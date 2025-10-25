Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp liên quan Lương Bằng Quang gặp biến

25-10-2025 - 07:20 AM | Sống

Sau khi Lương Bằng Quang bị khởi tố và bắt tạm giam vì cáo buộc đưa hối lộ 8 tỉ đồng, hàng loạt chi nhánh doanh nghiệp do Quang liên quan hoặc điều hành, trong đó có Sugar Group và Công ty TNHH Lương Bằng Quang, đã đồng loạt ngừng hoạt động.

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang (SN 1982, ngụ phường Chánh Hưng, là nhạc sĩ – ca sĩ) và Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, quê Bình Định, nay là Gia Lai) để điều tra về tội "Đưa hối lộ".

Theo đó, Lương Bằng Quang bị cáo buộc cùng vợ Võ Thị Ngọc Ngân (tức DJ Ngân 98) đưa 8 tỉ đồng nhờ người "chạy án" để không bị xử lý sai phạm. Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang. 

Trước khi bị tạm giam, Lương Bằng Quang từng là cái tên quen thuộc với thế hệ khán giả 8X, 9X với nhiều bản hit từng "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng âm nhạc Việt hơn một thập kỷ trước.

Doanh nghiệp liên quan Lương Bằng Quang gặp biến- Ảnh 1.

Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang

Không chỉ dừng lại ở vai trò nhạc sĩ - ca sĩ, Lương Bằng Quang còn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực kinh doanh. Những năm gần đây, ông này đứng tên điều hành và góp vốn tại một số doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề khác nhau.

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ dẫn thông tin dữ liệu từ phòng đăng ký kinh doanh TP.HCM, Lương Bằng Quang (sinh năm 1982) hiện giữ vai trò giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Lương Bằng Quang. Doanh nghiệp đặt trụ sở trên đường Điện Biên Phủ, TP.HCM.

Công ty TNHH Lương Bằng Quang ra đời từ tháng 1/2016, thời điểm nam nhạc sĩ bắt đầu chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật. Khi mới thành lập, Công ty TNHH Lương Bằng Quang có vốn điều lệ 1,9 tỉ đồng, với ba cổ đông sáng lập.

Trong đó, Lương Bằng Quang góp 950 triệu đồng, tương đương 50% vốn, bà Lâm Thị Mai và ông Vũ Đỗ Vỹ Bình mỗi người góp 475 triệu đồng (25%). Ông Quang (sinh năm 1982) giữ chức giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 4/2016, công ty này chính thức đổi tên thành Công ty TNHH Lương Bằng Quang như hiện nay. Trong lần điều chỉnh giấy phép gần đây nhất vào tháng 3-2025, ông Lương Bằng Quang nâng vốn điều lệ từ 1,9 tỉ đồng lên 10,2 tỉ đồng.

Cũng theo thông tin trên báo Tuổi trẻ cho biết thêm, ngoài vai trò tại công ty mang tên mình, ông Lương Bằng Quang - chồng của hotgirl Ngân 98 còn là cổ đông sáng lập Công ty TNHH Dịch vụ Sugar Group, thành lập tháng 2/2024, đặt trụ sở tại quận 5, TP.HCM.

Khi thành lập, Sugar Group có vốn điều lệ 3 tỉ đồng, gồm hai cổ đông: Lương Bằng Quang góp 1,53 tỉ đồng (tương đương 51%) và ông Mã Tuấn Vũ góp 1,47 tỉ đồng (49%).

Ông Mã Tuấn Vũ (sinh năm 1992) đảm nhiệm chức vụ giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Trong quá trình hoạt động, Sugar Group nhiều lần điều chỉnh thông tin đăng ký và tăng mạnh vốn điều lệ. Trong đó, hồi tháng 6-2024 tăng từ 3 tỉ đồng lên 20 tỉ đồng.

Đến tháng 5-2025, công ty nâng vốn từ 20 tỉ đồng lên 55 tỉ đồng. Cơ cấu vốn sau khi tăng gồm: Công ty TNHH Lương Bằng Quang (do ông Lương Bằng Quang đại diện) góp 4 tỉ đồng, chiếm 7,273%; Ông Mã Tuấn Vũ góp 16 tỉ đồng, tương đương 29,091%; Ông Phạm Xuân Oai góp 35 tỉ đồng, chiếm tỉ lệ cao nhất - 63,636%.

Sau khi trở thành cổ đông lớn nhất, tháng 7/2025 ông Phạm Xuân Oai làm giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật mới, thay thế ông Mã Tuấn Vũ.

 Nhiều chi nhánh công ty liên quan liên quan Lương Bằng Quang đã dừng hoạt động 

Tuy nhiên, theo thông tin trên báo Dân trí cho biết, sau khi Lương Bằng Quang bị khởi tố và bắt tạm giam, theo cập nhật mới nhất từ trang thông tin điện tử của Cục Thuế, công ty Sugar Group có 1 trụ sở chính và 4 chi nhánh. Trong đó, chỉ còn trụ sở chính và 1 chi nhánh tại Đà Lạt (Lâm Đồng) là đang hoạt động, các chi nhánh còn lại đã ngừng hoạt động.

Doanh nghiệp liên quan Lương Bằng Quang gặp biến- Ảnh 2.

Nhiều chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Sugar Group đã dừng hoạt động (Ảnh: Chụp màn hình từ Website Cục Thuế).

 

Bên cạnh đó, chi nhánh và văn phòng đại diện của Công ty TNHH Lương Bằng Quang hiện không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Ngoài các công ty trên, Ngân 98 và Lương Bằng Quang còn lần lượt đứng tên 2 hộ kinh doanh cá thể là ZUBU và Chiu Chiu.

Vì sao Lương Bằng Quang bị khởi tố?

Theo Nam An

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
Lương Bằng Quang

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 nhóm đối tượng được Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Hà Nội đề xuất miễn học phí, thậm chí đi học còn được trả tiền

1 nhóm đối tượng được Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Hà Nội đề xuất miễn học phí, thậm chí đi học còn được trả tiền Nổi bật

27 dự án vào Vòng chung khảo Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025: Nhiều con số ấn tượng

27 dự án vào Vòng chung khảo Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025: Nhiều con số ấn tượng Nổi bật

Phát hiện loại thịt giúp xây dựng cơ bắp, tăng cường thể lực cực tốt: Nam giới không thể bỏ qua

Phát hiện loại thịt giúp xây dựng cơ bắp, tăng cường thể lực cực tốt: Nam giới không thể bỏ qua

06:55 , 25/10/2025
Sau 50 tuổi, khôn ngoan thì đừng làm 4 điều này với họ hàng

Sau 50 tuổi, khôn ngoan thì đừng làm 4 điều này với họ hàng

04:18 , 25/10/2025
Bức ảnh cơm chan mì tôm của cặp vợ chồng thất nghiệp

Bức ảnh cơm chan mì tôm của cặp vợ chồng thất nghiệp

02:45 , 25/10/2025
Lương hưu 30 triệu đồng/tháng, nhưng thông gia hỏi tôi chỉ đáp: “4 triệu, đủ ăn thôi”, nhờ thế mà yên ổn về sau

Lương hưu 30 triệu đồng/tháng, nhưng thông gia hỏi tôi chỉ đáp: “4 triệu, đủ ăn thôi”, nhờ thế mà yên ổn về sau

23:46 , 24/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên