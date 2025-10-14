Ngân 98 đã ly dị với Lương Bằng Quang?

Giữa lúc Ngân 98 đang là tâm điểm dư luận vì bị bắt tạm giam liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, cư dân mạng có nhiều tò mò liên quan đến mỗi quan hệ giữa cô và Lương Bằng Quang. Cách đây không lâu, Ngân 98 xác nhận đã đăng ký kết hôn nhưng sau đó lại xuất hiện clip nói đã ly dị. Chỉ trong vài giờ, loạt clip cắt từ livestream của Ngân 98 đã phủ khắp TikTok, khiến cư dân mạng bàn tán không ngớt về tình trạng hôn nhân của cặp đôi thị phi bậc nhất Vbiz.

Theo đó, trong một livestream cách đây không lâu, Ngân 98 tỏ rõ sự bức xúc khi kể lại việc Lương Bằng Quang không tặng quà sinh nhật. Nữ DJ nói với giọng nửa đùa nửa thật: "Mấy năm trước, không có quà sinh nhật thì không nói. Bày đặt năm nay dắt mình đi đăng kí kết hôn rồi nhưng cũng không thấy quà đâu, là khác nhau dữ chưa? Mắc công ly dị ghê luôn vậy á. Năm sau ly dị dùm tôi cái đi, tự nhiên mang tiếng một đời chồng".

Phát ngôn của Ngân 98 lập tức gây xôn xao, khiến nhiều người cho rằng cô và Lương Bằng Quang đang trục trặc sau hôn nhân. Tuy nhiên, thực tế đây chỉ là cách nói giận dỗi của Ngân 98, phong cách trêu ghẹo nhau thường thấy trong các livestream của cô. Trước khi Ngân 98 bị bắt, cả hai vẫn đang sống chung, đồng hành công việc chứ không rạn nứt hay ly dị.

Ngân 98 từng "hăm dọa" sẽ ly hôn nếu Lương Bằng Quang không tặng quà xịn cho cô

Ngân 98 là nữ DJ dính liền với nhiều tai tiếng trong showbiz Việt. Lương Bằng Quang sinh năm 1982, hơn Ngân 98 tận 16 tuổi. Anh là tác giả của nhiều ca khúc như: Anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm, Chính em, Bờ vai cho em... Cách đây 5 năm, nam nhạc sĩ quyết định can thiệp "dao kéo" để cải thiện ngoại hình. Trước khi xây dựng gia đình với Ngân 98, anh từng trải qua cuộc tình ồn ào với Yaya Trương Nhi. Năm 2020, Lương Bằng Quang từng cầu hôn Ngân 98 nhưng cô chưa đồng ý. Nữ DJ từng chia sẻ về vấn đề kết hôn: "Quen vậy thôi chứ không cưới, cưới mai mốt mắc công ly dị giấy tờ mệt lắm. Cứ quen vậy nè, mai mốt chia tay là xong".

Đến tháng 7/2024, Ngân 98 và Lương Bằng Quang đã chính thức đăng ký kết hôn hợp pháp sau gần 7 năm bên nhau. Lương Bằng Quang chia sẻ: "Cặp đôi hơn 7 năm rồi, giờ thấy tình cảm ủng hộ của bà con khán giả trên toàn thế giới mới thấy họ luôn thứ tha và mở rộng vòng tay cho bất kỳ ai chịu hoàn thiện bản thân". Cặp đôi cũng thực hiện bộ ảnh cưới lãng mạn, song chưa tổ chức lễ cưới chính thức.

Ngân 98 và Lương Bằng Quang đã có 7 năm bên nhau, chưa tổ chức đám cưới

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh "Ngân 98", sinh năm 1998, quê Bình Định). Ngân 98 là người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop, bị bắt về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Ngân 98 bị bắt tạm giam gây xôn xao dư luận



