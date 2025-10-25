Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

25-10-2025 - 20:03 PM | Sống

Lương Bằng Quang chính là người kiểm soát dòng tiền của ZuBu shop

Công an xác định vai trò của Lương Bằng Quang trong vụ án này không hề nhỏ. Cụ thể, hoạt động kinh doanh qua Công ty ZuBu do Ngân trực tiếp điều hành, trong khi dòng tiền từ hộ kinh doanh ZuBu Shop do Lương Bằng Quang kiểm soát.

Mở rộng điều tra vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" do Võ Thị Ngọc Ngân (tức DJ Ngân 98) thực hiện, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lương Bằng Quang (SN 1982, ngụ phường Chánh Hưng, TPHCM), Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98, SN 1998, ngụ tỉnh Bình Định, nay là là tỉnh Gia Lai) về tội "Đưa hối lộ" và Lê Sỹ Cường (SN 1987, ngụ phường Bến Thành, TPHCM) về tội "Môi giới hối lộ". Riêng Ngân 98, ngoài tội danh "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", hiện đã bị khởi tố thêm tội "Đưa hối lộ".

Lương Bằng Quang chính là người kiểm soát dòng tiền của ZuBu shop- Ảnh 1.

Lương Bằng Quang bị bắt tạm giam

Công an xác định vai trò của Lương Bằng Quang trong vụ án này không hề nhỏ. Cụ thể, hoạt động kinh doanh qua Công ty ZuBu do Ngân trực tiếp điều hành, trong khi dòng tiền từ hộ kinh doanh ZuBu Shop do Lương Bằng Quang kiểm soát. 

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận định, Lương Bằng Quang có biểu hiện quanh co, không hợp tác, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Cụ thể, ngày 13 và 14/10, trong quá trình khám xét tại căn hộ của vợ chồng Quang - Ngân ở phường Cát Lái (TPHCM), lực lượng chức năng đề nghị mở két sắt để kiểm tra nhưng Lương Bằng Quang đã cố tình gây khó. 

Ban đầu, Lương Bằng Quang Quang trình bày, trong két sắt không chứa gì quan trọng nên không nhớ mật khẩu. Cán bộ điều tra đề nghị tra vân tay mở két thì Lương Bằng Quang cố tình trì hoãn nhiều lần nên phải gọi nhân viên kỹ thuật đến. 

Lương Bằng Quang liên tục nhập sai mật khẩu dẫn đến két sắt bị tự động khóa 2 lần rồi khi nhập mật khẩu thành công thì lại bị lỗi.Do đó, cơ quan điều tra đã niêm phong và đưa két sắt về trụ sở. 

Khi tiến hành mở két, cơ quan điều tra thu giữ 80 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đứng tên vợ chồng Quang - Ngân ở nhiều tỉnh, thành; 8.000 USD và 4 sổ tiết kiệm có tổng trị giá khoảng 3,2 tỷ đồng.

Theo Minh Tuệ

Đời sống pháp luật

