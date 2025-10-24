Loạt ồn ào của Lương Bằng Quang - Ngân 98 trước khi bị bắt

Ngày 23/10, Công an TP.HCM bắt tạm giam Lương Bằng Quang để điều tra về hành vi Đưa hối lộ. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trong quá trình mở rộng vụ án sản xuất và buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến Ngân 98, cơ quan công an xác định nữ DJ cùng chồng đưa số tiền 8 tỷ đồng cho một người nhằm mục đích không bị xử lý, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động kinh doanh (vào tháng 7/2024).

Lương Bằng Quang bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi Đưa hối lộ.

Trước khi vướng vòng lao lý, Lương Bằng Quang từng được biết đến là ca sĩ, nhạc sĩ có tiếng. Anh được biết đến qua loạt ca khúc như Anh tin mình đã cho nhau kỷ niệm, Với anh em vẫn là cô bé, Chính em, Đôi chân thiên thần… Lương Bằng Quang không chỉ hoạt động biểu diễn mà còn sáng tác cho nhiều ca sĩ trẻ đầu những năm 2000.

Trong sự nghiệp, Lương Bằng Quang từng gặt hái được nhiều giải thưởng, điển hình là Làn sóng xanh 2004 ở hạng mục Nhạc sĩ được yêu thích nhất. Tuy nhiên, giai đoạn sau này, tên tuổi Lương Bằng Quang gắn liền với những lùm xùm đời tư thay vì các sản phẩm âm nhạc.

Trước khi công khai yêu Ngân 98, Lương Bằng Quang từng có mối tình được chú ý với một nữ diễn viên nổi tiếng. Sau khi chia tay năm 2015, người cũ của anh từng bức xúc tuyên bố: “ Làm ơn hãy cạch cái tên Lương Bằng Quang ra khỏi cuộc đời tôi, vì hình ảnh anh ấy bây giờ chẳng còn tốt đẹp như thời còn quen tôi". Phát ngôn này mở đầu cho chuỗi tai tiếng khiến hình ảnh Lương Bằng Quang ngày càng xấu đi trong mắt công chúng.

Từng là nhạc sĩ có tiếng, Lương Bằng Quang lại gắn liền với nhiều scandal, phát ngôn gây sốc.

Sau khi yêu Ngân 98, Lương Bằng Quang có nhiều hành động phản cảm, phát ngôn gây sốc. Giọng ca 8X cũng ít khi ra mắt dự án mới, thay vào đó, anh chủ yếu đăng tải những clip đi biểu diễn cùng bạn gái hay chia sẻ những khoảnh khắc đời thường.

Cặp đôi liên tiếp bị chỉ trích bởi những hành động phản cảm, hình ảnh táo bạo. Lương Bằng Quang - Ngân 98 thường xuyên đăng tải những video khoe tài sản, thể hiện tình cảm nhạy cảm, ăn mặc phản cảm và có những phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Ngân 98 từng bị xử phạt hành chính vì biểu diễn không đúng thuần phong mỹ tục, còn Lương Bằng Quang liên tục bị cho là lợi dụng hình ảnh người yêu để tạo sự chú ý. Thậm chí, nhiều khán giả còn ngán ngẩm gọi cả hai là “cặp đôi chiêu trò”.

Năm 2019, cặp đôi khiến khán giả ngán ngẩm khi Lương Bằng Quang có hành động nhạy cảm với bạn gái ngay trên sóng livestream. Sự việc gây bức xúc, khiến nam nhạc sĩ bị chỉ trích nặng nề.

Cũng trong năm đó, Lương Bằng Quang lại gây sốc khi công khai quá trình phẫu thuật thẩm mỹ: cuộn cánh mũi, cắt mí, bọc sụn nâng mũi với chi phí khoảng 100 triệu đồng. Anh chia sẻ chi tiết hình ảnh “dao kéo”, khiến dư luận cho rằng đây là chiêu “gây chú ý để hâm nóng tên tuổi”. Nam nhạc sĩ sau đó thừa nhận, áp lực từ những lời chê bai, chỉ trích khiến anh “từng rơi vào khủng hoảng tâm lý”.

Thời điểm ấy, Ngân 98 từng lên tiếng tố Lương Bằng Quang ngoại tình, khiến mối quan hệ của cả hai tưởng chừng tan vỡ. Thế nhưng, đến cuối năm, cặp đôi lại bất ngờ tái hợp. Gây tranh cãi hơn cả là khi nữ DJ công khai chia sẻ không muốn sinh con cho bạn trai vì lo ngại “con sẽ giống anh trước khi phẫu thuật thẩm mỹ”. Cô còn tiết lộ ý định cùng Lương Bằng Quang sang nước ngoài mua tinh trùng để thụ tinh, với mong muốn “sinh ra một đứa trẻ thật đẹp”.

Lương Bằng Quang và Ngân 98 không ít lần tạo chiêu trò để thu hút sự chú ý của công chúng.

Năm 2020, khi Ngân 98 bị tạm giữ vì dương tính với ma túy tại một quán bar ở Tây Ninh, Lương Bằng Quang không những không giữ im lặng mà còn nhái lại hình ảnh của bạn gái tại trụ sở công an, khiến cư dân mạng phẫn nộ.

Sau đó, anh công khai bênh vực Ngân 98, khẳng định người yêu “không hề sử dụng chất kích thích” và thách thức ai có bằng chứng thì “đăng giấy xét nghiệm lên mạng”. Phát ngôn này càng khiến công chúng phản cảm.

Năm 2024, cặp đôi từng cùng nhau xuất hiện trên một chương trình truyền hình để kể về chuyện tình của mình, song mỗi chi tiết được chia sẻ đều khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên và khó hiểu. Chẳng hạn, chỉ sau một tuần quen biết, Ngân 98 đã dọn về sống chung với Lương Bằng Quang. Nam nhạc sĩ còn từng tuyên bố chỉ cưới khi bạn gái kiếm được thu nhập 100 triệu đồng mỗi tháng. Dù nhiều lần chịu tổn thương, Ngân 98 vẫn cố gắng níu giữ mối quan hệ đầy sóng gió ấy.

Thời gian gần đây, khi Ngân 98 bị bắt, Lương Bằng Quang lại tiếp tục khiến dư luận xôn xao. Anh đăng clip bật khóc, đọc bức thư được cho là của nữ DJ để lại, rồi sau đó lên tiếng xin lỗi, giải thích rằng chỉ muốn chia sẻ cảm xúc thật. Tuy nhiên, phần lớn cư dân mạng cho rằng đây chỉ là “chiêu trò đánh bóng tên tuổi” quen thuộc của nam nhạc sĩ.