Bao năm nay tôi vẫn ghen tỵ vì nhà ông giàu nhất nhì lớp mình đấy, từ ngày xưa đã 'ngậm thìa vàng' rồi", lớp trưởng họ Trần vỗ vai Triệu Minh.

Ảnh minh hoạ

Chàng trai họ Triệu không để bụng việc các bạn nói đùa, nhưng anh biết trong suy nghĩ của người xung quanh, nếu anh có đạt được kết quả tốt nào đó, mọi người vẫn sẽ mặc định đó là nhờ gia đình. Trở về sau buổi họp lớp, Triệu Minh rơi vào trầm tư và bất đầu nghi ngờ bản thân: "Nếu không có tài sản của bố mẹ, liệu mình có được như các bạn không?".

Tuy vậy Triệu Minh biết mình không quên được câu nói lớp trưởng và các bạn. Thế nhưng anh cũng chẳng thể thay đổi hoàn cảnh của gia đình mà chọn cách tư duy khác đi, nâng cao năng lực của bản thân cũng như học cách quản lý tài sản thừa kế hợp lý. Anh từng biết đến nhiều gia đình tán gia bại sản vì con cái quá dựa dẫm vào bố mẹ. Buổi họp lớp với Triệu Minh không trọn vẹn nhưng cũng là cơ hội để anh tự nhìn nhận chính mình.