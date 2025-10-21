Lương Bằng Quang giữ bao nhiêu tài sản của Ngân 98?

Đã hơn 1 tuần kể từ ngày Ngân 98 bị bắt giam để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, tuy nhiên cái tên của cô vẫn là chủ đề nóng và được nhắc tới liên tục. Trên mạng xã hội mới đây, netizen bất ngờ chia sẻ lại phát ngôn gây chú ý của Ngân 98 về vấn đề tài sản cá nhân. Cụ thể, DJ Ngân 98 từng nói rõ quan điểm không để cho Lương Bằng Quang giữ lại bất cứ tài sản nào của mình.

Cô cho hay: "Em mà có mệnh hệ gì thì 100% tài sản của em phải đưa vô quỹ từ thiện cho trẻ mồ côi hết. Chú Quang mà giữ lại một ngàn của em thôi là em sẽ không nhắm mắt, em hiện về hoài luôn. Bởi vì Ngân không có ngó ngàng tới tài sản của chú Quang nên cũng không muốn bất kỳ một ai là chú Quang ngó tới, bởi vì Ngân làm ra là để cho Ngân".

Giữa lúc bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra liên quan đến vụ án sản xuất và buôn bán hàng giả, phát ngôn cũ này của Ngân 98 lại nóng trở lại. Trên mạng xã hội, cô từng khoe cuộc sống sang chảnh, tậu xe sang, mua bất động sản.

Phát ngôn cũ của Ngân 98 về vấn đề tài sản đột ngột được bàn tán rầm rộ trở lại

Ngân 98 khẳng định Lương Bằng Quang không được giữ lại một đồng nào mà sẽ gửi vào quỹ từ thiện cho trẻ mồ côi

Trước khi bị bắt giam, Ngân 98 từng flex cuộc sống sang chảnh và giàu có trên mạng

Ngày 13/10, thông tin Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân) - người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop bị bắt tạm giam để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm khiến dư luận xôn xao. Theo điều tra, công ty và hộ kinh doanh mang tên ZuBu do Ngân điều hành đã thu về doanh thu lên tới hàng trăm tỷ đồng trong giai đoạn 2023-2024.

Liên quan đến vụ việc của Ngân 98, Cơ quan CSĐT Công an cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra. Khám xét nhà của Ngân 98, cơ quan điều tra thu giữ két sắt nhưng Ngân 98 và người nhà không hợp tác, không cung cấp mật khẩu để mở. Khi đưa két sắt về trụ sở, công an mở khóa bên trong có 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng...

Cơ quan điều tra đã thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng... khi khám xét nhà của Ngân 98

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án Ngân 98

Trước khi vướng vòng lao lý, Ngân 98 và Lương Bằng Quang là cặp đôi thị phi bậc nhất showbiz Việt. Sau khi Ngân 98 bị bắt tạm giam, Lương Bằng Quang liên tục đăng tải những hình ảnh cũ của bạn gái lên mạng xã hội, kèm theo những dòng trạng thái thể hiện sự đau buồn, thương nhớ.

Đêm 16/11, Lương Bằng Quang đăng tải đoạn clip rưng rưng nước mắt đọc tâm thư được cho là Ngân 98 đã viết sẵn trên mạng xã hội. Vào tối 18/10, anh chia sẻ video dài gần 2 phút lên tiếng xin lỗi vì đọc bức tâm thư của Ngân 98 trong lúc không kiểm soát được cảm xúc, gây ra nhiều hiểu lầm. Lương Bằng Quang cho biết đã tìm được tin nhắn của Ngân 98 và nghĩ đây là lời cô muốn nhắn nhủ tới công chúng.

"Trong lúc rối trí vì quá sợ đến cảm giác hạnh phúc trong sự khốn khổ, tôi lục được tin nhắn và nghĩ đây chính là đều vợ tôi muốn nhắn nhủ đến công chúng. Tuy nhiên, do cách diễn đạt của tôi đã khiến mọi người hiểu lầm, tôi xin lỗi mọi người và kể cả Ngân", Lương Bằng Quang cho hay. Nhiều người hỏi sao Ngân biết trước mình có tội và sẽ bị bắt, soạn sẵn trước. Vợ chồng tôi bị ám ảnh bởi lời tiên đoán tử vi trong một khoảng thời gian dài. Họ nói tháng 10 Ngân sẽ bị đi xa khiến bé rơi vào trạng thái bất an.

Đây là lý do chính nhất mà cô ấy âm thầm viết đơn xin nghỉ phép là do tình trạng mũi của Ngân đang co rút, viêm nặng ở trong. Giải pháp duy nhất là tháo và chấp nhận biến dị xấu xí trong vòng ít nhất 1 năm. Nên tụi em thường trao đổi kế hoạch năm sau không đi diễn, xuất hiện trên mạng, định sinh con trong thời gian này", Lương Bằng Quang nói.