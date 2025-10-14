Bên trong penthouse 80 tỷ vừa bị khám xét của Ngân 98 - Lương Bằng Quang

Ồn ào liên quan đến Ngân 98 đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Sau khi Ngân 98 bị bắt tạm giam để điều tra hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả là thực phẩm, cơ quan công an TP.HCM mới đây đã khám xét căn penthouse của cô và Lương Bằng Quang. Đây là nơi cặp đôi thường xuyên khoe trên mạng xã hội. Trong buổi khám xét tối 13/10, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu và vật chứng quan trọng, trong đó có một két sắt lớn được niêm phong và mang về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Ngân 98 từng úp mở tiết lộ giá trị hoàn thiện căn nhà này lên đến 80 tỷ đồng. Căn hộ này nằm tại phường Cát Lái (TP. Thủ Đức), thuộc một khu chung cư cao cấp, nhà có diện tích khoảng 300m², được thiết kế hiện đại với nhiều không gian mở.

Trong loạt clip và hình ảnh được chia sẻ, không gian sống của cặp đôi phủ đầy nội thất xa xỉ, tông màu trầm sang trọng. Phòng khách rộng với cửa kính toàn cảnh hướng ra sông, phòng ngủ và phòng thay đồ ngập hàng hiệu, còn phòng tắm được thiết kế như khu spa riêng. Ngân 98 tiết lộ rằng căn nhà này có "diện tích sàn lớn nhất Quận 2" và được cặp đôi tự tay lựa chọn từng chi tiết nội thất.

Ngân 98 từng khoe căn hộ của cô có diện tích sàn lớn nhất quận 2

Những góc bên trong căn hộ đều được vợ chồng Ngân 98 - Lương Bằng Quang cùng nhau chọn lựa, chi phí hoàn thiện lên đến 80 tỷ đồng

Căn nhà này là nơi Ngân 98 sinh sống, thường xuyên khoe clip ăn uống, nấu nướng

View từ trên cao căn hộ của Ngân 98 - Lương Bằng Quang

Trước khi bị bắt, Ngân 98 - tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, quê Bình Định) nổi tiếng là một trong những gương mặt thị phi nhất mạng xã hội. Từ danh xưng DJ sexy, cô liên tục vướng tranh cãi vì phong cách gợi cảm, phát ngôn gây sốc và những lần "bóc phốt" ồn ào. Bên cạnh đó, Ngân 98 cùng bạn trai Lương Bằng Quang còn kinh doanh sản phẩm giảm cân, thực phẩm chức năng dưới thương hiệu ZuBu, được quảng cáo rầm rộ trên Facebook và TikTok. Theo điều tra, các sản phẩm do ZuBu phân phối có dấu hiệu hàng giả, không rõ nguồn gốc, được bán với giá từ 870.000 – 1.100.000 đồng/bộ, doanh thu chỉ tính riêng năm 2023 – 2024 đã lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, Lương Bằng Quang cũng đã có mặt tại trụ sở của cơ quan điều tra để phục vụ quá trình xác minh những chi tiết liên quan đến sự việc này. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của Lương Bằng Quang và những người liên quan để xử lý theo quy định.