Lương Bằng Quang quanh co không hợp tác, gây khó khăn cho công tác điều tra

Tiếp bước Ngân 98, Lương Bằng Quang cũng đã bị bắt giữ với cáo buộc "Đưa hối lộ". Cơ quan Công an xác định Lương Bằng Quang đóng vai trò không hề nhỏ trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” do Võ Thị Ngọc Ngân (tức DJ Ngân 98) thực hiện. Cụ thể, hoạt động kinh doanh qua công ty ZuBu do Ngân 98 trực tiếp điều hành, còn dòng tiền từ hộ kinh doanh ZuBu Shop do Lương Bằng Quang trực tiếp kiểm soát.

Tuy nhiên trong quá trình điều tra, ca sĩ - nhạc sĩ này có biểu hiện quanh co, không hợp tác, gây khó khăn cho công tác điều tra. Theo thông tin từ báo Công An Nhân Dân, vào ngày 13-14/10, trong quá trình khám xét căn hộ của Lương Bằng Quang - Ngân 98 tại phường Cát Lái (TP.HCM). lực lượng chức năng đề nghị mở két sắt để kiểm tra nhưng Quang cố tình gây khó dễ. Nghệ sĩ này trình bày trong két sắt không chứa gì quan trọng nên không nhớ mật khẩu.

Lương Bằng Quang quanh co, không hợp tác, kiếm cớ không mở két sắt khi làm việc với lực lượng chức năng

Cán bộ điều tra đề nghị mở bằng vân tay thì Lương Bằng Quang cố tình trì hoãn nhiều lần, nên phải gọi nhân viên kỹ thuật đến. Lương Bằng Quang liên tục nhập sai mật khẩu, dẫn đến việc két sắt tự động khóa 2 lần, đến khi nhập mật khẩu thành công thì lại bị lỗi.

Do đó, lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong và đưa két sắt về trụ sở. Sau khi tiến hành mở két, cơ quan điều tra thu giữ 80 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đứng tên vợ chồng Lương Bằng Quang - Ngân 98 ở nhiều tỉnh thành, cùng 8.000 USD và 4 sổ tiết kiệm có tổng trị giá khoảng 3,2 tỷ đồng.

Trong két sắt có nhiều sổ đỏ và tài sản

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của một số cá nhân khác để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Từ ngày 13/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM bắt tạm giam Ngân 98 để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Khoảng 10 ngày sau, Lương Bằng Quang bị bắt tạm giam về tội Đưa hối lộ.

Lương Bằng Quang và Ngân 98 đã đưa số tiền 8 tỷ đồng cho bạn xã hội là Lê Sỹ Cường để nhằm mục đích không bị cơ quan chức năng xử lý liên quan đến hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng giảm cân không đạt tiêu chuẩn công bố hoặc là hàng giả. Thời điểm xảy ra vụ việc này là từ tháng 7/2024, khi cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh của Ngân 98.

Từ tháng 5/2025, tên tuổi Ngân 98 trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội khi một số sản phẩm giảm cân cô quảng cáo bị nghi ngờ có chứa chất cấm. Ba sản phẩm bị gọi tên là viên uống giảm cân Super Detox X3, viên uống giảm cân X7 Plus, viên uống giảm cân X1000.

Các sản phẩm này được rao bán tràn lan trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử với giá từ vài trăm nghìn đến gần 1 triệu đồng. Trong các video quảng cáo, Ngân 98 khẳng định hiệu quả "thách thức mọi cơ địa", không cần ăn kiêng hay tập luyện.